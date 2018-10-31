Прямиком в правовое государство

4 балла
-4
65.77 74.79
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Мэрия в борьбе со льдом: свыше тысячи тонн смеси высыпали на новосибирские дороги

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Названы самые удобные для перепродажи внедорожники

сегодня 11:10 Авто 0 Коммент.

Власти снизили прожиточный уровень новосибирца на сто рублей

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

Штельмаха и Стерликова подозревают в выдаче «непроверяшек» – источник

сегодня 10:14 Хроника 0 Коммент.

На одну вакансию в Новосибирске приходится два с половиной безработных

сегодня 09:03 Работа 0 Коммент.

Новосибирские энергетики сразились в мастерстве сохранения электричества

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Вопрос по ценам на бензин Кремль переадресовал правительству

сегодня 08:07 Авто 0 Коммент.

Новосибирского заключённого осудили за избиение охранника дужкой от кровати

сегодня 07:03 Хроника 0 Коммент.

Помощник Путина назвал молодёжный чемпионат по хоккею шансом для Новосибирска

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

«Коты Малевича» от петербургского творца на выставке в Новосибирске

сегодня 05:01 Афиша 0 Коммент.

Любить и чипировать: омский мэр реформирует «фабрику смерти животных»

сегодня 04:05 Общество 0 Коммент.

Минздрав решит судьбу НИИТО по просьбе депутатов

вчера 16:35 Политика 0 Коммент.

Память новосибирских репрессированных увековечат в «цифре»

вчера 15:40 Культура 0 Коммент.

Бюст вождя от мэтра искусства за 500 тысяч рублей продают в Новосибирске

вчера 15:10 Общество 0 Коммент.

Жильё у метро в Новосибирске подорожало на 8 %

вчера 14:26 Недвижимость 0 Коммент.

Чемпионом по колбасе стал Новосибирск

вчера 14:04 Экономика 0 Коммент.

Рене Фазель приехал в Новосибирск на закладку фундамента ЛДС

вчера 13:27 Общество 0 Коммент.

Престижный конкурс для пиарщиков стартовал в Сибири

вчера 12:40 Общество 0 Коммент.

«Бойца года» Хабиба Нурмагомедова ждут на турнире в Новосибирске

вчера 11:43 Общество 0 Коммент.

Прямиком в правовое государство

Защита селёдок завёрнутых от преподских псевдоавторитетов
Рубрика: общество

31.10.2018 10:22

фотографии с сайта pxhere.com и wikipedia.org

Мы строим правовое общество. Это радует. Потому что до сих пор мы жили в обществе, где господствовало телефонное право и где человеку невозможно было защитить честь и достоинство. А сейчас? Благодать. Мы везде подписываем договоры: в поликлинике, в банке, в офисе провайдера мобильной связи…

Юмор в том, что мы практически никогда не знаем, что подписываем, поскольку читать условия договоров долго, а без специальной юридической подготовки ещё и бесполезно. Так, скачивая на компьютер программу, мы обязаны подтвердить, что познакомились с условиями использования этой программы. А эти условия расписаны на несколько страниц мелким шрифтом. Я готов спорить, что в лучшем случае это прочитывает один из ста пользователей. Нас уютно заворачивают в эти тексты, как селёдку в газету. И наше знание сути договоров не слишком отличается от селёдкиного.

Но за такую эффективную защиту надо платить. Нужно защитить от тебя, завёрнутого, других завёрнутых. Это, например, делается с помощью справок. Так защищают участников дорожного движения от водителей, способных нанести вред другим: они представляют справки, что их состояние здоровья, как физического, так и психического, позволяет им участвовать в дорожном движении. Это понятно.

Более интересно то, как студентов защищают от преподавателей и других сотрудников вузов. Каждый препод должен периодически представлять справку об отсутствии судимости. И его не могут оформить ни в какой вуз без подобной справки. Вот он переходит из одного вуза в другой – предоставь справку, а то вдруг ты за время перехода совершил противоправные действия! Это особенно забавно с учётом того, что в каждом вузе есть первый отдел и что полиция обязана сообщать о нарушении закона начальству.

Но бегают преподы в многофункциональные центры и заказывают справки, что они не убийцы и не мошенники…

Зато студентам спокойно.

Кстати говоря, давно пора было этих мучителей призвать к порядку. Пусть знают своё место. Их дело – предоставлять качественные услуги, а не отстаивать какой-то псевдо-авторитет. А они вообразили себя… Учителями?! Да чему они могут особенно научить, если все знания находятся в коробочке, которая называется смартфоном? Пусть служат, а прав, естественно, клиент. Тот, которому они служат. Хорошо, что многие студенты это осознают и твёрдо, но справедливо указывают преподам на их преподское место. Закон-то на их стороне!

Так что юристы, наконец, поставили всё на свои места. Мы с гордостью сознаём, какое замечательное поколение твёрдой поступью идёт на смену бывшим строителям коммунизма, не знавшим качественной правовой защиты.

Автор
Олег Донских
профессор, завкафедрой ФГН НГУЭУ
Автор
Олег Донских
профессор, завкафедрой ФГН НГУЭУ

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Мэрия в борьбе со льдом: свыше тысячи тонн смеси высыпали на новосибирские дороги

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Названы самые удобные для перепродажи внедорожники

сегодня 11:10 Авто 0 Коммент.

Власти снизили прожиточный уровень новосибирца на сто рублей

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

Штельмаха и Стерликова подозревают в выдаче «непроверяшек» – источник

сегодня 10:14 Хроника 0 Коммент.

На одну вакансию в Новосибирске приходится два с половиной безработных

сегодня 09:03 Работа 0 Коммент.

Новосибирские энергетики сразились в мастерстве сохранения электричества

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Вопрос по ценам на бензин Кремль переадресовал правительству

сегодня 08:07 Авто 0 Коммент.

Новосибирского заключённого осудили за избиение охранника дужкой от кровати

сегодня 07:03 Хроника 0 Коммент.

Помощник Путина назвал молодёжный чемпионат по хоккею шансом для Новосибирска

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

«Коты Малевича» от петербургского творца на выставке в Новосибирске

сегодня 05:01 Афиша 0 Коммент.

Любить и чипировать: омский мэр реформирует «фабрику смерти животных»

сегодня 04:05 Общество 0 Коммент.

Минздрав решит судьбу НИИТО по просьбе депутатов

вчера 16:35 Политика 0 Коммент.

Память новосибирских репрессированных увековечат в «цифре»

вчера 15:40 Культура 0 Коммент.

Бюст вождя от мэтра искусства за 500 тысяч рублей продают в Новосибирске

вчера 15:10 Общество 0 Коммент.

Жильё у метро в Новосибирске подорожало на 8 %

вчера 14:26 Недвижимость 0 Коммент.

Чемпионом по колбасе стал Новосибирск

вчера 14:04 Экономика 0 Коммент.

Рене Фазель приехал в Новосибирск на закладку фундамента ЛДС

вчера 13:27 Общество 0 Коммент.

Престижный конкурс для пиарщиков стартовал в Сибири

вчера 12:40 Общество 0 Коммент.

«Бойца года» Хабиба Нурмагомедова ждут на турнире в Новосибирске

вчера 11:43 Общество 0 Коммент.

Новости по теме

Новосибирский колледж пострадал от ночного урагана 29.10.2018 Студент-матерщинник устроил дебош и сломал ногу охраннику в Омске 26.10.2018 «Скандальному» новосибирскому лицею вернули деревья 23.10.2018 Локоть остановил скандальную стройку возле лицея «Надежда Сибири» 22.10.2018 Хатико, вертушка и широко распахнутые двери – Итоги Сиб.фм 21.10.2018

Статьи по теме

Image
вчера 17:33

Не в угол, а в уголовники

Могут ли исправленные в школьном журнале оценк...

Читать далее
Image
10.10.2018

Неуловимый серый след

Почему государство не может найти производителей т...

Читать далее
Image
04.10.2018

Стражи наследия и оптимизация

Что ждёт памятники Новосибирской об...

Читать далее
Image
14.09.2018

Интрига после выборов

Политологи и эксперты осмысливают итоги прошедших ...

Читать далее
Image
04.09.2018

Время знаний

В Новосибирске открыли самую большую школу в городе и самую лучшую ...

Читать далее
Image
30.08.2018

Закрытое лечение

Как прорваться к больному через наглухо запертые двери реан...

Читать далее

Популярное

Image

Страшную находку обнаружили за закрытой дверью детского сада в Но...

Image

Даша, прощай: страшная история пропавшей школьницы в Чите

Image

Как предотвратить инсульт: врач назвал два простых способа

Image

«Не забыть этих глаз»: спасённую новосибирцами собаку Филю пришло...

Image

За голодание сына сибирячка будет судиться с авиаперевозчиком

Image

Секс предлагать: новосибирец с пикантным объявлением удивил пасса...

Image

Живодёры облили кислотой несчастного кота в Новосибирске

Image

Злой начальник заставляет увольняться новосибирцев

Image

Увольнение Штельмаха: история службы и причина ухода

Image

Разбушевавшийся ветер устроил ночной погром в Новосибирске

Image

«Джонни! Они на деревьях»: оранжерея в новосибирской поликлинике ...

Image

Сергей Штельмах уволен из ГИБДД Новосибирской области

Image

Алексей Мананников пообещал пропить 10 тысяч евро от правительств...