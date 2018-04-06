Талант из лошадки

Автоматизация наступает: от того, что простые операции делегируют ботам и аналитическим системам, изменения видны во всех областях деятельности. Сфера управления персоналом не стала исключением. Руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири Елана Таращук специально для Сиб.фм рассказывает, чего менеджерам ждать от сотрудничества с искусственным интеллектом.

По данным опросов HeadHunter, половина работодателей не против автоматизировать сбор данных для анализа эффективности сотрудников, почти столько же готовы поручить ботам размещение вакансий и поиск кандидатов.

Чуть меньше, но тоже немало руководителей хотят, чтобы роботы и программы корректировали зарплаты, исходя из эффективности работника. Или могли уволить его, сформулировав объективную причину на основе аналитики.

Для владельцев и руководителей компаний цифровые помощники — настоящее спасение.

Работу выполняют точно по заданным алгоритмам, есть-пить не просят, из требований — только вовремя загрузить обновление.

Теоретически машины могли бы даже развивать корпоративную культуру, но hr-специалисты это направление ни за что не отдают.

Вместе с тем сами эйчары отлично ладят с цифрой. Можно выделить три наиболее ярких тренда в мировом рекрутменте, которые, скорее всего, придут в Россию через несколько лет.

Социальные сети

Рекрутеры с большим интересом изучают профили соискателей в соцсетях, чтобы не только посмотреть на сухие строки его резюме, но и понять, чем возможный будущий сотрудник дышит. Путь верный: пользователи интернета, которые ищут работу, и сами часто заходят на страницы интересных им компаний в соцсетях. Там всё происходит быстрее: можно сформировать впечатление о компании, увидеть актуальные вакансии и сразу на них откликнуться.

HR + маркетинг

Всё более очевидной становится связь этих направлений. Сотрудник из «рабочей лошадки» превращается в «талант», который нужно найти, оценить и развивать.

Рекомендации

Очень актуальный тренд. Например, в США те, кого приняли в компанию через действующих сотрудников, составляют 45 % от общего числа нанятых специалистов. Для представителей российского бизнеса такую практику уже нельзя назвать новой: подобные кейсы уже привычны для того же ритейла или сферы информационных технологий. Бонус «охотника за головами» может достигать и 50, и 100 тысяч рублей, если речь идёт, например, о востребованном IT-специалисте, которого удалось привести в компанию.

Каналов привлечения соискателей сегодня множество. Крупные компании, заинтересованные в массовом найме сотрудников, уже обратили внимание на чат-ботов, роботов, предиктивную аналитику.

Зачем привлекать искусственный интеллект, если есть эмоциональный? Правильный ответ — чтобы повышать эффективность работы.

Чтобы анализировать источники найма и оставлять те, что работают; быстрее дотягиваться до нужной целевой аудитории кандидатов и закрывать вакансии «нужными» людьми.