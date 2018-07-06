Рост, торможение, спад

Динамика цен на новостройки радует новосибирских потребителей уже второй месяц подряд. А повод для радости — их статистическое падение. Но статистика вещь не только упрямая, но и удивительная, прямо как в нашем случае. Ведь если внимательно разобраться, то и у застройщиков поводов для грусти нет, их доходность не сокращается.

Продолжавшийся почти десять месяцев рост цены за один квадратный метр в строящихся домах сменился спадом. Цена начала сокращаться с апреля, а в мае и вовсе стала ниже показателей января.

Сейчас это 56 159 рублей, а в начале года была на 44 рубля выше и составляла 56 203 рубля.

Правда, предыдущий десятимесячный рост создал довольно высокую базу и, даже с учётом нынешнего падения, за 12 месяцев стоимость одного квадратного метра в новостройках подросла на 3 %. А это 1600 рублей с хвостиком.

Так что случившееся торможение цен, относительно довольно бурного и продолжительного роста, может как факт восприниматься потребителями довольно позитивно.

Но наша удивительная статистика при внимательном изучении показывает, что застройщики потерпевшими в этой ситуации себя не ощущают, а даже, я бы сказал, тоже выглядят выгодоприобретателями.

Всё дело в изменениях структуры рынка. В мае количество предложений застройщиками увеличилось почти на 1300 квартир. Для простоты понимания объясню, что одновременно открылись продажи 10 одноподъездных 16-этажных домов. А это квадратные метры, находящиеся на начальной фазе строительства, и их цена, соответственно, ниже цен в домах, готовящихся к сдаче.

И вот эти вновь появившиеся на рынке квартиры спровоцировали статистическую отрицательную корректировку.

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А что же застройщики? Если мы сопоставляем последние месяцы, то видим прирост в 1300 квартир на фоне падения средней цены одного квадратного метра. А если взглянуть на ретроспективу 12 месяцев, май прошлого года к маю нынешнего, то увидим, что предложение сократилось более чем на 1000 квартир, то есть на 6 %. И всё это на фоне 3 %-го роста цены квадратного метра.

Если посмотреть на предложения в денежном выражении, то получится, что 6 %-е сокращение квартир в штуках привело лишь к 1,7 %-му падению их совокупной стоимости в действующих ценах. Дело в том, что площади квартир растут, а значит, мы имеем повышение средних стоимостей квартир различных типологий.

При видимом сокращении количества предлагаемых квартир в годовой ретроспективе их совокупная стоимость практически не изменилась. Выходит, что с учётом роста заключения договоров долевого участия, который наблюдается на рынке новостроек Новосибирска, застройщики не то что не потеряли в выручке, а даже нарастили её.

Стабильность, в общем. С чем, собственно, всех и поздравляю.