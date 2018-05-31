Скажи, не молчи

Работодатели полагают, что высокая зарплата, указанная в вакансии, станет отличным стимулом для отклика идеального кандидата. Руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири Елана Таращук объясняет, когда кандидатам стоит сообщать о вознаграждении, а когда лучше промолчать.

Уровень зарплаты, который указан в вакансии, служит ярким сигналом для соискателя. Например, не указывая вознаграждения, вы тем самым значительно уменьшаете количество кандидатов, которые могли бы вам подойти. Интересно, что желающих работать в компании, где заработная плата указана, но значительно ниже рыночной, будет ещё меньше. А возможно, на такую вакансию никто не откликнется.

Если зарплата указана, но является средней по рынку, то число кандидатов, рассматривающих ваше предложение, значительно увеличивается. Среди них вполне можно найти демотивированных хороших специалистов, готовых сменить компанию.

Когда же указанное вознаграждение в вакансии превышает среднерыночное примерно на 15-20 %, то возможности выбора кандидатов существенно шире. Почему так происходит?

Предложения о работе рассматривают далеко не только безработные: около 80 % соискателей — это вполне трудоустроенные люди, которых может подкупить высокая зарплата.

Между прочим, согласно исследованиям HeadHunter, даже если специалиста всё устраивает на работе, 44 % соискателей примут предложение от компании, которая предложит большее вознаграждение, чем у него сейчас.

Интересная ситуация возникает, когда компания в вакансии добросовестно указывает зарплату, и она на 50 %, а то и в несколько раз выше среднерыночной. Казалось бы, теперь только и остаётся, что разбирать резюме, выбирая наиболее подходящего кандидата.

Но в реальности такого зачастую не происходит: да, откликов становится больше, но значительная часть из них — случайные люди. Так как соискатели, более-менее имеющие представление о рынке, хорошо понимают, сколько такая работа стоит.

Поэтому завышенная зарплата может послужить стоп-сигналом, который повлечёт за собой вопрос «а всё ли в порядке с этой вакансией и компанией?».

В итоге откликов от действительно достойных кандидатов становится меньше.

Тогда как же быть с зарплатой в вакансиях? Оптимальный вариант — это указывать вознаграждение, но такое, которое реально заработать специалисту через пару месяцев.