Адаптируй меня

В первый же день работы новый сотрудник делает вывод о том, как он будет чувствовать себя в этой компании. От этого этапа зависит не только решение работника остаться в компании, но и то, как он будет работать, как скоро начнёт показывать результаты, что будет говорить о компании своим друзьям, родственникам, будущим работодателям и клиентам. Как же вдохновить новичка на работу? Попробуем вспомнить всё по порядку.

Худшее, что может случиться с новичком, — полное безразличие к нему.

Чтобы в ответ в сотруднике не зародилось безразличие к работе, у вас должен быть план. Он подойдёт для каждого нового человека в компании.

Даже если на собеседовании вы подробно рассказали о том, как оценивается работа сотрудников, предполагается ли обучение в компании и какие есть возможности для карьерного развития, эту информацию стоит повторить. Ответственный подход к документам поможет новичку чувствовать себя спокойно. Помним, что по законодательству трудовой договор заключают в течение трёх рабочих дней.

Взаимодействие с руководителем — важнейшая часть адаптации.

В первый день он должен выделить достаточно времени для общения с новым сотрудником: рассказать о своих ожиданиях, о задачах на период испытательного срока, о том, как руководитель и сотрудник будут обмениваться информацией.

Многие современные компании используют практику наставничества. Наставником не всегда является руководитель: это может быть коллега из своего или даже из другого отдела, из числа опытных и лояльных сотрудников, который хорошо знает организацию изнутри и поделится секретами успеха. Такая практика полезна для обеих сторон: новичок получает дополнительную поддержку, а наставник — признание от компании и возможность проявить себя.

Для ключевых сотрудников и руководителей стоит продумать возможности более глубокого знакомства с бизнесом: посещение производства, изучение процесса продаж и так далее.

Конец испытательного срока — время для формальной встречи с новичком: можно подвести итоги работы в первые три месяца и обменяться обратной связью. В некоторых компаниях новые сотрудники проходят тестирование, которое позволяет понять, насколько новичку удалось влиться в коллектив и компанию.