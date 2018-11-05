Правда о «дышащих» домах

Почему деревянные дома в России дышат неправильно и что с этим делать

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У рядового горожанина, живущего в бетонной коробке многоэтажки, зачастую имеется мечта о загородном доме. Это свободное от соседей пространство, где воздух свеж и дышится легко. Место, противоположное городской среде, — с деревянными стенами, чтобы пахло деревом! Можно ли считать достоинством брусового дома его микроклимат? Как строитель, я бы с этим поспорил.

Традиционные для России дома со стенами из бревна или бруса не имеют специальных устройств для вентиляции. Вентиляция помещений в таких домах происходит за счёт неконтролируемой воздухопроницаемости стен. Дерево – живой материал. В летний период, когда атмосферная влажность выше, брус набухает. Зимой, когда воздух более сухой и в доме запущена система отопления, древесина начинает терять влажность, уменьшается в объёме, усыхает. У строителей даже есть специальный термин – естественная щелеватость брусового дома. Многие считают высокую воздухопроницаемость деревянных домов достоинством — стены «дышат». Но, к сожалению, дышат они за счёт щелей в несущих конструкциях. Такая вентиляция деревянного дома совершенно неуправляема. Расплачиваться за этот «комфорт» приходится высокими теплопотерями и счетами за отопление.

Потому сегодня в загородном домостроении герметичность и энергоэффективность конструкции дома становятся главными критериями качества. Малоэтажное строительство в России медленно, но верно движется к западным стандартам. Лидерами этого движения являются Дания, Германия и Финляндия, где приняты целевые государственные программы по энергосбережению и строительству энергосберегающих зданий. В Канаде с 1983 года действует программа строительства малоэтажных домов с повышенной теплоизоляцией «R-2000». До 40 % тепла теряется через щели дома, то есть из-за движения холодного воздуха снаружи в дом и нагретого обратно, из дома на улицу. Вот почему на Западе и в Америке недопустима сама мысль о «дышащих» домах. Воздухообмен в доме должен осуществляться только за счёт контролируемой приточно-вытяжной вентиляции.

В Финляндии при сдаче частного дома в эксплуатацию проводится Blower door test, тест на герметичность (воздухопроницаемость). В России тест с аэродверью набирает популярность, но пока не является обязательным при сдаче дома. Сущность теста такова. Все окна и вентиляционные отверстия в доме должны быть плотно закрыты. В проём входной двери вставляется аэродверь с вентилятором. С помощью специального оборудования в доме создаётся повышенное (или пониженное, по потребности) давление, а затем с помощью тепловизора производится поиск утечек воздуха. Разница давлений в тесте позволяет выявлять даже очень мелкие дефекты, не проявляющиеся при обычной тепловизионной съемке. Таким образом, устраняются любые щели, дом приобретает полную герметичность, как термос.

Этим объясняется популярность каркасно-панельных технологий в Америке и Европе. Если в мороз -30 в таком доме на сутки отключить отопление, температура упадёт всего лишь на один градус. В кирпичном или брусовом доме промерзание было бы куда значительнее! Но в России пока не принято экономить на отоплении. Хотя, по моим подсчётам, за последние 15 лет в нашем регионе стоимость газа как энергоносителя увеличилась в 10 раз, стоимость электроэнергии выросла в 3 раза. Поэтому рачительный хозяин, который желает передать свой дом детям и внукам, всерьёз должен задуматься об энергоэффективности дома и вентиляции.

Принудительная вентиляция должна быть в любом доме. В кирпичных домах система вентиляции закладывается в конструкции дома на этапе строительства. При возведении брусовых и каркасно-панельных домов вентиляцию можно отложить на потом. По опыту знаю, когда дело доходит до чистовой отделки, на вентиляции многие экономят, планируют пожить какое-то время без неё или вовсе не делают. Что получаем в результате:

Большие затраты на отопление; Нарушение микроклимата в доме; Образование вредных бактерий и неприятных запахов; Повышенная влажность в доме, конденсат на окнах.

Звучит устрашающе, но ситуация поправима. Цена принудительной приточно-вытяжной вентиляции для дома площадью 120 квадратных метров варьируется в пределах от 18 000 рублей до 80 000 рублей в зависимости от типа оборудования. В общей структуре затрат на приобретение земли и строительство дома это 0,05-1 % от всех затрат. Если заранее распределить затраты, стоимость вентиляции не ляжет могильным камнем на семейном бюджете.



Руслан Адигамов

коммерческий директор строительной компании «Сибирский дом» Автор