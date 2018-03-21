Работа за вредность

Очень часто кандидаты жалуются на работодателей: мол, не ответили или не взяли на работу по непонятным причинам. Но, как оказалось, и у работодателей есть проблемные соискатели. Кто они и как обратить проблему в преимущество, выясняла руководитель пресс-службы портала по поиску работы HeadHunter по Сибири Елана Таращук.

«Большая шишка». Про этот тип кандидата вспоминает каждый без исключения рекрутер. Как его распознать? В сопроводительном письме он ссылается на знакомство с генеральным директором и другими сильными мира сего, добавляется в друзья к рекрутеру в социальных сетях и прямо-таки настаивает на встрече. Что делать с такими соискателями? Просто проверять их достижения и рекомендации особенно внимательно.

К этому типу очень близка ещё одна разновидность кандидата — «мыльный пузырь». Резюме его пестрит названиями известных компаний, но вот стаж работы редко достигает года. И почти нет карьерного и профессионального развития: позиция специалиста меняется на аналогичную, список задач отличается только предлогами.

Во время пристальной проверки указанные им проекты оказываются чужими, результаты — командными, а завершённые задачи — достижениями руководителя или коллег.

Поможет это понять внимательный анализ резюме и сбор рекомендаций с прошлых мест.

Ещё один сложный кандидат — «сомневающийся». Несмотря на то, что резюме он выслал и на собеседование пришёл, человек нерешителен: а вдруг вакансия — подлог и обман и в одном флаконе? а почему у вас так много или мало вакансий?

Несмотря на то, что с такими соискателями общаться непросто, благодаря своей склонности во всём сомневаться они будут крайне полезны в управлении рисками или аудите.

198 тысяч активных резюме размещены на сайте hh.ru в Новосибирске

Завершает подборку кандидат, о котором мечтают и которого не любят одновременно — назовём его «профи». Он профессионален, имеет отличные рекомендации и крайне неприступен. Часто встречается среди разработчиков и прочих гуру цифровой эпохи.

Почему он так нелюбим эйчарами? Да потому что выбирает из десяти-пятнадцати предложений одновременно и может резко отменить встречу или передумать. За таких кандидатов приходится драться с конкурентами. Как их привлечь? Просто помнить, что покорить профессионалов может только идея. Поэтому очень важно понимать ценность и уникальность своей компании для рынка. Если ещё уметь рассказать про это увлекательно, то даже соискатели-«профи» будут вашими!