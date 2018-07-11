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Здравствуйте, я ваш кризис

 Как выйти из кризиса без потерь, не прибегая к запрещённым приёмам  11 июля, 12:27

Елана Таращук
руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири
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Здравствуйте, я ваш кризис
фотографии с сайта pxhere.com

В любой компании возникают проблемы, и об этом приходится сообщать сотрудникам. Как не потерять доверие подчинённых даже в самой сложной ситуации?

Ситуации серьёзного кризиса, например банкротства или ликвидации предприятия, очень индивидуальны, как и методы их разрешения. А вот более распространённые проблемы можно преодолеть, следуя нескольким простым, но важным правилам. О каких неприятных ситуациях идёт речь:

• сокращение штата;
• урезание зарплат или их задержка;
• неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя;
• отмена премий.

Несмотря на то, что эти ситуации кажутся разными, есть несколько общих моментов, на которые стоит обратить особое внимание.

Самое главное — информацию нужно доносить вовремя.

Не стоит ждать, пока работники сами обо всём узнают или будут строить собственные догадки. Соберите подчинённых и расскажите о текущих проблемах. Не тяните время: нужно сделать это до того, как они придумают свою версию событий.

Чтобы не упустить важные детали, составьте план своего выступления. Максимально понятно опишите ситуацию, в которой находится компания. Если проблемы серьёзные, постарайтесь мягко рассказать о них, чтобы не сеять панику. В то же время не утаивайте важной информации. Если сомневаетесь, посоветуйтесь со своим руководством, какие факты можно озвучить, а какие нет.

Очень важно говорить честно.

Постарайтесь максимально открыто рассказать о проблемах, которые коснулись вашей организации.

Сделайте это так, чтобы сотрудники не подумали, что вы недоговариваете, иначе авторитет пошатнётся, и ваши действия станут благодатной почвой для возникновения слухов и домыслов.

Избавьтесь от лишних эмоций: не нужно давать лишних поводов для паники. Говорите объективно, не выражая личного мнения, сделайте упор на факты. Убедите сотрудников, что они играют важную роль в выходе из сложившегося кризиса. Так и есть, персонал должен быть по максимуму вовлечён в решение проблем, и каждый сотрудник должен знать, какие действия от него потребуются, чтобы компания преодолела этот кризисный период.

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