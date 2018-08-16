Продаём квартиру сами

Всё чаще у продавцов встречаю такое возражение: «Ваши услуги стоят дорого, мы как-нибудь сами». Конечно, самому продать квартиру можно. Расскажу, как это делается. Мне не жалко своих секретов, пользуйтесь.

Итак, вы решили что-то продать. Логично, что все хотят продать дороже, а купить дешевле. Но как понять, за сколько стоит продавать свою недвижимость, чтобы не потерять времени и не продешевить?

Мой первый совет — заходите на любой популярный сайт по продаже недвижимости. Выберите квартиры, подобные вашей, в своём районе. Посмотрите, по какой цене они рекламируются. И тут кроется первая серьёзная ошибка продающих квартиру самостоятельно: на основе этих цифр они ставят среднюю цену. Нужно действовать иначе.

Позвоните по всем выбранным вариантам и уточните, по какой цене собственники готовы продать квартиру при наличном расчёте. Отсортируйте все квартиры по стоимости, начиная с самой дешёвой и заканчивая самой дорогой. И теперь — внимание — возьмите такую цену, которая поставит вашу квартиру на третье место в этом списке.

Часто встречается такое возражение: «Но я продаю с мебелью и бытовой техникой или ещё чем-то, чего нет у других квартир». Да, это хороший бонус вашей квартире, который, скорее всего, поможет вам продать её быстрее. Но на цену такие дополнения не влияют в подавляющем большинстве случаев. Поэтому если вы хотите получить дополнительные деньги за обстановку квартиры, самое простое — это выставить каждый предмет на продажу на популярных бесплатных сайтах. Уверяю, это будет оптимальным решением.

А вот с подачей объявления о продаже квартиры торопиться не стоит. Сначала приобретите новую сим-карту для телефона. А заодно и самый простой телефон, если ваш аппарат не рассчитан на две или три «симки», или они у вас уже заняты. Новый номер и следует указать в объявлении.

Зачем эти хитрости? Всё очень просто. Вашу рекламу, на каком бы сайте вы её не разместили, тут же возьмут в оборот агентства недвижимости. По данным 2ГИС на 15 августа, в Новосибирске действует более 830 агентств. Предположим, что активных среди них две трети. В каждом в среднем работает десять человек. Пусть даже трое из них позвонят и узнают данные по квартире (а они это сделают, уж поверьте), вы в первую неделю после публикации объявления получите порядка 1300 звонков (а они точно будут, если вы сделали всё по данным выше рекомендациям). На этом звонки не закончатся. От каждого активного агентства вы будете получать минимум один звонок в ближайшие полгода для актуализации информации об объекте. Это порядка 500 звонков в месяц. Кому нужна такая назойливость? Проще выбросить временную сим-карту сразу после продажи недвижимости, свою задачу она выполнила.

Далее нужно определиться с сайтами для публикации объявления. Настоятельно рекомендую размещать их на всех доступных ресурсах, так как никогда неизвестно заранее, где ищет квартиру ваш покупатель. Да, разумеется, есть всем известные федеральные сайты, но на них, как правило, достаточно сложный режим поиска. О хороших местных ресурсах по купле-продаже недвижимости жители других регионов страны не знают. Поэтому реклама должна быть везде, где это только возможно.

Что ж, вот вы и выполнили один из самых трудоёмких пунктов на данном этапе, пул сайтов определён. Теперь необходимо отслеживать ваши объявления, ведь каждый день они будут опускаться всё ниже и ниже в выдаче предложенных сайтом вариантов. Это сильно уменьшает количество просмотров и шансы на быструю и успешную продажу. Поэтому объявления нужно постоянно актуализировать. Есть разные способы это сделать.

Почти все сайты предлагают поднимать объявления в списке автоматически и за деньги. Это довольно накладно. На некоторых можно поднимать объявления вручную. Это бесплатно, но очень муторно, ведь на каждый сайт нужно будет заходить ежедневно. Выбор за вами.

Также обязательно сохраните ссылки, логины и пароли ото всех ресурсов, на которых вы разместили свой варант. Это пригодится для бесплатных ежедневных «поднятий» и особенно для удаления объявления сразу после продажи недвижимости.

Напомним, в июле эксперт Максим Марков объяснил, почему застройщики нисколько не потеряли в выручке от снижения цен на жильё в Новосибирске.