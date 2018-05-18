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Методом проб и ошибок

 Над чем стоит поработать в тексте вакансии, чтобы найти нужного специалиста  18 мая, 14:47

Елана Таращук
руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири
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Методом проб и ошибок
фотграфия с сайта pexels.com

Когда у вакансии много просмотров и мало откликов, это значит, что что-то пошло не так. Руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири Елана Таращук рассказала, почему некоторые объявления привлекают тысячи откликов и как самому составить хороший текст вакансии.

Как правило, соискатель смотрит вакансию так: название — зарплата — что требуется — какая компания. Если вы получили мало откликов, то какая-то составляющая не работает или работает не так, как вы задумали. При этом отклики тысяч кандидатов — это не та цель, которую надо ставить, размещая вакансию. Главное, чтобы нашелся нужный специалист, и чем быстрее, тем лучше.

Чтобы понять, что не так с вакансией, прочтите её вслух.

Замечайте места, в которых спотыкаетесь: разбейте сложные предложения, проверьте термины. Возможно, стоит точнее сформулировать требования, а обтекаемые формулировки лучше заменить конкретикой. И обязательно убедитесь, все ли обязанности может выполнять единственный сотрудник.

Ещё бывает полезно посмотреть, как те же задачи описывают конкуренты. Поищите похожие вакансии — сколько предлагают за такую работу в сферах, близких к вашей? Чего ждут от кандидата? Оцените список навыков и необходимый опыт. Всё это можно применить для своей вакансии, чтобы ваше предложение привлекло больше соискателей, а ещё можно посоветоваться со специалистами на похожей должности из своей компании.

фотография с сайта flickr.com

Отправьте вакансию тем, кого сайт вам предлагает в рекомендованных — свяжитесь с отказавшимися и попросите рассказать, что смутило в вашем предложении.

Соискатели могут дать хорошую обратную связь, а вы улучшите текст вакансии.

Согласно исследованиям HeadHunter, 71% кандидатов на руководящие позиции испытывают трудности с поиском работы, 15% считают несложным процесс поиска работы руководителем

Предложения, в которых не указывается информация о гонораре, могут получить меньше откликов, вакансии без упоминания работодателя — тоже. Дайте всю информацию, которая нужна для принятия решения. Например, из названия вакансии «менеджер по продажам» непонятно, что продавать, у «менеджера по продажам автомобилей» шансы на быстрый отклик выше.

Конкурировать за кандидата можно лучшими условиями, однако не все компании могут предложить гибкий график, высокую зарплату и дополнительные бонусы. Не старайтесь сгладить углы, помните, что писать про условия лучше честно.

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