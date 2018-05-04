Поиск VS тематика

Все живут в ожидании, когда Роскомнадзор окончательно заблокирует Телеграмм, и на этом фоне все прочие новости в сфере интернет-маркетинга кажутся не такими уж важными.

КМС — Контекстно-медийная сеть Google позволяет обращаться к потенциальным клиентам, когда они просматривают любимые сайты или видео на YouTube, проверяют почту в Gmail или используют мобильные сайты и приложения

Не будем поддаваться всеобщему настроению. Давайте лучше обсудим последнее исследование компании Roistat, которая попыталась ответить на очень острый для всех интернет-рекламодателей вопрос: «Где контекстная реклама работает лучше?

В Яндекс.Директ или в Google AdWords?»

Возможности данного сервиса, как известно, позволяют измерить эффективность рекламы не в абстрактных конверсиях, а в осязаемом показателе ROI — то, есть возврате инвестиций, вложенных в рекламную кампанию. Чтобы узнать у какого из рекламных каналов ROI выше, аналитики сервиса случайным образом выбрали 2000 рекламодателей, которые размещают рекламу и в «Яндексе», и в «Гугле» и посмотрели на показатели их эффективности.

Что касается рекламных кампаний на поиске, то, как правило, окупают себя оба рекламных канала.

Однако, у 61 % рекламодателей ROI в Яндексе оказался выше, чем в Google.

РСЯ — Рекламная сеть Яндекса, система размещения таргетинговой рекламы на сайтах, в мобильных приложениях и приложениях Smart TV

Соответственно, у 39 % рекламодателей на поиске лучше работала реклама в Google. Разница не большая, поэтому игнорировать Google AdWords, как рекламный канал точно не стоит.

Гораздо хуже обстоят дела с возвратом инвестиций, вложенных в рекламу не на поиске, в рекламной сети Яндекса и в контекстно-медийной сети Google. У большинства рекламодателей рекламные кампании в РСЯ работают буквально на нижней границе окупаемости, а кампании в КМС Google довольно часто оказываются убыточными, что, впрочем, не всегда связано с низкой эффективностью канала. КМС в Google имеет довольно сложные настройки, и не все рекламодатели в полной мере умеют ими пользоваться.

Отсюда и большое количество нецелевых показов рекламы в КМС.

Подведем итог:

Поисковая реклама работает, как правило, лучше, чем реклама на тематических сайтах, даже несмотря на более высокую стоимость клика и жёсткую конкуренцию.

По эффективности инвестиций Яндекс Директ немного опережает Google — в сегменте поисковой рекламы и заметно эффективнее в сегменте рекламы тематической. И тем не менее, отказываться от контекстно-медийной сети Google безоговорочно не нужно. Прежде чем прийти к выводу, что КМС не работает, надо попробовать все его возможности и убедиться в том, что вы правильно используете этот канал.

