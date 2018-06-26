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Чтение по резюме

 Больше достижений, меньше хобби: какое резюме точно привлечёт работодателя  26 июня, 11:54

Елана Таращук
руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири
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Чтение по резюме
фотографии с сайта pxhere.com

Приглашения от работодателей чаще приходят тем, кто обновлял резюме не позднее семи дней назад. Но, если вы исправно обновляете резюме, а приглашения так и нет, можно сменить тактику — отметим наиболее эффективные способы.

Первое, что видит работодатель в списке откликов — фотография кандидата. В резюме уместна только деловая или нейтральная: никакого пляжа на фоне, кокетливых улыбок, солнечных очков, копий паспорта и так далее. Добавьте удачное фото и посмотрите на реакцию работодателей.

Ещё работодатели пристально смотрят на сроки работы в компании. Перерыв в три месяца — для рекрутера это повод задуматься, что не так. Как можно исправить ситуацию, если перерывы есть?

  • Во-первых, не ставьте дату окончания работы на последнем месте, если недавно уволились.
  • Во-вторых, объясните, откуда в опыте перерывы — вы занимались здоровьем, сидели с детьми, перешли на фриланс, переезжали.

Частая смена компаний — ещё один плохой знак.

Работодатель начнёт искать объяснение: человек не знает, чего хочет, или не уживается в коллективе, или хочет всего и сразу?

Если работу вы меняли часто, то объедините в одной записи несколько организаций, из которых вы уволились за один-два года. Вместо названия напишите общее направление, например, продажа строительных материалов.

Не забываем про достижения.

Достижения — это польза, которую сотрудник принёс работодателю. Она выражается в цифрах и фактах.

Количество выигранных тендеров, выполнение плана продаж, рост трафика — покажите конкретный результат, к которому компания пришла с вашим участием.

Распространённая ошибка среди соискателей с большим опытом — это нечёткое описание обязанностей. Например, «выполнял поручения руководителя», «общался с клиентами», «продавал», «управлял», «обеспечил рост» и так далее. Напишите подробнее, какие именно поручения, сколько подчинённых было, какой план продаж, за счёт чего произошёл рост и так далее. Список обязанностей на одном месте не должен превышать десяти пунктов.

И обязательно уберите лишнее. Это:

• Семейный статус. Полезен только в одном случае: вы девушка с ребёнком. Работодатели боятся, что замужняя женщина без детей — гарантированный декрет через несколько месяцев. Победить этот стереотип, к сожалению, очень сложно.

• Ссылки на соцсети. При желании вас всё равно найдут, но вдруг именно страничка «ВКонтакте» напугает работодателя?

• Удалите хобби. Чаще всего они никак не связаны с профессиональными качествами кандидата.

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