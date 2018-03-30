Япония — лидирующая страна по продолжительности жизни и низкому проценту ожирения среди населения. Одна из самых стройных и здоровых наций на Земле. Сегодня в парке наблюдала, как пенсионеры в возрасте около восьмидесяти лет наперегонки бегали с внуком по дорожке. В чём же секрет: в генах, морепродуктах, в климате? Или в культуре питания и активном образе жизни?

Маленькие порции

Небольшими порциями едят как женщины, так и мужчины. Еда японцев не такая калорийная и тяжёлая, как в русской кухне. В первое время после переезда у меня был страх остаться голодной.

В магазинах нарезка мяса — это пластики толщиной два миллиметра, рыба — маленькие кусочки. Упаковка 200-270 граммов рассчитана на семью из двух-трёх человек.

Фрукты и овощи в основном продаются поштучно, а не привычными нам килограммами. Меня удивляла фраза мужа: «Нарежь, пожалуйста, половину помидора». То есть нам двоим нужно было съесть на ужин по дольке помидора. Или яблоко — одно на двоих. Дома, в России, я привыкла нарезать полную миску салата из овощей, съесть яблоко — целое и одна. Возникали мысли, что у нас всё очень плохо с семейным бюджетом, поэтому и не можем позволить себе целые продукты. Со временем выяснилось: с бюджетом всё в порядке, а вот разница в менталитете большая. Японцы не едят, как мы, от пуза, а в тренажёрный зал бегут не только к весне. Просто не переедают. Если в кафе большие порции, то блюдо малокалорийное — например, рамен, — или разгоняет пищеварение, как карри с рисом.

Разнообразие блюд

Культура питания Японии очень отличается от российской. Японцы едят не только для того, чтобы утолить голод, но стремятся получить эстетическое и вкусовое удовольствие — в каждом приёме пищи. Разницу подходов можно увидеть и в рекламе ресторанов: в России прежде всего демонстрируют интерьер, вид из окна, статусность заведения. В Японии упор делают на блюдах, дизайн ресторана второстепенен.

Аппетитно выглядеть должна еда. А также быть вкусной, разнообразной и полезной.

Важно, чтобы за один приём пищи организм получил как можно больше витаминов и энергии. Идеально съесть за ланч около 15-20 различных ингредиентов. Например, мисо суп, тофу, салат из двух-трёх продуктов, рыбу, рис, сладковатый яичный омлет тамагояки, два-три кусочка сасими, не больше пяти граммов солёных овощей, нарезку из свежих овощей и фруктов. Такой сет в кафе называется 定食(теишёку — комплексный обед). В японских домах придерживаются аналогичной традиции — всего понемногу. Также японцы не отказываются от десерта: это может быть йогурт, мороженое, фруктовое желе или что-то другое. Из напитков — сок, чай, кофе или вода на выбор. В кафе и на фудкортах вода всегда подаётся бесплатно, в некоторых кафе можно получить и бесплатный чай.

Ещё одна интересная особенность, которая характеризует японцев как ценителей хорошей кухни и к которой я долго не могла привыкнуть — традиция заказывать в кафе или ресторане разные блюда и делить между всеми участниками трапезы. Как это выглядит: каждый заказывает то, что нравится, затем приносят заказ и много тарелочек, блюда делятся на всех участников.

Получается отведать всего по чуть-чуть, буквально по ложечке. Но в процессе не только утоляешь голод, но и становишься настоящим дегустатором, гурманом.

Очень интересная традиция, только важно помнить, что делить заказанные блюда допустимо только в кругу семьи и друзей.

Рацион

Японцы предпочитают менять рацион каждый день, не есть несколько дней подряд одни и те же блюда. В начале совместной жизни я приготовила мужу-японцу на ужин борщ. И подавала его три дня подряд, дополняя салатами, бутербродами, фруктами.

На третий день он спросил, «много ли ещё осталось борща», и сдержанно предложил готовить каждый день что-то новое и свежее.

В моей душе кипел огонь. Как это, целыми днями стоять у плиты?!

Пламя утихло, когда выяснилось, что японские блюда очень просты в исполнении, и женщины тратят максимум 20-30 минут, чтобы приготовить обед. В супермаркетах много полуфабрикатов. Рыба уже в соусе, нужно только запечь, лапшу для рамена или удона для готовности нужно только покипятить минуты три. Сябусябу — вкуснейшее блюдо. Тончайшие кусочки мраморной говядины опускают в кипящую воду на одну-две минуты, затем в соус и в рот. Мясо тает. Блюдо дополняют грибами, всевозможными овощами, японской лапшой, на гарнир рис.

Рис

В Японии рис всему голова. Поэтому в каждом доме есть рисоварка, рис всегда горячий и свежий.

Остаётся только быстро приготовить основное блюдо, нарезать овощи и фрукты, выложить на тарелочки всевозможные закуски. Супы тоже готовятся быстро: смесь из пакета варят две-три минуты и добавляют лук, яйца и другие ингредиенты.

Десерты

Среди японцев наибольшей популярностью пользуются национальные десерты 和菓子(вагаси). Вагаси изготавливают из сладкого рисового теста моти с различными вкусами и начинками. Мои любимые — со вкусом клубники и с клубничной начинкой, со вкусом зелёного чая, с начинкой из каштанов и из сладких бобов. Эти десерты менее калорийные и полезнее, чем привычные мне европейские, изготовлены из натуральных продуктов.

Сладкий вкус еле уловим. Это не была любовь с первого укуса, вагаси полюбились мне лишь спустя некоторое время.

Вкус и философию этого десерта нужно почувствовать и понять.

Европейские десерты (шоколад, сладкое печенье) в Японии продают в малых порциях. В красивой коробке может находиться до 10 маленьких печенек. Каждая в отдельной красивой упаковке, но весит не больше пяти граммов. Съев такую «пачку» печенья, можно не переживать за то, что лишние калории где-то отложатся. Мне как русскому человеку такой пачки печенья мало для чаепития, а японцу в самый раз, и ещё останется, он съест из пачки два печенья и остановится на этом. Шоколадные плитки по весу тоже меньше, целыми плитками японцы шоколад не едят. Отломят кусочек-два шоколада, выпьют кофе и завершат трапезу. Так и сладости в доме остаются надолго, и лишние калории не копятся. И на диетах никто не сидит, это культура питания — всего по чуть-чуть. Они и чай наливают в маленькие пиалы и наполовину. В уличных автоматах пользуются популярностью сладкие напитки объёмом 250 мл. Есть и больше, но в основном для туристов.

Активный образ жизни

Для того, чтобы вести активный образ жизни в Японии, есть несколько причин.

Маленькие квартиры. Самая очевидная причина. Японцы стараются проводить выходные вне тесных душных помещений — в парках, кафе, торговых центрах, на детских площадках. В общем, там, где много света и воздуха.

Дорогое содержание автомобилей. Платные парковки, мосты и дороги, высокие страховые выплаты, налог и техосмотр, а также дорогой бензин компенсирует хорошо развитая транспортная система. Население предпочитает автомобилю метро, автобусы, пешие прогулки, велосипеды.

Велосипедами пользуются все: пенсионеры, дети, мамы с детьми, служащие, причём те, кто живёт далеко от офиса, добираются до станции метро на велосипеде и оставляют его на парковке.

На велосипедах ездят и женщины за продуктами. Велосипеды оборудованы детскими креслами на переднем и заднем колесах.

Любовь к спорту. В школах много спортивных секций на выбор и созданы все условия для занятий. Спортом занимается практически каждый школьник. Япония очень спортивная страна — видно по результатам Олимпийских игр и различных чемпионатов. Заниматься спортом престижно. Люди занимаются спортом до глубокой старости. Например, мой восьмидесятилетний свёкор-японец ежедневно гуляет пешком по три-пять километров и два раза в неделю ходит в бассейн.