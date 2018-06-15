Заказывая сайт, клиент хочет, чтобы он работал без перебоев, поэтому готов согласиться на любые дополнительные опции, тем более если их необходимость, на первый взгляд, обоснованна; однако оплачивать нужно далеко не все требования и предложения, к тому же поступающие не от компании-разработчика сайта; специально для Сиб.фм директор агентства интернет-маркетинга Максим Дорн рассказывает о том, сколько на самом деле стоит доменное имя.

В Рунете набирает обороты новый способ, если не мошенничества, то навязывания пользователям ненужных услуг. Двум нашим клиентам на прошлой неделе, после регистрации нового доменного имени пришли письма с предложением, цитирую: «закончить регистрацию сайта». Скрины письма выложены на сайте агентства smartword.ru. Это классический образец «разводилова», в котором правда тесно переплетается с фейком.

Надо отдать должное изобретателям схемы. Во-первых, они не рассылают письма счастья всем подряд.

Для составления базы адресов рассылки используется парсер, который собирает почтовые ящики администраторов и вновь зарегистрированных доменных имён. Само же письмо заслуживает того, чтобы зачитать его без купюр.

«Уважаемый регистрант, сейчас вам следует завершить регистрацию сайта [тут идёт вставка зарегистрированного вами домена] в поисковых системах сети интернет. Срок оплаты вашей заявки истекает такого-то числа. Скидка — 27 %. Регистрация вашего сайта в регистре доменов поисковых систем — обязательное предписание для появления вашего хоста в результатах поиска и индексации домена. Если вы не пройдёте регистрацию или проигнорируете данное письмо, появление вашего ресурса в результатах поисковой выдачи не будет гарантировано. Кроме того, для незарегистрированных доменов возможна блокировка со стороны Федеральной службы по надзору в сфере связи (РКН) из-за регулярного выявления случаев мошенничества регистраторов новых сайтов».

Согласитесь, звучит убедительно. Если не знать наверняка, что никакой специальной регистрации домена в поисковых системах выполнять не нужно, руки сами потянутся к электронному кошельку, чтобы ваш новый проект ненароком не заблокировал всемогущий Роскомнадзор.

Ну и, само собой, никаких каналов связи с продавцами воздуха ни в самом письме, ни на их сайте вы не найдёте.

Есть только три тарифа для регистрации — от 300 до 900 рублей — форма обратной связи. Да и сайт нарушает требования закона о сборе и хранении персональных данных по всем параметрам.

В общем, я очень надеюсь, что Роскомнадзор заинтересуется авторами этих писем, а их блокировка будет более скорой и успешной, чем погоня за Telegram.

