Носки и свежесть

Мы — Япония и Россия, — соседние государства, но остаёмся друг для друга загадочными и таинственными. Японцы представляют, как по российским улицам среди пьяных мужиков в ушанках ходят медведи, а русские думают, что в Японии кроме «белых воротничков» и фриков никто не живёт.

Стиль

Каноны самобытной японской моды уходят далеко в историю. В Эпоху Мэйдзи — в 1868–1912 годах, — Япония активно вливалась в мировое сообщество. Жители Страны восходящего солнца старались переменять западные новшества во всех сферах жизни. Стиль и одежду изменения тоже не обошли стороной, раздвоив мир японской моды на японскую одежду 和服 (вафуку) и западную 洋服 (ёфуку).

Японцы оценили удобство европейских туалетов: надевать костюм английского фасона было гораздо легче и быстрее, чем 16 кимоно одно на другое.

和服 ВАФУКУ

Местные жители оценили удобство западных одежд и в начале 20 века оставили кимоно как наряды для национальных праздников и церемоний. Людей разных возрастов и профессий в кимоно и юкатах можно увидеть на народных гуляниях, свадьбах, вручении дипломов и в храмах.

Японцы — не те люди, которые, приняв новое, откажутся от своего.

К национальной одежде приучают с детства, у каждого ребёнка есть традиционный наряд. Взрослые тщательно следят за тем, чтобы дети принимали культуру и бережно хранили обычаи из поколения в поколение.

Облачившись в кимоно, женщина превращается в олицетворение японской культуры: двигается плавно и грациозно, становится ещё более таинственной. Безупречное соответствие в костюмах — это у японцев в генах.

洋服 ЁФУКУ

Из европейского подхода к гардеробу японцы взяли самое вечное: базу. Сочетание вещей по принципу «простота и гармония», при выборе приоритет комфорту, удобству и сочетаемости. Аксессуары — к любому образу.

На улицу

Принципы уличного стиля любого большого города определённо сыграли на руку японским модникам. Многослойность, оверсайз, асимметрия и свободные фасоны очень удачно отсылают к Эпохе Мейдзи, а на хрупких и стройных японках смотрятся безупречно.

Обуть на выбор кеды, кроссовки, лоферы, слипы или «лодочки» и получится натуральный стрит-шик.

Свои правила стиля большого города модницы островного государства всё же диктуют — многие мировые бренды с, казалось бы, одной линейкой одежды, коллекции для японского рынка подстраивают под их вкусы. Японские женщины не носят обтягивающего, под декольте обязательно будет майка «под горло», а под короткой юбкой — легинсы. Свободные юбки и шорты японцы надевают и поверх тренировочных штанов, когда идут в спортзал.

Романтичности придают наряды из лёгких, струящихся тканей, рюши, воланы, банты, юбки колокол и прямые платья. Обязательно маленькая сумочка, украшения из жемчуга, или элегантная бижутерия.

На работу

Офис — не место для того, чтобы демонстрировать женскую фигуру. Женские деловые костюмы мешковаты, порой кажется, что надеты не по размеру. Не выходят из моды платья и блузки с широкой проймой — сексуальными считаются шея и запястье. Костюм и мысли должны быть прекрасны во французской эмиграции, а в японских офисах в моде кроткость и хрупкость.

Демонстрировать изгибы тел в Японии предпочитают мужчины — их приталенные пиджаки и рубашки, плотно прилегающие брюки сидят точно по фигуре. Вот такой дисбаланс. Может здесь мужчин больше, чем женщин?

Что с головой?

Любой образ в Японии дополняют головными уборами. Шапки, шляпы, кепки, панамы — аксессуар обязательный.

Отчасти потому, что практичный — бесполезных вещей жители Японии тоже не любят. Головные уборы обязательно должны согревать в зиму или защищать от солнца в жару.

Обувь

Однажды читала в модном журнале, что на красную дорожку голливудские звезды выбирают обувь чуть большего размера. Вроде, так нога не устаёт. Японцы придерживаются такого же правила. Первое время удивлялась, как можно носить туфли на каблуке большего размера? Но это действительно комфортно.

Туфли на пару размеров больше покупают как женщины, так и мужчины.

Женщины под летние туфли на каблуках или босоножки надевают носки. Это казалось вычурным пока не стало мировым трендом. К тому же, уверяю вас — гораздо комфортнее, чем на босу ногу. Мозолей нет, пота нет даже в +40 градусов — стоит ли продолжать?

Когда-то мне посчастливилось побывать на лекции историка моды Александра Васильева. Безумно интересный и харизматичный стилист и оратор. Тогда он упомянул тенденции, пришедшие в Россию из Европы — мужские лоферы на босу ногу в сочетании с зауженными коротковатыми брюками. И он сетовал на негигиеничность такой моды. Оказавшись в Японии, я заметила, что местные, следуя этому тренду, всё же надевают носки, но они короткие и не видны из-под ботинок. Никто не обует обувь на босу ногу. Как босиком прийти в гости? Или в кафе?

Свежесть и молодость

В вопросах красоты японки считают главным — сохранить молодость и здоровый вид кожи. В ход идут солнцезащитные кремы, широкополые шляпы, зонтики, длинные рукава и юбки. Косметолог —в Японии очень востребованная профессия.

Здоровую и свежую кожу японки не любят замазывать толстым слоем макияжа в сложных техниках. Лёгкий румянец на щеках и пышные ресницы, чтобы хлопать ими, отводя скромный взгляд от мужчини — это максимум взрослой женщины. В остальном её, пожалуй, не отличишь от школьницы — настолько лицо естественно и молодо.

Манеры

«Закалка» держать спину прямо на всю жизнь сохраняется с детского сада. Детей с малых лет приучают правильно сидеть, подогнув ноги под себя и выпрямив спину. В сочетании с плавными жестами это придаёт японкам некий аристократизм. Здешние женщины уверены — сутулая спина добавляет возраст, вес и простоту. А этого допустить нельзя.

Есть у японок и очень забавные уловки — для фото девушки немного надувают щёки и губы, чтобы казаться совсем юными.

Милым считается чуть косолапить ноги и прикрывать ладонью рот, когда смеёшься.

Японцы всегда готовы к переменам. Они их даже не ждут, а с готовностью впускают в свою жизнь. Искренне радуются тому, что приживается и остаётся с ними на долгие годы. Но чего у них не отнимешь — с лёгкостью расстаются с ненужным, не дают ему повиснуть тяжёлым грузом в доме и в голове. Так и с модой — на их острова налетят ещё тысячи модных ветров, новые тренды будут манить их каждые полгода.

Но мы всегда узнаем среди жителей любой страны японку с прямой спиной в как-то по-особенному сидящем костюме.