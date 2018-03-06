Не злоупотребляй правом своим

 В каких случаях бумага проявляет нетерпимость  6 марта, 16:06

Виталий Ветров
управляющий юридической компанией
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Не злоупотребляй правом своим
Фотография Андрея Ксенчука

Порой фраза «бумага всё стерпит» трактуется как возможность заключения договора на любых условиях. Такие условия могут возлагать на одну из сторон неимоверные обязанности или быть просто глупыми. Дело, которое может послужить иллюстрацией вышесказанного, комментирует управляющий юридической компанией «Ветров и партнёры» Виталий Ветров.

Некая компания предъявила требование о включении её в реестр кредиторов должника по делу о банкротстве. Дело было основано на десяти договорах займа, по которым в случае невозвращения заёмщик должен был выплатить повышенные проценты и огромные штрафные санкции.

По каждому из таких договоров у компании имелось платёжное поручение о перечислении средств и дополнительное соглашение о капитализации процентов и конвертации долга в копии.

Оригиналы договоров отсутствовали, в бухгалтерском учёте они отражены не были. Отсутствие оригиналов договоров объяснялось их выемкой в рамках уголовного дела.


В 1498 г. император Священной Римской империи Германской нации Максимилиан I назначил Христофа Штехера первым в истории «бухгалтером»

Требования кредитора основывались на решениях суда общей юрисдикции о взыскании денежных средств по неисполненным договорам займа, однако впоследствии указанные решения были отменены вышестоящим судом общей юрисдикции из-за отсутствия оригиналов документов.

Суды трёх инстанций отказали во включении в реестр требования кредитора, отметив кабальность условий сделок.

В частности:

1. Судом были проанализированы не только тексты всех десяти договоров займа и дополнительных соглашений к ним, но и запрошены оригиналы указанных документов. После изучения протокола выемки документов суд направил запрос в уполномоченный отдел полиции, на что был получен отрицательный ответ: договоры не были изъяты органами полиции. Следовательно, копии не являются надлежащим доказательством по делу.

2. Суд пришёл к выводу, что наличие платёжных поручений по перечислению суммы займа само по себе не считается доказательством заключения именно договора займа, и при условии отсутствия оригиналов договоров такое обстоятельство не считается доказанным.
3. Суд упрекнул стороны в аффилированности и усмотрел недобросовестность их поведения, указав на запрет злоупотреблением правом при ведении дел и осуществлении гражданских прав.

4. В условиях договора о капитализации процентов и конвертации долга суд усмотрел кабальность для заёмщиков ввиду заведомой убыточности и отсутствия экономической эффективности.

Так что бумага не всё стерпит.

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