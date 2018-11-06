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Луч света в тёмном царстве

Честный новосибирский coldwave, которому можно доверять на все сто
Рубрика: искусство

06.11.2018 13:40

фото с сайта pixabay.com

Музыкальный критик Александр Романовский знакомит читателей Сиб.фм с прошлым, настоящим и даже будущим сибирской независимой музыки, достойной или недостойной прослушивания

Сегодня речь пойдёт о новосибирском франкоязычном коллективе lumiere sombre, который, несмотря на своё прямолинейное название (с французского — «тёмный свет»), оставляет исключительно светлые впечатления.

Жанр coldwave и его специфика таковы, что он, хоть и существует уже четвёртый десяток лет, в большинстве случаев ассоциируется у слушателя со своим если не пращуром, то точно сводным старшим братом, именуемым пост-панком. Тем хуже для истинных почитателей холодных танцевальных ритмов колдвейва, которым выдают на-гора огромную дозу зачастую неумелых поделок и подделок, выполненных в стилистике вторичного, а то и третичного пост-панка, маркированного тегами и самоопределениями как колдвейв. Так, руководствуясь модными клише и привычкой маркировать немаркируемое, происходит откровенная спекуляция на жанре и, что особенно противно, обман алкающей публики.

В этом смысле новосибирские lumiere sombre выгодно отличаются от большинства условных коллег по цеху своим честным, в какой-то мере даже фанатичным и поэтому наивным, следованием канонам, построенным на лёгкой и достаточно танцевальной музыке.

Дебютный и, по нелепому стечению обстоятельств, последний ЕР (Extended Play или мини-альбом) группы lumiere sombre, символично вышедший в последние дни февраля 2017 года, представляет собой более чем стопроцентный образец такого редкого для наших, да и не только, широт жанра, как колдвейв. Причём, в случае с lumiere sombre, колдвейв канонический — исполненный исключительно на синтезаторах, абсолютно франкофоновый (необходимость жёсткого стиля) и с женским нежнейшим вокалом. Пожалуй, именно языковая линия и позволяет говорить о новосибирском проекте, как об абсолютно не имеющем аналогов на современной сцене явлении.

Содержательная сторона вопроса также внушает доверие зазевавшемуся слушателю:

«vers la foret» – икона «холодного» стиля, где все ходы и звуковые картинки чётко выверены — будь это мелодика или же текстовая сторона, построенная в эстетике фильмов нуар, когда мотив совершённого преступления скрыт от зрителя. Скрыт, но тем и прекрасен;

«melissa tea» – извечный сюжет, где есть Он и Она. Звучит музыка и перед глазами слушателя невольно встаёт финальная сцена из советского фильма «Любить», с той лишь оглаской, что у lumiere sombre она выстроена не на нервном ожидании героя героиней, но на ожидании задумчивом, а значит, особенно романтичном. Не зря рефреном этой песни идёт строка, что «она любит чай с мелиссой и что-то неповторимо немецкое в нём».

«la ville» – хороший танцевальный номер, напоминающий одновременно самые яркие опусы kraftwerк и последний релиз альбом польских анархистов из Super Girl and Romantic Boys. Как и диктует жанр, здесь нет ничего лишнего — только Он и его диалог с Городом. Кстати, Город во французском языке – существительное женского рода...

«halley VI» – финальный задумчивый англоязычный трек, ставящий большое и жирное многоточие. С одной стороны, здесь нет никаких эмоций и срывов — только холод, созерцание и тишина. С другой стороны, гармония мира не знает границ и ядерная зима почти за спиной. Как ты к ней не поворачивайся. Но мы знаем, что человеку нужен человек – это главное.

В дебютном и посмертном ЕР новосибирцев lumiere sombre напрочь отсутствуют надуманность и игра в классики, здесь нет нарочитой зауми и псевдоинтеллектуальщины. Более того, здесь нет нелепого ностальгического брюзжания по soviet wave и очередной попытке эксгумировать трупы героев советской новой волны. Напрочь лишённые клоунады и жлобства, сибиряки со своим использованием французского языка и аналоговых синтезаторов, занимают нишу полнейшего аутсайдерства, которое отпугивает всю новомодную когорту почитателей «сибирской» волны пост-панка.

Тем не менее, именно этот, граничащий с психиатрией, чёткий и по-детски преданный жанру, помноженный на энтузиазм музыкантов, говорит, что этим людям можно доверять на все сто процентов.

Автор
Александр Романовский
Музыкальный критик
Автор
Александр Романовский
Музыкальный критик

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