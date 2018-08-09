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Поаккуратнее с картелями

 О тонкой грани между стилем ведения бизнеса и сговором  9 августа, 17:46

Виталий Ветров
управляющий юридической компанией
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Поаккуратнее с картелями
фотографии с сайта pexels.com

Государство контролирует поведение участников рынка, чтобы не допустить сговора на торгах для повышения, понижения или удержания цен закупаемой государством продукции. Такие сговоры называются картелями.

Картели — не редкость как в нашей стране, так и за рубежом. Законом определено, что даже устные соглашения относительно того или иного поведения, по сути, являются картелем. Доказательную базу по картельным соглашениям формирует антимонопольный орган, а затем он же выносит предписание о прекращении сговора.

Расскажу про одно дело.

Две компании участвовали в закупке медицинских инструментов, находясь в разных городах, но имея общий тендерный отдел. Между компаниями был заключён договор об управлении деятельностью, а собственники компаний находились в близком родстве.

Антимонопольная служба усмотрела устный сговор между компаниями и, проанализировав поведение компаний при участии в тридцати различных торгах, признала их поведение картелем, после чего вынесла предписание прекратить устный сговор, направленный на удержание цен, а также осуществлять выработку ценовой политики и подготовку документов по каждой из компаний отдельно.

Одна из компаний оспорила предписание антимонопольного органа.

Суд признал решение и предписание антимонопольного органа недействительными.

Позиция суда

  1. Суд изучил взаимосвязь двух компаний при ведении бизнеса: их процессы ценообразования, подготовки документов для торгов при условии того, что у компаний один тендерный отдел, и констатировал факт вхождения компаний в одну группу лиц.
  2. Также подтверждением наличия группы лиц, а не картельного соглашения явилось то обстоятельство, что одна компания управляет другой на основании заключённого договора и в течение продолжительного времени именно таким путём участвует в торгах.
  3. Суд констатировал отсутствие доказательств совместного поведения компаний, направленного на получение каких-либо выгод и преимуществ, обосновав тем, что при отсутствии иных участников торгов снижения цены могло бы не произойти вовсе.

Таким образом, по мнению суда, в отличие от картеля, группа компаний вправе участвовать в торгах несколькими компаниями: такое поведение рассматривается как стиль ведения бизнеса.

Однако грань между картелем и группой очень мала, и здесь стоит быть очень аккуратными.

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