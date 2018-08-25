Покупаем квартиру сами

С чего же начать покупку? Как и для продавцов, рекомендую завести для этого отдельную сим-карту.

Далее нужно определиться с тем, сколько вы готовы потратить. Причём с учётом всех расходов. Спросите, почему? Всё просто: при поиске вы будете задавать параметры объекта, в том числе и цену. Из-за искусственно заниженных финансовых возможностей вы рискуете упустить квартиру своей мечты.

Рекомендую обсудить с семьёй, что и где вы хотите приобрести, взвесить все за и против. Подумайте о том, как вы будете добираться на работу, до магазина, водить ребёнка в детский сад или школу. Насколько важен для вас район, его инфраструктура, население, ведь эти люди будут вас окружать длительное время. После того как вы сами для себя ответите на эти вопросы, можно переходить к поиску того объекта, который соответствует всем вашим требованиям или хотя бы большинству из них.

Как и в продаже, основными для поиска в Новосибирской области являются следующие интернет-ресурсы: «Авито», Яндекс, N1, ЦИАН. Правда, часто бывает, что интересные варианты попадаются и на других сайтах. Так что чем больше вы посмотрите, тем более полной информацией о рынке на данный момент будете обладать.

С чего необходимо начать разговор с продавцом? Представьтесь и скажите, где именно вы увидели рекламу. Узнайте, на каких условиях продают объект, когда было оформлено право собственности на квартиру, сколько собственников и есть ли среди них дети, готовы ли собственники выписаться до покупки.

Уточните следующие моменты: все ли документы есть в наличии: свидетельство или выписка из ЕГРН, технический и кадастровый паспорта, договор купли-продажи (или его аналоги); состоит ли собственник в браке и даст ли супруг/супруга (бывший супруг/супруга, с которым(ой) приобретался объект) согласие на продажу.

После этого спросите про состояние квартиры. Рекомендую задавать открытые вопросы, тогда вы получите больше сведений, следовательно, сэкономите время на просмотрах вариантов.

Торг всегда уместен. Но сначала уточняйте информацию о возможности скидки и её размере. Если вам сообщат сумму, которую готовы уступить, то считайте, что вы уже что-то выиграли при последующем торге.

Как правило, собственники тоже задают вопросы. Чаще всего они касаются наличной формы расчёта, ипотеки и сроков выхода на сделку. Если квартира вас устраивает, рекомендую всегда отвечать, что расчёт будет наличными, а сроки — 2-3 недели. Эта небольшая хитрость позволит вам в дальнейшем успешнее торговаться по цене.

Также предлагаю перед началом звонков сделать табличку, в которую вы будете вносить ответы собственников. Такой способ учёта информации позволит в дальнейшем быстро и просто определить самые интересные и удобные варианты для покупки.

В предыдущей колонке Евгений Пестов рассказал о подготовке к самостоятельной продаже квартиры.