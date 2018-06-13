Вопрос из детства

В детстве нас часто спрашивали, кем мы хотим стать, когда вырастем. И ответ «не знаю» был вполне приемлем. Но до определённого возраста. Что же делать, если вы уже выросли, а кем хотите работать, до сих пор не решили?

Первое, что необходимо в такой ситуации сделать — это определиться с тем, что вам нравится. На листке бумаги или в документе составьте список вещей, которыми вы занимаетесь с удовольствием. Фиксируйте всё, что придёт вам в голову, вплоть до мелочей. Кстати, не переживайте, если это будут занятия из совершенно разных сфер. Например, одинаково может нравиться и печь кексы, и бегать в парке, и даже командовать — всё это означает, что вы разносторонний человек.

Не ограничивайтесь мыслью о том, что интересное вам занятие не принесёт дохода, оставьте эту мысль на потом. На этом этапе важно перечислить абсолютно всё, что доставляет вам удовольствие.

Второй шаг — определитесь с тем, что вы умеете.

На этом же или на другом листе составьте список своих умений, при этом отмечайте уровень владения тем или иным навыком. Постарайтесь посмотреть на себя со стороны и будьте объективны. Да, вы действительно неплохо поёте в душе, но можно ли это назвать по-настоящему развитым навыком? Сможете ли вы петь вне санузла и, главное, готовы ли вы развиваться в этой сфере? То есть репетировать по четыре, пять, шесть и более часов каждый день.

Третий шаг — совместите эти два списка.

Цель этой задачи — понять, на какой работе можно совмещать то, что вы умеете, с тем, что вам нравится делать. Для этого изучите различные профессии из самых разных областей. Если ничего не идёт в голову, то начните с поисковика. Формируйте запрос как он есть, например, «играть в видеоигры работа». Если у вас уже есть идеи, какая работа могла бы вам подойти, поищите вакансии в этой сфере, обратите внимание на требования к кандидатам и подтяните необходимые навыки.