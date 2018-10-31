Прямиком в правовое государство

Защита селёдок завёрнутых от преподских псевдоавторитетов

фотографии с сайта pxhere.com и wikipedia.org

Мы строим правовое общество. Это радует. Потому что до сих пор мы жили в обществе, где господствовало телефонное право и где человеку невозможно было защитить честь и достоинство. А сейчас? Благодать. Мы везде подписываем договоры: в поликлинике, в банке, в офисе провайдера мобильной связи…

Юмор в том, что мы практически никогда не знаем, что подписываем, поскольку читать условия договоров долго, а без специальной юридической подготовки ещё и бесполезно. Так, скачивая на компьютер программу, мы обязаны подтвердить, что познакомились с условиями использования этой программы. А эти условия расписаны на несколько страниц мелким шрифтом. Я готов спорить, что в лучшем случае это прочитывает один из ста пользователей. Нас уютно заворачивают в эти тексты, как селёдку в газету. И наше знание сути договоров не слишком отличается от селёдкиного.

Но за такую эффективную защиту надо платить. Нужно защитить от тебя, завёрнутого, других завёрнутых. Это, например, делается с помощью справок. Так защищают участников дорожного движения от водителей, способных нанести вред другим: они представляют справки, что их состояние здоровья, как физического, так и психического, позволяет им участвовать в дорожном движении. Это понятно.

Более интересно то, как студентов защищают от преподавателей и других сотрудников вузов. Каждый препод должен периодически представлять справку об отсутствии судимости. И его не могут оформить ни в какой вуз без подобной справки. Вот он переходит из одного вуза в другой – предоставь справку, а то вдруг ты за время перехода совершил противоправные действия! Это особенно забавно с учётом того, что в каждом вузе есть первый отдел и что полиция обязана сообщать о нарушении закона начальству.

Но бегают преподы в многофункциональные центры и заказывают справки, что они не убийцы и не мошенники…

Зато студентам спокойно.

Кстати говоря, давно пора было этих мучителей призвать к порядку. Пусть знают своё место. Их дело – предоставлять качественные услуги, а не отстаивать какой-то псевдо-авторитет. А они вообразили себя… Учителями?! Да чему они могут особенно научить, если все знания находятся в коробочке, которая называется смартфоном? Пусть служат, а прав, естественно, клиент. Тот, которому они служат. Хорошо, что многие студенты это осознают и твёрдо, но справедливо указывают преподам на их преподское место. Закон-то на их стороне!

Так что юристы, наконец, поставили всё на свои места. Мы с гордостью сознаём, какое замечательное поколение твёрдой поступью идёт на смену бывшим строителям коммунизма, не знавшим качественной правовой защиты.



Олег Донских

профессор, завкафедрой ФГН НГУЭУ Автор