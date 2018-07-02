Кружево, «варёнки» и уродливая обувь

Мода циклична, и это давно не секрет для тех, кто внимательно за ней следит. Fashion-тенденции 2018 года во многом перекликаются с теми, которые можно было наблюдать в 70-е. Удобная одежда смелого кроя, яркие цвета и цветочные принты вновь стали фаворитами стилистов. Вернулись в моду и женственные образы: бельевой стиль из 90-х, кружево, пастельные оттенки. Спортшик, который уже несколько лет находится в вишлисте модников, не сдаёт позиции и продолжает удивлять.

Смелые сочетания, разнообразие моделей, тканей и красок — вот, пожалуй, наиболее краткое описание того, что с приходом тёплой погоды происходит с нашим гардеробом этим летом. Выбрать самые-самые актуальные тенденции сложно, но попытаться стоит.

Ткань лета

Ею можно по праву считать деним: он появится и в магазинах и на улицах городов во всех формах и цветах. Особенно актуальным станет джинсовый total look — вариант, когда в одном образе большинство элементов одежды выполнено из денима. Если вы хотите привлечь внимание, выбирайте такие вещи, для которых нехарактерна джинсовая ткань. Например, интересным вариантом может стать джинсовая блузка или плиссированная юбка-миди. Если вы намереваетесь купить традиционные джинсы, то остановитесь на «варёном» дениме. Форма «клёш» вновь актуальна, но выбирать её стоит только девушкам высокого роста.

Цвета лета

Сложно выбрать главный цвет лета, ведь фаворитов несколько — это ярко-зелёный, розовый и апельсиновый. При этом первый к лицу далеко не всем, и его необходимо с осторожностью использовать для создания образа — он подчёркивает бледность лица. Второй и третий цвета используются в ярком сочетании: фуксия и оранжевый вместе создают интересный тандем, который обязательно нужно примерить в этом сезоне. А нежно-розовый отлично смотрится вместе с золотыми и жёлтыми оттенками. Этим летом именно пудровый цвет часто можно будет встретить в образах бельевого стиля (new wave slip). Этот стиль, зародившийся в 90-х годах, обрёл новую жизнь благодаря показам таких дизайнеров, как John Galliano и No.21. Его основные элементы: тонкие бретельки, ткани с атласным отливом и ниспадающая форма.

Сумка лета

Модная сумка — это спасение для тех, кто этим летом большую часть времени проводит в офисе, но хочет оставаться яркими, не нарушая дресс-кода. Присмотритесь к поясным моделям, которые остаются на пике популярности, в первую очередь из-за своего удобства. Также дизайнеры отдают предпочтение нестандартным формам — рекомендуем обратить внимание на каркасные сумки Cult Gaia.

Обувь лета

Кроссовки уже не первый сезон остаются самой популярной обувью для тех, кто следит за модными тенденциями. 2017 год можно было смело назвать годом ugly shoes (уродливая обувь), во многом благодаря появлению ультрапопулярной модели кроссовок Balenciaga Triple S. Сейчас свою версию кроссовок оригинальной формы создают различные обувные бренды, интересные модели можно найти у ZASPORT.

Купальник лета

Несомненный лидер модного сезона SS’18 — слитный купальник. Дизайнеры экспериментируют с цветами и принтами, но все вышеупомянутые правила на этот элемент одежды также распространяются. Моё внимание привлекли розово-оранжевый купальник Bodypoetry и купальник Marysia с бретелью на одно плечо.