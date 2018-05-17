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Выбирая кириллицу

 В чём преимущества кириллических доменов?  17 мая, 13:40

Максим Дорн
директор агентства интернет-маркетинга Smartword
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Выбирая кириллицу
фотография с сайта flickr.com

Под киберсквоттингом понимается регистрация доменных имён, содержащих торговую марку, которая принадлежит другому лицу, с целью их дальнейшей перепродажи или недобросовестного использования

Кириллической доменной зоне .рф исполнилось 8 лет — хороший повод, чтобы обсудить перспективы кириллических доменов. Цифры говорят о том, что Рунет, в целом, поверил в будущее русскоязычных адресов — уже зарегистрировано более 846 000 доменных имен в зоне рф. Конечно, до 5 млн. адресов в зоне .ru ещё очень далеко, но динамика роста пока сохраняется.

В пользу кириллической доменной зоны говорят несколько фактов. Во-первых, в кириллице легче подобрать подходящее, легко запоминающееся имя, а в зоне .ru возможности выбора сильно ограничены — все короткие домены, состоящие из популярных ключевых слов, заняты и выкуплены киберсквоттерами.

5 Домен .ru является пятым по популярности национальным доменом верхнего уровня

Второй плюс — лёгкость запоминания, в том числе на оффлайн-носителях: визитках, рекламных постерах. В IT-сообществе несколько лет шли жаркие споры по поводу того, что кириллица плохо ранжируется поисковиками, но сейчас можно говорить о том, что опасения были напрасными. Все поисковые системы, включая Google и Bing относятся к кириллице не менее дружелюбно, чем к латинице, что подтверждается многочисленными экспериментами.

А вот здесь преимущества заканчиваются и начинаются недостатки.

Главный из них — неудобство работы корпоративной почты на кириллическом домене.

Почтовый ящик на кириллице невозможно настроить во многих почтовых службах, поэтому приходится декодировать их в Pinycode, из-за чего он выглядит нечитабельно. Решение всё же есть: многие держатели кириллических доменов используют для почты дополнительное имя на латинице. Проблемы также могут возникнуть при создании сайта с таким доменом на некоторых зарубежных хостингах и нерусифицированных CMS.

Но, учитывая наметившийся тренд на локализацию российского сегмента интернета, эта проблема вероятно скоро уйдёт в прошлое.

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