Новостройки стремятся к дефициту

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Новостройки стремятся к дефицитуНа фоне требований президента повысить ввод жилья, в стране продолжается его падение
Рубрика: недвижимость
26.10.2018 16:22
фото с сайта pixabay.com
В Новосибирской области наблюдается серьёзное падение рынка вводимого жилья, причём эти сокращающиеся предложения продолжают выкупаться рекордными темпами.
В январе-сентябре 2018 года в стране введено 45,5 миллионов квадратных метров жилья. По итогам трёх кварталов этот показатель отстаёт от аналогичного периода прошлого года почти на 2 %, что в натуральном выражении составляет почти 1 млн «квадратов».
На протяжении первых семи месяцев этого года объём ввода жилья накопленным итогом превышал аналогичный показатель прошлого года. В августе впервые было зафиксировано отставание объёмов ввода жилья от прошлогодних значений.
Только в сентябре 2018 года, в сопоставлении с сентябрём 2017, совокупный ввод упал почти на 7 %.
Если из этих показателей убрать вклад индивидуального домостроения, то ввод площадей в многоквартирных домах рухнул на рекордные 17,6 %.
А как же выглядит региональная статистика?
За 9 месяцев 2018 года в Новосибирской области сдано 938 тысяч квадратных метров жилья. Тогда как в прошлом году за этот период было введено 1 млн 25 тысяч квадратных метров. Соответственно, падение сдачи жилья в регионе составило 8 %. Это на процент больше чем в среднем по стране.
Если эти квадратные метры пересчитать в квартиры, то мы увидим ещё один антирекорд. В этом году за девять месяцев было сдано около 10 тысяч квартир, а в 2017 – более 16 тысяч.
Ввод в квартирах обрушился более чем на треть – минус 37 %.
Но вернёмся к вводу «квадратов», спад которых составил в Новосибирской области в целом 8 %.
При рассмотрении рынка новостроек Новосибирска нас в первую очередь интересует ввод многоэтажного жилья в черте города. Так вот, за 9 месяцев текущего года было сдано 346 тысяч квадратных метров, а в прошлом году этот показатель составлял почти 600 тысяч. В сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года, Новосибирск недосчитался почти 250 тысяч квадратных метров нового жилья. А это уже отрицательное отклонение на более чем 40 %.
Но есть и хорошие новости. Мы получили официальные данные Росреестра о регистрации договоров долевого участия.
В сентябре 2018 года зарегистрирована 3 241 сделка с новостройками. Это рекордный показатель с начала 2017 года.
Более высокие значения наблюдались только в 2016 году. Тогда в марте были похожие значения, а в декабре зарегистрировались более 3,5 тысяч ДДУ.
Так что продажи продолжают расти на фоне сокращения предложений и роста цены «квадратов».
И в такой ситуации совершенно нет показаний к торможению цен на рынке новостроек Новосибирска.
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