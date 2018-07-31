Самозванцы от моды

Всего десять лет назад поддельную вещь было легко отличить от оригинальной: низкое качество говорило само за себя. Но время идёт, и производители фальшивых копий брендовых вещей стали изобретательнее. Разберёмся, по каким признакам сегодня можно отличить подделку от оригинала.

Детали изделия

Фальшивки в большинстве своём вышли на уровень, и даже байерам — людям, профессионально отвечающим за закупку брендовых вещей, — сложно их вычислить. Но их качество всё ещё уступает оригинальным брендам.

Самые слабые места самозванцев — фурнитура и швы. Если у вас есть возможность хотя бы на фото в интернете внимательно разглядеть эти детали у оригинального изделия, сравните их с вещью, которую вы собираетесь купить. Если собачки на молниях сумок проще, чем у оригинала, или стежки швов на изнаночной стороне изделия неровные — его лучше не покупать.

Цвет

Ещё один важный индикатор качества изделия — его цвет. Базовые цвета — чёрный и белый — подделать проще. Но если говорить о сложных оттенках, например лиловом, канареечном и пурпурном, то здесь производители фальшивок не отличаются точностью цветопередачи. Перед покупкой внимательно присмотритесь к тому, как вещь выглядит на официальном сайте, по возможности подержите её в руках. Если оригинал модного в этом сезоне цвета фуксия, а вещь у вас в руках розовая или фиолетовая, скорее всего, это контрафакт.

Принты и логотипы

Некачественное нанесение принта — явный признак того, что перед вами подделка, а не оригинал. То же самое касается внешнего вида логотипа. Перед покупкой внимательно изучите его на официальном сайте бренда. Очень часто фальсификаторы берут для нанесения устаревшую версию логотипа, ведь у них нет желания обращать внимания на такие «мелочи».

Переплетённые буквы GG на логотипе бренда Gucci — инициалы Гуччио Гуччи — основателя этого дома моды

А вот ошибки в написании имени модного дома бренды могут допускать самостоятельно и вполне сознательно. Например, Gucci — марка, которую подделывают очень часто, не так давно выпустила коллекцию вещей с принтом Guccy. Таким образом модный дом решил посмеяться над умельцами с чёрного рынка. Затем модный дом создал футболки с нарочито неряшливым нанесением, которые также пользуются большой популярностью.

Защитные механизмы

У каждого бренда есть свои способы защиты от подделок. Во-первых, это оригинальный артикул, который можно сравнить, обратившись на официальный сайт бренда. Во-вторых, это голограмма. Если дизайнер пользуется этим механизмом защиты, как правило, её крепят ко внутренним ярлычкам изделий, а не к картонным на внешней стороне.

Цена

Что касается цены, важно помнить о таком понятии, как сезонность. Большие скидки (чаще всего до 60 %) даже на вещи высокого ценового сегмента возможны, но нельзя купить коллекцию дизайнера сразу с подиума за бесценок. Стоимость начинает падать в основном во время межсезонных распродаж и становится ещё ниже при появлении новой коллекции. Если вы видите на распродаже актуальную модную вещь — это повод насторожиться.

Место покупки

Контрафа́кт (англ. counterfeit — подделка) — новый продукт, созданный на основе существующего оригинала с нарушением интеллектуальных прав; фальсифицированные потребительские товары

Если вы покупаете вещь «с рук», обязательно спросите чек у продавца. Те, кто подделывает вещи, могут ссылаться на то, что он утерян, ведь чек — это гарантия того, что вещь не украли. Не верьте и тем, кто говорит, что им дарят или просто так отдают люксовые вещи, потому что они работают в модной индустрии, как правило, это популярное оправдание тех, кто продаёт контрафакт.

И всё же, единственным по-настоящему действенным средством никогда не сталкиваться с подделками будет покупка одежды и аксессуаров у проверенного продавца со всеми необходимыми лицензиями. Это либо официальные бутики бренда, их корнеры в крупных торговых центрах или проверенные онлайн-ретейлеры. Такие продавцы отвечают за собственную репутацию и тщательно отбирают все вещи, которые затем поступят в продажу.