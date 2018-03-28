Шторы: руководство пользователя

Казалось бы, что сложного в выборе штор? Ведь это всего лишь расстановка акцентов и всего лишь текстиль. Однако на практике всё оказывается не так-то просто. Руководитель мастерской по пошиву штор Наталья Картавова специально для Сиб.фм обращает внимание на узоры, свет в комнате и ровные строчки, чтобы портьеры стали органичной частью интерьера.

Вариант «увидел шторы на фото или в гостях и хочу точно такие же» отбрасываем сразу. То, что прекрасно подошло для одного интерьера — не факт, что подойдёт для другого.

Освещение, планировка, размер комнаты, материалы — всё имеет значение.



Лён — традиционный в России материал для штор

Всегда есть соблазн купить готовое. Ну что тут сказать, всеми нами любимые икеевские товары я тоже порой не обхожу вниманием. Но постирайте эти портьеры хотя бы один раз, и вы поймёте, что увлекаться ими опасно. Идеальность швов вызывает больше вопросов, чем ответов. Да и высоту у подобных штор обычно приходится кропотливо подгонять по месту.

Наверняка все видят разницу между дешёвой и дорогой одеждой. Со шторами абсолютно так же! Ну не может штора из дешёвой ткани выглядеть достойно.

Вариант «сшить самой» — смелый, но требующий очень многого.

Бесспорно, достойны восхищения те люди, которые могут сделать ровную десятиметровую строчку, не являясь профессионалом в области шитья. Но много ли их на свете?



Римские шторы представляют собой ровное полотно ткани, которое при поднятии собирается в волнообразные ровные складки благодаря закреплённым в нём поперечным планкам

А уж про изготовление, например, римской шторы... Здесь нужны настолько точные расчёты и их воплощение, что подобная работа под силу, пожалуй, только специалисту с опытом.

Точные замеры необходимы для изготовления любой шторы. Желательно — сделанные профессионалом. В идеале, дизайнер по текстилю должен предлагать свой рабочий ассортимент тканей, а не принимать в работу неизвестные экземпляры. Потому что совершенно непонятно, как тот или иной незнакомый материал поведёт себя при раскрое. Не забудьте обсудить с дизайнером детали: содержит ли ткань хлопковые нити, нужен ли ткани в таком случае припуск на усадку, будет штора лежать на полу или чуть касаться его краем, какая шторная лента лучше, как будут обработаны швы, какие понадобятся дополнительные аксессуары...

Расспросите специалиста обо всех подробностях — в конце концов, результат его работы будет висеть у вас на окнах.



Окна в кремлёвском рабочем кабинете президента России всегда зашторены

Если вы занимаетесь выбором штор самостоятельно, можно договориться в салоне и привезти выбранные образцы тканей домой на примерку. Нужно посмотреть, как они будут сочетаться с вашей домашней обстановкой и освещением. Так и работают профессиональные дизайнеры интерьера. Такой способ надёжнее, чем фото комнаты в телефоне и кусочек обоев, показанный консультанту. Такие полумеры реальную картину помещения точно не передадут, а вероятность выбрать ошибочную ткань зашкаливает!

Самые верные подсказки к выбору штор может дать стиль комнаты. Если в декоре интерьера уже используется текстиль, можно опереться на его рисунок. Стать друзьями ваших штор могут кресла, подушки или ковёр. Не нужно стараться найти тот же самый узор. Выберите похожий, чтобы шторы не выглядели однообразно.

Приглядитесь к окружающим окно предметам — карнизу, светильнику или предмету мебели, — именно с ними материал должен гармонировать прежде всего.

Золотое правило: используйте три цвета в интерьере.

Сначала подберите основной цвет, в нём вам должно быть комфортно, так как он составит 75 %. И подберите для него двух компаньонов на 20 %. Оставшиеся 5 % займут яркие цветовые пятна-акценты. Лайфхак: выбирайте для фона нейтральные цвета, а контраста добавляйте с помощью аксессуаров и предметов мебели.

Если вам удастся выдержать это соотношение, интерьер получится очень гармоничным!