Жди меня, и я откликнусь

Люди, которым нужна работа, хотят получить её здесь и сейчас. Но что, если работодатель не отвечает на отклик долгие недели? Сколько ждать, руководитель пресс-службы портала по поиску работы HeadHunter по Сибири Елана Таращук рассказала специально для Сиб.фм.

Некоторые работодатели считают, что соискателей сейчас много, можно выбирать долго и тщательно. А вот готовы ли кандидаты ждать ответа от компании неделями?



Что бы ни думали работодатели, после отклика на вакансию 42 % соискателей ждут реакции от компании не более трёх дней. Ещё 32 % готовы подождать неделю.

Самые терпеливые будут рады ответу и через месяц. Но их только 5 % из 7 656 опрошенных.

И это при том, что по сравнению с 2016 годом в 2018 году доля соискателей, сохраняющих интерес к вакансии в течение нескольких недель, выросла.

Интересно: чем старше соискатели, тем с большим пониманием они относятся к отклику, который работодатель оставляет без ответа. С тем, что рекрутерам не всегда удаётся разобрать отклики соискателей, среди специалистов 18-25 лет согласился только каждый третий, а среди респондентов старше 45 лет доля составила уже почти половину.

Больше всего молчание работодателей напрягает кандидатов, ищущих работу в сферах «ИТ, интернет, телеком», «Искусство, развлечения, масс-медиа» и административный персонал.

При этом специалисты нервничают, но ждут: в 2016 году 66 % опрошенных ответили, что согласились бы на интервью в любом случае.

В 2018 году доля тех, кто отправился бы на собеседование после того, как уже перестал ждать, практически не изменилась.

Абсолютное большинство соискателей считают, что требования вакансии не обязательно должны соответствовать опыту кандидата: необходимые навыки и знания можно получить дополнительно или в процессе работы на новом месте.

Пользователи hh.ru, ищущие работу, в первую очередь изучают требования, указанные в предложении. 59 % опрошенных отметили, что принимают решение откликнуться, убедившись, что способны эффективно работать на предлагаемой должности.

На соответствие зарплаты и условий работы своим ожиданиям соискатели обращают внимание уже во вторую очередь.

Получается, стремление искать сложные интересные задачи и развиваться всё же одерживает верх.