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Пой, считай, думай

 Что вас могут попросить сделать при устройстве на работу  14 марта, 10:20

Елана Таращук
руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири
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Пой, считай, думай
Иллюстрация Антона Разуваева

Во многих компаниях кандидатам предстоит несколько этапов подбора. От первого собеседования до выхода на работу может пройти несколько месяцев, несколько тестовых заданий, разговоров с психологом и групповых интервью. Как именно работодатели оценивают своих будущих сотрудников, специально для Сиб.фм рассказывает руководитель пресс-службы портала по поиску работы HeadHunter по Сибири Елана Таращук.

Чаще всего для выбора кандидата работодатели используют кейсы и тестовые задания. Зачем они нужны? Чтобы проследить за ходом мысли кандидата и узнать о его способностях к решению профессиональных задач.

Второй популярный способ проверки кандидатов — это тесты на профессиональные знания. Неудивительно, ведь этот способ помогает подтвердить или опровергнуть навыки кандидата, указанные в резюме. Используют его 44 % компаний, причём чаще всего тестируют инженерный и технический персонал.

Личностные тесты и опросники, по мнению работодателей, нужны, чтобы понять, что на самом деле мотивирует кандидата и какие компетенции он может проявить в работе.


Люди работают: взгляд изнутри на работу в компаниях Сибири

Например, умение убеждать, склонность к управлению, к общению с клиентами, к работе в команде, умение следовать инструкциям и анализировать свою работу. Применяют этот способ 22 % компаний.

Какие виды тестирования ещё используют работодатели? Например, тест способностей. Это могут быть задания на креативность, вербальные, числовые, музыкальные способности и так далее. Такие тесты включают задания не только на интеллект, но и на внимание, память и восприятие. Они помогают понять, подходит ли кандидат для того или иного вида деятельности. Кто использует этот вариант тестирования? 15 % компаний.

Есть ещё масса способов тестирования кандидатов — например, на знание иностранного языка или детектор лжи.

Что объединяет все эти варианты? То, что они автоматизированы и всё чаще дополняют или заменяют обычное собеседование.

И это вполне закономерно: исследования показывают, что работники, которых рекомендовала машина, дольше работали на своей должности и чаще оставались в компании, чем те, кого выбрали люди. По всей видимости, не за горами время, когда большая часть подбора будет полностью автоматизирована.

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