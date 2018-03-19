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Питание по гендерному признаку

 Как стереотипы о мужчинах и женщинах работают в ресторане  19 марта, 18:57

Ян Скопин
ресторатор
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Питание по гендерному признаку
Иллюстрация Хангри Лэйаутера

В новой авторской колонке специально для Сиб.фм ресторатор Ян Скопин рассуждает о том, кто более зависим от сладкого — мужчины или женщины, кто является целевой аудиторией креветок с рукколой и других стереотипах в мире гастрономических изысков.

Женские и мужские блюда. Весной поговорить об этом интересно и уместно. Я не уверен, что вас интересует статистически подтверждённая информация о том, какие блюда воспринимаются как типично мужские, а какие — как типично женские. Вам ведь не открывать ресторан и не делать для него меню, а если открывать и делать, то я вам этого вообще не должен говорить. Шутка.

Итак. Я полагаю, что эта тема есть само воплощение стереотипов, и я давно пришёл к выводу, что зачастую стереотипы формируют не только наше отношение к чему-то, но и наше поведение, и наш выбор. Я имею в виду, что представитель того или иного пола делает выбор, основываясь не на своих истинных желаниях, а оглядываясь на возможную реакцию социума, пусть даже в лице своей половины, сидящей напротив, или соседнего столика.

Так вот, по моим наблюдениям, мужчины большие сладкоежки, нежели женщины.

У мужчин, отказывающихся от десерта, во взгляде читается гораздо больше печали, нежели у отказавшихся от сладкого женщин.

Мужчины гораздо чаще выбирают на дижестив сладкий напиток.


10,2 миллиона тонн превысило производство мяса в России в 2017 году

Женщин-мясоедов не меньше, чем мужчин, но женщины на этом расставляют меньше акцентов, реже постят мясо в своей тарелке. Возможно, ещё и по той причине, что это менее эстетично с женской точки зрения на прекрасное. А здесь самое время говорить уже не о половых различиях в оценке блюд, а о различиях в оценках разными гендерами, и такой взгляд сейчас стал более актуален или, по крайней мере, сейчас об этом стали открыто говорить.

При этом те самые стереотипы и шаблоны заставляют рестораторов играть названиями и дизайном блюд, для того чтобы нацелить их на ту или другую половину человечества. Ведь, по сути, чем мы располагаем: мясо, птица, рыба, овощи, крупы, макаронные изделия. Шесть групп, но ведь названий блюд несколько больше.

Пожалуй, самый стереотипный «девчачий» салат — креветки с рукколой. Была как-то у нас одна гостья, очень умная, образованная девушка, с определённой долей самоиронии, которая критически оценила наше меню, отметив, что у нас нет «нормальных салатиков для блондинок, к числу которых она относилась, а что у нас всё очень сложно, незнакомо, тартары, которые совершенно непонятно, кому нужны».

Что важнее всего для девушки, выбирающей блюдо в ресторане? Эстетика.

Это на первом месте. Блюдо должно быть таким, чтобы его можно было красиво есть. Красиво и долго.

Далее: Б.Ж.У. Неплохая опция: блюдо должно быть вкусным. И ещё: хорошо, если для поедания достаточно одной вилки. Вот это как раз не стереотипы — это реалии.

В этой связи самое неженское блюдо — бургер. Попробуйте-ка съесть мощный, сочный, высокий бургер красиво.

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