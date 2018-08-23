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Маленькое. Цветное. Идеальное

 Как выбрать идеальное платье и носить его эффектно даже в непогоду  23 августа, 13:28

Александр Бичин
fashion-директор интернет-магазина Aizel.ru
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Маленькое. Цветное. Идеальное
фотографии предоставлены интернет-магазином aizel.ru

Ближайший месяц в Новосибирске обещает быть тёплым, но дождливым. Однако это не повод отказываться от того, чтобы примерить модные платья.

Основные модные тенденции

Fashion-тенденции 2018 года во многом перекликаются с модой 70-х: в почёте у стилистов удобная одежда смелого кроя и цвета, например, розового, небесно-голубого или неонового зелёного. Принты — яркие, броские, полностью перекрывающие вещь, цветочные и не только — также вернутся в наш гардероб. Фотопринт будет актуальным как на платьях, так и на верхней одежде, аксессуарах, даже на колготках.

SELF-PORTRAIT

При этом модной будет и абсолютная противоположность — нежный образ в пастельных тонах: мятные, персиковые, лавандовые оттенки.

Все эти факторы отлично характеризуют идеальное платье 2018 года. С одной стороны, это наряды интересной формы с яркими цветовыми акцентами, с другой — романтичные платья с кружевом и аккуратными декоративными элементами.

Абсолютные модные «нет» для платьев этим летом — пайетки и «активный», массивный декор. Рекомендуется расставлять более аккуратные акценты.

В дождь...

Дождливая погода не повод расстраиваться, а возможность сочетать платье с наиболее модной тканью сезона — денимом. Джинсы — это просто модная униформа 2018 года, которая в этом сезоне подходит для экипировки с головы до ног. Для спасения от сырости подойдёт, например, джинсовый плащ или же более привычная джинсовка.

В более холодную погоду к платью можно добавить тренч. Сегодня дизайнеры расчерчивают этот элемент верхней одежды из габардина клеткой, покрывают рисунками или вовсе подвергают тотальной деконструкции. Вот почему чем более причудливым будет ваш тренч, тем лучше.

... и в зной

Жара, которая на пару дней придёт в столицу Сибири, — это то время, когда стоит вспомнить о ярких летящих платьях. Подходящие модели есть у таких дизайнеров, как Lisa Marie Fernandez, Self-Portrait и LAROOM.

Отдавайте предпочтение светлым оттенкам и натуральным тканям, но с интересными рисунками, узорами и фактурами.

Аксессуары и обувь

Небольшие сумочки через плечо и поясные сумки всё ещё уверенно удерживают позиции в топе самых модных аксессуаров.

Попробуйте сочетать поясную сумку с платьем в casual-стиле и кроссовками, которые уже не первый сезон остаются популярной обувью тех, кто следит за модными тенденциями.

Кстати, 2017 год можно смело назвать годом ugly shoes, во многом благодаря дизайнеру Демне Гвасалии и его кроссовкам Balenciaga Triple S. Сейчас же чуть ли не каждый бренд спортивной обуви (и не только спортивной) создаёт свою версию кроссовок оригинальной формы.

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