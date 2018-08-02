Правила охоты на клиентов

Мы все клюём на психологические «крючки» маркетологов. Иногда даже не отдавая себе отчёта в этом, иногда просто потому, что уверены, что это предложение максимально выгодно именно сегодня, именно сейчас. В этом и заключается цель психологических триггеров. Правда, не надо забывать и о том, что психологические методы работы маркетологов имеют свойство устаревать.

Простой пример: скидки на товары. Уверен, что многие из вас считают скидку неэффективным способом увеличения продаж. Вы объявляете скидку — 10 %, она не работает. Вы поднимаете её до 20 %, опять не работает. Вы увеличиваете дисконт, теряете прибыль, а объём продаж никак не оправдывает ожиданий.

Всё дело в том, что пользователи привыкли к тому, что после первого посещения интернет-магазина к ним начинают поступать предложения с дисконтом на просмотренные товары. Они ждут, пока вы дадите самую низкую цену.

Сломать этот неприятный тренд можно только одним способом — показать сразу максимальную скидку и динамику её снижения в течение следующих нескольких дней.

В этом случае пользователь действительно будет заинтересован в том, чтобы купить товар как можно быстрее. Особенно хорошо, по статистике, работают скидки на «брошенные корзины».

Ещё один популярный способ повышения конверсии — бесплатная доставка. Пользователи его очень любят. Почти половина покупателей в интернет-магазинах не оформляют заказ, если у них нет возможности получить бесплатную доставку. Но мы прекрасно понимаем, что бесплатная доставка — это серьёзная финансовая нагрузка. Но совсем не обязательно бесплатно отправлять все заказы. Можно установить ограничение по минимальному чеку, либо установить другие условия. Пользователь должен понимать, при каких обстоятельствах у него есть право на бесплатную доставку. Это его вполне устроит, и лояльность к бренду будет сохранена.

Аналогичным образом действует на пользователя информация о том, что товара на складе, доступного по этой цене, осталось мало. Хороший пример — booking.com, Aviasales. Посмотрите, как они умело воздействуют на покупателей сообщениями о том, что «осталось всего два предложения по данной цене». Попробуйте внедрить нечто подобное в своём магазине. Хорошо влияет на конверсию сообщение о том, что этот товар сегодня уже покупали. Люди не очень доверяют мнению продавца-консультанта, а вот информация о том, что этот товар куплен сегодня уже несколько раз, вызывает у посетителя чувство здоровой конкуренции и является дополнительным доказательством того, что эта позиция пользуется спросом.

Конечно, психологические «крючки» следует создавать с учётом товарной ниши и конкретных условий, в которых работает бизнес.