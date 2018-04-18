В новосибирских кинотеатрах с помпой идет продолжение фильма «Гоголь. Начало». В сиквеле главный герой продолжит распутывать мистические истории села Диканька и даже встречается с самим Вием. Корреспондент Сиб.фм побывал на показе, и готов ответить на вопрос, а стоит ли покупать билеты на «Гоголь. Вий».

По произведениям Н.В.Гоголя было сделано около 150 экранизаций по всему миру

Строго говоря, проект телеканала «ТВ3» и Александра Цекало — отнюдь не прорыв для российского рынка. Масштабную, кинотеатрального уровня мистику и фэнтези пытались снимать и раньше (вспомните хотя бы «Волкодава» Николая Лебедева или «Ночной/Дневной дозоры»), но получалось это как-то... неловко. Вероятнее всего, причина всех бед крылась в отсутствии опыта у продюсеров, режиссеров и сценаристов.

На западном рынке «мистическая» традиция тянется к эпохе раннего Голливуда — у нас же, во времена СССР, таких картин появлялось в час по чайной ложке. Да и те, что выходили во всесоюзный прокат, сильно отличались от работ зарубежных мастеров.

И это вовсе не плохо. В конце концов, у каждой страны свой рынок, а у него — региональные особенности. В Японии, например, даже самые тяжёлые и мрачные истории предпочитают рассказывать при помощи анимации; во Франции снимают немало остросоциальных лент — политика, мигранты, криминал.

В России же всегда умели рассказывать «душевные» истории — не самые плохие, надо заметить.

Проект «Гоголь» в это смысле — пусть и не идеальный, но хороший пример переноса/адаптации жанровых клише на самобытную почву российской культуры. Сценаристы взяли за основу мотивы из произведений и факты из биографии Николая Гоголя, смешали всё это в единое целое и герметично упаковали получившуюся смесь в жанр «сельский детектив с щепоткой мистики».

Именно щепоткой, поскольку структурно «Гоголь. Начало» строился по принципу телевизионного сериала. На один фильм отводилось две серии.

Экшен начинался и заканчивался ровно в финале каждой из них. Всё, что посреди — хорошая игра Олега Меньшикова в роли сыщика Якова Гуро и клише, штампы и ещё раз клише.

Сценарий «Начала» двигался по накатанной — вот здесь канва «Сонной лощины», там — «Шерлока Холмса» с Дауни Младшим процитировали. Немного поиронизировали над «Шинелью», показали голых утопленниц, сварганили постельную сцену. Главный герой бьется в припадках, видит «иной» (темный, сумеречный мир), преследует загадочного всадника, убивающего молодых девушек. Ну а пока основной сюжет двигается вперед, зрители наблюдают за преступлениями в селе Диканька.

Так вот, вторая часть, получившая в названии слово «Вий», ничем принципиально не отличается от первой. Продолжение «Гоголя» состоит из двух новелл: в первой Николай Васильевич разыскивает пропавшую в чащобе девушку; во второй — вместе с Хомой Брутом (здесь он — богослов с навыками шаолиньского монаха и специализацией Ван Хельсинга) охотится на самого Вия.

Как и прежде, серии «Гоголя» очень отдаленно напоминают прозу великого писателя, и это хорошо, поскольку в рамках заданного формата сиквел себя полностью оправдывает. В продолжение всё гораздо лучше с динамикой («лишних» сцен, затормаживающих повествование, почти нет), визуальной частью, монтажом. Технически картина получилась на уровне лучших западных мистических сериалов, а в некоторых аспектах (например, в визуально безупречной сцене в церкви) — вплотную приблизилась к большому кинематографу.

Совсем другое дело, что ничего оригинального «Гоголь. Вий» искушенному зрителю, как и прежде, предложить не может. Это очень ровное, но чертовски пустое кино.

Угадывается всё — вплоть до диалогов и развязки ключевых сцен. И это мы ещё скромно молчим про то, что одним из эпизодов сценаристы явно дали понять, кто же в этой истории всадник.

А теперь самое главное. Кому стоит идти на «Гоголь. Вий»? В первую очередь, тем, кому понравилась первая часть. Продолжение исправляет мелкие шероховатости, оставаясь при этом всё тем же сериалом в формате полнометражного фильма. Это не идеальный, во многом очень коммерческий, но ровно сделанный продукт. Картина — ещё один повод увидеть монстров, которые не так страшны, как их малюют.