Сколько стоит твой клик

 На что стоит обратить внимание интернет-маркетологу в новой политике Яндекс.Директа  7 марта, 12:51

Максим Дорн
директор агентства интернет-маркетинга Smartword
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Сколько стоит твой клик
Фотография Сергея Ковалёва

Яндекс.Директ планирует отказаться от понятия «максимальный размер цены за клик». Это очень важная новость для всех интернет-маркетологов и тех, кто самостоятельно занимается настройкой контекстной рекламы. Изменения произойдут в течение недели. Зачем это делается, специально для Сиб.фм комментирует руководитель маркетингового агентства Smartword Максим Дорн.

Яндекс заявляет, что главная причина нововведений — желание сделать так, чтобы рекламодатели более ответственно относились к вопросу назначения ставок за клики. Сегодня многие рекламодатели устанавливают максимально возможную ставку за клик сознательно, чтобы исключить появление конкурентов на более высоком месте в спецразмещении над результатами поиска. При этом реально платить за клик 2 500 рублей, а именно такой потолок установлен в Директе, они, естественно, не планируют. Да и не будут.

Расчёт таких рекламодателей строится на том, что конкуренты, возможно, не так хорошо знакомые с особенностями работы аукциона в Яндекс.Директе.

Попросту побоятся устраивать аукционные бои за самые востребованные ключевые фразы.


В Яндекс.Директе можно настроить автоматическую стратегию участия в аукционе

И, как результат, будут довольствоваться более низкими позициями, где ставки, как правило, в несколько раз ниже.

Чтобы стало понятнее, надо объяснить, как работает аукцион в Яндекс.Директе и чем отличается списываемая цена за клик от ставки, которую указывает рекламодатель. Если не брать во внимание показатели качества объявлений, то для того, чтобы попасть на определенную позицию в блоке Яндекс.Директа, вам нужно превысить ставку своих конкурентов хотя бы на 10 копеек.

Однако при клике посетителя на ваше объявление с вас списывается не та сумма, которую вы указали. Яндекс учитывает все цены, указанные рекламодателями, которые борются с вами за место в данном блоке. Соответственно, часть кликов вы получите по ставке конкурента, который указал самую низкую цену за клик, ещё часть — по ставке других конкурентов, которых вы победили в аукционе.

Максимальная же стоимость клика для вас будет равна цене, которую указал ваш ближайший конкурент, побеждённый вами в аукционе.

Следовательно, рекламодатели, которые устанавливают максимальную планку в аукционе, в большинстве случаев тратят на рекламу немногим больше своих ближайших конкурентов, но при этом собирают максимальное количество трафика.

Поможет ли отмена верхнего порога ставки в Директе полностью побороть эту практику? Сложно сказать. В Яндексе уверены, что это нововведение повышает риск для рекламодателей, бездумно устанавливающих максимально возможную ставку, и побуждает их указывать реальные цены за клик.

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