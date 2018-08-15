Кто здесь лишний

Конфликт собственников бизнеса — распространённое явление в компаниях. Иногда причина в межличностных отношениях, иногда — в разных взглядах на ведение бизнеса. В результате создаются препятствия на пути развития бизнеса, сотрудники не получают мотивации, а репутация компании оказывается испорченной. Но порой стороны конфликта могут добиваться исключения партнёра из состава участников компании.

Однажды мне приходилось иметь дело со следующей ситуацией. В компании с двумя собственниками, обладающими равными долями по 50 % уставного капитала, возникли разногласия, поэтому один из них попытался через суд исключить второго из состава участников.

Исковые требования были основаны на том, что партнёр по бизнесу:

выводит активы общества, в том числе новое и бывшее в употреблении оборудование, материалы и иное имущество в подконтрольные ему компании;

расторг договор аренды имущества;

распространяет сведения о компании, в том числе среди контрагентов и контролирующих органов, что может привести к невозможности ведения дел.

Как полагал истец, своими действиями партнёр причиняет убытки компании и ставит её в такое положение, при котором невозможно осуществление предпринимательской деятельности.

Аргументация второго партнёра строилась на том, что активы не выведены из общества: они временно складированы в помещениях, арендованных от имени другой компании, из-за недостаточности складских площадей на производстве.

Суд отказал в исключении участника.

Позиция суда

Суд принял во внимание доказательства доступа работников компании к новому складу, на котором было размещено имущество компании. А так как имущество значилось на балансе, суд посчитал имущество принадлежащим компании, а не выбывшим из её владения, как полагал истец. Суд посчитал, что истец не доказал свою позицию относительно распространения сведений о бизнесе. Ложность распространяемых сведений не доказана проверками, а доказательства их отрицательного влияния в компании на состояние дел отсутствуют.

На мой взгляд, выходить с иском об исключении стоит только при исчерпании иных способов защиты. В рассматриваемом деле суд усмотрел неразрешимый конфликт собственников, который в целом сказывается негативно на деятельности компании, подтверждением чему является и тот факт, что компанию представляли два юриста с разными правовыми позициями. При этом причина конфликта вовсе не в поведении одной из сторон: это результат действий обоих собственников.

Суд рекомендовал собственникам в условии конфликта и полного отсутствия неправомерных действий либо ликвидировать компанию, либо решить, кто самостоятельно выйдет из бизнеса.