Узнать японское

Японское качество товаров имеет огромный кредит доверия, чем успешно пользуются многие бизнесмены и маркетологи. Назови товар японским или популярным в Японии — и успешные продажи обеспечены. Всегда ли нужно доверять хвалебным статьям и рекламе о таких товарах? И всегда ли они японские, как утверждают продавцы?

Зубная паста японского бренда для детей и взрослых

Революционное изобретение в области личной гигиены сделал японский учёный Казуе Ямагаши. С помощью изобретённой им зубной пасты можно быстро и безболезненно заделывать дырки и трещины в зубах, а также восстанавливать зубную эмаль без помощи стоматологов

Знакомая попросила купить в Японии и привезти ей зубную пасту определённого японского бренда для них с мужем и детей. По её словам, в Москве она стоит как «полёт в космос» и безумно популярна среди населения с доходом выше среднего. Эту пасту рекомендуют элитные стоматологические клиники своим клиентам. Я стала искать её в обычных аптеках (в Японии товары народного потребления продают в аптеках), но там её не оказалось. Не беда, я набрала запрос на сайтах amazon и rakuten — появилось несколько предложений о продаже зубной пасты для взрослых и ни одной детской! Как такое возможно? Ведь производство действительно японское, а товара в Японии нет? В сети нашла статью от 2014 года, компания-производитель опубликовала новость в которой говорится, что детская паста разработана специально для российского рынка, а на японском так и не была представлена. На японских сайтах amazon и rakuten рейтинг товара высокий, но отзывов очень мало: хорошо отбеливает зубы, превосходная профилактика кариеса, из минусов — дорого. Финансовую сторону продукта отметили многие потребители, и это с учётом того, что в Японии она стоит в два раза дешевле (японская средняя цена — 1860 йен за тюбик, российская — 1786 рублей). Японцы экономичная нация, дорогим товарам предпочитают альтернативную замену по более доступной цене. Именно поэтому основной рынок сбыта этого продукта — Россия.

Маски для лица из слизи улиток

Опять же из Москвы два года назад поступил вопрос: действительно ли японские маски для лица с экстрактом слизи улитки так хороши, как описывают глянцевые журналы? Я начала искать эти маски в Японии, с трудом нашла одно предложение о продаже в интернет-магазине, в описании сказано: производство — Корея. В Японии они представлены одним продавцом на площадке амазона, журнал утверждал — это новшество, которое полюбили и поддержали японские модницы. Остаётся развести руками.

Вода, обогащённая водородом

Знакомым предложили инвестировать деньги в поставку чистой воды из Японии и продавать её в России. В качестве доказательства успешности затеи предоставили, как и полагается, хвалебную статью, где говорится, что вода не простая, а обогащённая водородом, имеет множество полезных свойств и благоприятно влияет на организм человека. Вода рекомендована тем, у кого проблемы со здоровьем — для восстановления после операций, профилактики тяжёлых заболеваний. После анализа японского рынка стало ясно, что именно эта марка воды в Японии совершенно не востребована. Продажи мизерные, вода представлена только в интернет-магазинах, зато другая вода с аналогичными свойствами более популярна — есть практически в каждой аптеке и во всех ведущих супермаркетах. Ценовая категория обеих марок — в одном диапазоне. Мораль этой истории: вкладывать деньги в невостребованный продукт — рискованно.

Японская обувь

Diana — одна из известных японских марок женской обуви. Модели на фото кажутся немного простоватыми, но когда видишь вживую — это шедевр. Причём каждая пара обуви. Настолько они утончённые и изящные. Каким же было моё разочарование, когда в одном из российских городов я зашла в брендовый магазин этой японской марки обуви, буквально через несколько дней после посещения официального магазина Diana в Гиндзе в Токио. В российском «представительстве» этого бренда (так позиционирует себя магазин) стояли модели прошлых сезонов, точнее давно ушедших, но главное — цены. Одна пара прошлой коллекции стоила в пределах 40 тысяч рублей. Для сравнения: в центре Токио сапоги из новой коллекции стоят 40 тысяч йен (около 20 тысяч рублей). Я написала официальное письмо в компанию Diana с вопросом о сотрудничестве в России по франшизе. Мне пояснили, что данная компания не планирует выходить на российский рынок и официальных магазинов или франшиз не имеет. Можно только догадываться, каким образом этот магазин якобы японской обуви был открыт в России.