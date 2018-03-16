Рыженькая тян в российском прокате

В новом выпуске проекта «Открытая Япония» блогер Ирина Фудзи рассказывает о японском анимационном фильме «Мэри и ведьмин цветок», замечательном режиссёре Хаяо Миядзаки и рекомендует, какие его работы обязательно надо посмотреть.

В рамках года Японии в России более 800 кинотеатров страны показывают мультфильм «Мэри и ведьмин цветок». Это первый аниме-фильм, который так широко представлен российскому зрителю.

«Мэри и ведьмин цветок» — чудесная сказка для всей семьи. Казалось бы, что интересного может произойти на каникулах в глухой деревне? Но изрядно заскучавшая рыжеволосая Мэри находит дивный цветок, который переносит её в магический мир и водоворот приключений.

Отважной девочке на помощь приходят её верные друзья — соседский мальчишка, чёрный кот и волшебная метла.



В Японии считается, что чёрные кошки отпугивают нечисть

Для неискушённого зрителя эта картина покажется захватывающей и яркой. Просмотр «Мэри и ведьминого цветка» на большом экране — это хорошее начало для знакомства с современным японским искусством. Японская аудитория отметила красочность, динамику и интригующий сюжет этого мультфильма и рекомендовала его к семейному просмотру. Ведь здесь вечная борьба добра и зла, крепкая дружба, магия и волшебство. Режиссёром мультфильма стал Хиромаса Ёнэбаяси, ученик легендарного маэстро Хаяо Миядзаки. Это третья самостоятельная работа Хиромасы Ёнэбаяси, предшествующий фильм «Воспоминания о Марни» был номинирован на премию «Оскар» в 2016 году.

Моё знакомство с миром аниме началось с работ оскароносного японского режиссёра Хаяо Миядзаки. Миядзаки заслуженно стал мэтром японской анимации, вместе с Исао Такахатой основал «Студию Гибли», которая выпустила не один десяток известных картин, в том числе «Ходячий замок» и «Ведьмину службу доставки». Кассовые сборы его фильмов в мире сравнимы с голливудскими блокбастерами. Фильм 2001 года об отважной девочке Тихиро «Унесённые призраками» в мировом прокате собрал 275 миллионов долларов и был удостоен приза Японской киноакадемии, Золотого медведя Берлинского кинофестиваля — 2002, и «Оскара» в 2003 году.

Если мир аниме вас затянет так же, как и меня — с первой картины, — рекомендую посмотреть эпические работы доброго сказочника-аниматора Хаяо Миядзаки.

Все фильмы старательно нарисованы вручную, наполнены добром и волшебством, персонажам искренне сопереживаешь. Захватывающие сюжеты фильмов будут интересны как детям, так и взрослым.

«Унесённые призраками»

Фильм-легенда. В японском прокате обогнал по сборам «Титаник» и стал самым кассовым фильмом в истории Японии, собрав 30,4 миллиарда йен.

В 2003 году в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм» завоевал Оскар. В рейтинге IMDb занял первое место лучших мультфильмов всех времён и народов. Как считаете, этих регалий достаточно для того, чтобы захотеть посмотреть этот фильм?



Дословно название фильма千と千尋の神隠し переводится как «Сэн и таинственное исчезновение Тихиро», а «Унесённые призраками» («Spirited away») — придуманное западными прокатчиками название

Десятилетняя девочка Тихиро и её родители переезжают в другой город, но, переступив порог нового дома, попадают в волшебный мир. Хозяйкой города оказывается колдунья Юбаба, превращающая людей в животных. Родителей девочки ведьма превратила в свиней, и Тихиро, нанявшись на работу в купальни Юбабы, обретает новых друзей и надеется помочь родителям вернуть прежний облик и найти путь назад.

«Мой сосед Тоторо»

Переехав в деревню, две маленькие сестры знакомятся с причудливым существом, духом-хранителем леса. Младшая Мэй называет нового друга Тоторо (от западного «тролль», но с японским произношением). Вместе их ждут увлекательные и добрые приключения.

Этот персонаж очень полюбился японским детям, зимой в редкие снежные дни можно увидеть снеговиков в виде главного героя этого мультфильма. Также Тоторо стал символом «Студии Гибли».

«Ходячий замок»

Мимолётное и случайное знакомство с могущественным волшебником Хаулом оборачивается для 18-летней Софи трагедией. Ведьма от ревности заточила прелестную девушку в тело старухи. Софи отправляется в долину волшебства в надежде вернуть себе молодость, находит новых друзей и обретает любовь. Героям предстоит ответить ещё на один вопрос: было ли знакомство с Хаулом случайным?

По признанию режиссёра прототипом ходячего замка стала избушка на курьих ножках из русских народных сказок.

Кадр из мультфильма «Ходячий замок». С сайта getbg.net

«Рыбка Поньо на утёсе»

Стоит посмотреть лишь потому, что это новая интерпретация любимой доброй сказки «Русалочка».

Рыбка Поньо — дочь колдуна и морской богини, живёт в морских глубинах. Из-за своего любопытства попадает в большую переделку. И влюбляется в своего спасителя — мальчика Сооке, который освободил её из заточения. Поддавшись чувству, Поньо пытается стать человеком. Этот сентиментальный детский фильм, подойдёт для детей любого возраста.

«Шёпот сердца»

Если вы никогда не были в Японии, но хотели бы полюбоваться пейзажами и увидеть жизнь обычных людей, то этот мультфильм — must see.

Настолько точно он нарисован и отражает колоритность этой страны.

Главная героиня Сидзуку Цукисиме учится в школе и обожает проводить время за чтением книг. Однажды девочка обнаруживает, что, какую бы книгу она ни взяла в библиотеке, в формуляре всегда значится имя Сэйдзи Амасавы. Впереди загадочное знакомство и первая любовь.

Главной темой фильма стали поиск самого себя и преодоления трудностей на пути к своей мечте.

«Принцесса Мононоке»

«Принцесса Мононоке» стала самым кассовым фильмом в Японии, но уступила место «Титанику». И стала первым аниме, удостоенным премией Японской киноакадемии за лучший фильм.

Сюжет фильма разворачивается во времена периода Муромати, в эпоху которого в Японии появилось первое огнестрельное оружие. Принц Ашитака навлёк на себя проклятие, убив вепря. Знахарка предсказывает ему, что изменить судьбу может только он сам. Впереди его ждёт опасное путешествие в загадочную страну, где люди под предводительством злой госпожи Эбоши воюют с лесными духами, демонами и гигантскими существами... И была в их армии принцесса Мононоке — повелительница зверей и дочь волчицы.

Кадр из мультфильма «Унесённые призраками». С сайта wallaps.com

«Ветер крепчает»

«Ветер крепчает» — последняя работа Хаяо Миядзаки, об этом было официально заявлено на 70-ом Венецианском кинофестивале. Основой сюжета стала одноимённая манга самого режиссёра. А идеей сюжета — рассказ «Ветер крепчает» писателя Тацуо Хори.

История о маленьком мальчике, который близорук от рождения, но мечтает о полётах на красивых самолётах, о ветре и небе. Он понимает, что его мечте не сбыться, но старается воплотить её и сконструировать идеальный самолёт. Так он становится выдающимся авиаконструктором. На пути к мечте он переживёт землетрясение в Токио, войны, встретит большую любовь и обретёт друзей.

Хорошего просмотра и знакомства с современным японским искусством!