Нескучный офис

Как мы одеваемся на работу? Для многих вопрос решён работодателем в пользу униформы или строго прописанного дресс-кода. Таких профессий больше, чем может показаться на первый взгляд: передовая линия банковских служащих, повара и официанты, гостиничные портье, машинисты метрополитена, стюардессы, дорожные рабочие, стрелочники, артисты балета и цирка, служители церкви, рабочие клининга и весь медицинский персонал. Для остальных профессий выбор шире, а степень строгости стиля продиктована корпоративными традициями. Эксперт в области моды Оксана Кихтенко рассказала, как разбавить строгий гардероб яркими акцентами.

Но каким бы ни был офис, в наших силах сделать его нескучным. Убеждена, в канонах дресс-кода всегда найдется место индивидуальности, красоте и новизне. В подтверждение мы собрали несколько модных образов в диапазоне от формально-делового до расслабленно-креативного. Итак, отправляемся за вдохновением.

Партия консерваторов

Предположим, вы помощник депутата или менеджер фармацевтической компании. Правила диктуют носить деловой костюм или блузку с длинным рукавом, юбку до колена и туфли-лодочки. Вариантов может быть больше.

Добавим солнца. Попробуйте современную костюмную неоклассику, в которой дизайнеры уходят от стандартных решений. Серую графику узора «принц Уэльский» оживляют сине-зелёные вкрапления, простую юбку-карандаш освежает оригинальный кушак, нежный шелковый топ украшен обнимающим воланом. Название желтому оттенку топа дало любимое итальянское лакомство сабайон из яичного крема. Вы невероятно соблазнительны в образе руководителя!

Соль и перец. Примерьте костюм из джерси и убедитесь, что деловой образ может быть также удобным. Выверенный силуэт и рафинированные детали жакета, юбка до колена. Все внешние формальности соблюдены, при этом костюм дарит ощущение непринужденности — ну разве это не мечта. Чёрный цвет символизирует власть, вставки серого меланжа станут той самой mica salis, драгоценной щепоткой парижского шика. Такой босс может задать перца!

Красный прекрасный. Яркий цвет станет лучшим ответом серым будням. Именно красный, он в моде, не случайно красные деловые костюмы сегодня так популярны. Альтернативой костюму предлагаем укороченные брюки-кюлоты насыщенного алого цвета. В дополнение выберите блузку в тонкую полоску «пин-страйп». Этот традиционный элемент мужского стиля подчеркнет вашу силу.

Think pink. Немного расслабьтесь: платье уместно даже в консервативно настроенном офисе. Лаконичный полуприлегающего силуэт, целомудренная длина — всё в рамках канона, однако лёгкий клёш рукавов и юбки намекает на тренд. Сдержанный оттенок холодной розы в качестве узнаваемой классики. Плотный джерси безукоризненно держит форму, даря чувство комфорта. Коллеги оборачиваются вслед: эта девушка не из города Н., она из Парижа?

Маленькое чёрное платье — гениальное решение на каждый рабочий день. И снова джерси, теперь с эффектом тканого полотна. Съёмный «гимназический» белоснежный воротничок подыгрывает классической теме, освежая её модным блеском стразов. Все узнаваемо, и всё как будто в первый раз. Мисс элегантность, вы на пороге блестящей карьеры!

Либерально настроенным

Ткань габардин изобрёл в 1879 году Томас Бёрбери основатель известного английского бренда Burberry

Допустим, вы менеджер логистической фирмы или руководитель филиала федерального бренда. Градус ответственности так же высок. Дресс-код предполагает презентабельный, но не строго формальный внешний вид. Что надеть?

Мы — красные. Смело берём на вооружение модные новинки. Например, юбку миди, тренд трендов этого сезона. Круговые складки позволяют уйти от традиционной юбки-карандаша, хлопковая ткань с эффектом денима снова на гребне волны. Шёлковая блузка взрывного красного цвета не только подчёркивает статус, но идеально сочетается с юбкой. В таком наряде свернуть горы? Легко!

Всё дело в цвете? Не только. Первое, что бросается в глаза — силуэт. Выбираем шерстяной топ лаконичного фасона с кружевом. Слегка укороченные брюки бескомпромиссного качества украшены французскими карманами. Лодочки в строгой пропорции с брюками и топом. Теперь цвет: глубокий синий удачно подыгрывает насыщенному цвету гаванской сигары ваших брюк. Итак, все сложилось в единый ансамбль. Безупречная элегантность — залог высокой продуктивности!

Шёлковый путь. Рубашка-поло свободного силуэта с галстучным узором предлагает женскую игру на мужской территории. Классические брюки для большего удобства выполнены из плотной ткани би-стрейч, которая тянется в двух направлениях. Добавьте платок из шелкового твила с дизайнерским принтом — кажется, вас пора повысить в должности!

Несгибаемая прямолинейность. Примерьте модное сегодня шелковое шемизье (так называют платье-рубашку) в выразительную широкую полоску. Его свободный силуэт уравновесит юбка-карандаш из плотного хлопкового габардина. Глубокий синий цвет navy подбираем строго в тон полоскам, подчеркиваем морскую тему декоративными пуговицами. Волнующий вариант для совещаний и встреч любого уровня.

Классный час или игра в стиле preppy для молодых карьеристок. Рубашки солируют в этом сезоне, поэтому попробуйте белую хлопковую вариацию на тему манишки (такие обычно надевают под фрак). Твидовая мини-юбка с жаккардовым узором выглядит серьезно, но нее слишком — все кажется игрой. Но, поверьте, перед вами откроются любые двери.

Снова маленькое чёрное платье в стиле Коко Шанель. Матовую фактуру плотного джерси оживляет блеск канта из эко-кожи, асимметричный волан подчёркивает строгость линий. Мы выбираем чёрный как синоним вечной элегантности, при желании разбавляя его ярким колье или платком. Коллеги восхищены и даже слегка завидуют.

Арт хаус

1804 — год создания первого ткацкого станка для узорчатых материй. Сделал это Жозеф Мари Жаккар. Станок назвали машиной Жаккарда

Вы работаете в дизайн-бюро или рекламном агентстве? Ограничений почти не осталось, но высокое звание креативщика накладывает особые обязательства. Расскажите о вашем высоком творческом потенциале с помощью одежды.

В краю магнолий. Корректный силуэт, умеренная длина юбки, выверенная цветовая гамма, благородные ткани — всё достойно и по-деловому. Однако цветочный узор в офисе ещё никто не отменял! Экзотический жаккардовый принт «магнолия» вносит элемент романтики. Вместо жакета — лёгкий женственный кардиган, туфли в тон. Вы образец для подражания и эталон вкуса!

Два в одном. Тонкая полоска в цветах национального флага выглядит по-английски остроумно — именно с Британских островов через Италию к нам когда-то пришёл плотный джерси. Полоски разбежались вдоль и поперек в угоду крою этого изящного платья. Удобные карманы, оптимальная длина, ничего лишнего. В офисе можно носить с узкими брюками и рубашкой. А если вы сумеете удачно подобрать к полоске узорный платок, то флаг вам в руки!

Кардиганы — вперёд! Они сочетают строгость жакета с удобством вязаной кофты. Выбираем коллекционные экземпляры, украшенные дизайнерскими узорами итальянской художницы Олимпии Заньоли. Взрыв фантазии уравновешиваем спокойным трикотажным топом, прямыми брюками или фланелевой юбкой. На работу, как на праздник!

Как видите, дресс-код — это не догма, а руководство к действию. Будьте уместны и актуальны, а если стремитесь к новой должности, выбирайте одежду так, как будто вы её уже получили.