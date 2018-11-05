2 балла
-6
65.99 75.32
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Девятибалльные пробки сковали Новосибирск

вчера 18:09 Авто 0 Коммент.

Кузбасс снова скорбит: страшный пожар унёс жизни шести детей

вчера 18:01 Хроника 0 Коммент.

Стрельба в «Аквариуме»: суд вынес приговор убийце из прошлого

вчера 17:45 Хроника 0 Коммент.

Неадекватный новосибирец убегал от дьявола и собрал крупное ДТП

вчера 16:54 Хроника 0 Коммент.

Потом только через суд: новосибирцам советуют скорее регистрировать самовольные постройки

вчера 16:46 Недвижимость 0 Коммент.

Штельмах после увольнения подал в суд на МВД по НСО

вчера 16:15 Общество 0 Коммент.

Лечить варикоз за полчаса будет единственный в Новосибирске радиальный лазер

вчера 15:33 Общество 0 Коммент.

Артрит может привести к инсульту – новосибирские учёные

вчера 14:25 Общество 0 Коммент.

Снегопады вынуждают дорожников работать круглыми сутками в НСО

вчера 13:22 Общество 0 Коммент.

Сибиряк отметил праздники выходом в Обское море на парусной доске

вчера 13:15 Общество 0 Коммент.

Внимательным новосибирцам дарят деньги от радио

вчера 12:03 Общество 0 Коммент.

Конкурс коровьей красоты пройдёт на форуме в Новосибирске

вчера 11:50 Общество 0 Коммент.

К дорогим «легковушкам» новосибирцев применён максимальный коэффициент налога

вчера 11:07 Авто 0 Коммент.

Новосибирские военные выступили против Сталина у Дома офицеров

вчера 10:48 Политика 1 Коммент.

Новосибирский зоопарк обменял лисиц с большими ушами на экзотических пингвинов

вчера 10:43 Общество 0 Коммент.

Четыре миллиона рублей забрали у инкассатора под Новосибирском

вчера 10:34 Хроника 0 Коммент.

Няням начнут выдавать свидетельства о квалификации

вчера 10:29 Работа 0 Коммент.

Странный пожар в НГТУ чудом обошёлся без трупов

вчера 07:04 Общество 0 Коммент.

30 миллиардов рублей задолжали новосибирцы по налогам

05.11.2018 Общество 0 Коммент.

Правда о «дышащих» домах

Почему деревянные дома в России дышат неправильно и что с этим делать
Рубрика: недвижимость

06.11.2018 16:49

фотографии с сайта pxhere.com и wikipedia.org

У рядового горожанина, живущего в бетонной коробке многоэтажки, зачастую имеется мечта о загородном доме. Это свободное от соседей пространство, где воздух свеж и дышится легко. Место, противоположное городской среде, — с деревянными стенами, чтобы пахло деревом! Можно ли считать достоинством брусового дома его микроклимат? Как строитель, я бы с этим поспорил.

Традиционные для России дома со стенами из бревна или бруса не имеют специальных устройств для вентиляции. Вентиляция помещений в таких домах происходит за счёт неконтролируемой воздухопроницаемости стен. Дерево – живой материал. В летний период, когда атмосферная влажность выше, брус набухает. Зимой, когда воздух более сухой и в доме запущена система отопления, древесина начинает терять влажность, уменьшается в объёме, усыхает. У строителей даже есть специальный термин – естественная щелеватость брусового дома. Многие считают высокую воздухопроницаемость деревянных домов достоинством — стены «дышат». Но, к сожалению, дышат они за счёт щелей в несущих конструкциях. Такая вентиляция деревянного дома совершенно неуправляема. Расплачиваться за этот «комфорт» приходится высокими теплопотерями и счетами за отопление.

Потому сегодня в загородном домостроении герметичность и энергоэффективность конструкции дома становятся главными критериями качества. Малоэтажное строительство в России медленно, но верно движется к западным стандартам. Лидерами этого движения являются Дания, Германия и Финляндия, где приняты целевые государственные программы по энергосбережению и строительству энергосберегающих зданий. В Канаде с 1983 года действует программа строительства малоэтажных домов с повышенной теплоизоляцией «R-2000». До 40 % тепла теряется через щели дома, то есть из-за движения холодного воздуха снаружи в дом и нагретого обратно, из дома на улицу. Вот почему на Западе и в Америке недопустима сама мысль о «дышащих» домах. Воздухообмен в доме должен осуществляться только за счёт контролируемой приточно-вытяжной вентиляции.

В Финляндии при сдаче частного дома в эксплуатацию проводится Blower door test, тест на герметичность (воздухопроницаемость). В России тест с аэродверью набирает популярность, но пока не является обязательным при сдаче дома. Сущность теста такова. Все окна и вентиляционные отверстия в доме должны быть плотно закрыты. В проём входной двери вставляется аэродверь с вентилятором. С помощью специального оборудования в доме создаётся повышенное (или пониженное, по потребности) давление, а затем с помощью тепловизора производится поиск утечек воздуха. Разница давлений в тесте позволяет выявлять даже очень мелкие дефекты, не проявляющиеся при обычной тепловизионной съемке. Таким образом, устраняются любые щели, дом приобретает полную герметичность, как термос.

Этим объясняется популярность каркасно-панельных технологий в Америке и Европе. Если в мороз -30 в таком доме на сутки отключить отопление, температура упадёт всего лишь на один градус. В кирпичном или брусовом доме промерзание было бы куда значительнее! Но в России пока не принято экономить на отоплении. Хотя, по моим подсчётам, за последние 15 лет в нашем регионе стоимость газа как энергоносителя увеличилась в 10 раз, стоимость электроэнергии выросла в 3 раза. Поэтому рачительный хозяин, который желает передать свой дом детям и внукам, всерьёз должен задуматься об энергоэффективности дома и вентиляции.

Принудительная вентиляция должна быть в любом доме. В кирпичных домах система вентиляции закладывается в конструкции дома на этапе строительства. При возведении брусовых и каркасно-панельных домов вентиляцию можно отложить на потом. По опыту знаю, когда дело доходит до чистовой отделки, на вентиляции многие экономят, планируют пожить какое-то время без неё или вовсе не делают. Что получаем в результате:

  1. Большие затраты на отопление;
  2. Нарушение микроклимата в доме;
  3. Образование вредных бактерий и неприятных запахов;
  4. Повышенная влажность в доме, конденсат на окнах.

Звучит устрашающе, но ситуация поправима. Цена принудительной приточно-вытяжной вентиляции для дома площадью 120 квадратных метров варьируется в пределах от 18 000 рублей до 80 000 рублей в зависимости от типа оборудования. В общей структуре затрат на приобретение земли и строительство дома это 0,05-1 % от всех затрат. Если заранее распределить затраты, стоимость вентиляции не ляжет могильным камнем на семейном бюджете.

Автор
Руслан Адигамов
коммерческий директор строительной компании «Сибирский дом»
Автор
Руслан Адигамов
коммерческий директор строительной компании «Сибирский дом»

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Девятибалльные пробки сковали Новосибирск

вчера 18:09 Авто 0 Коммент.

Кузбасс снова скорбит: страшный пожар унёс жизни шести детей

вчера 18:01 Хроника 0 Коммент.

Стрельба в «Аквариуме»: суд вынес приговор убийце из прошлого

вчера 17:45 Хроника 0 Коммент.

Неадекватный новосибирец убегал от дьявола и собрал крупное ДТП

вчера 16:54 Хроника 0 Коммент.

Потом только через суд: новосибирцам советуют скорее регистрировать самовольные постройки

вчера 16:46 Недвижимость 0 Коммент.

Штельмах после увольнения подал в суд на МВД по НСО

вчера 16:15 Общество 0 Коммент.

Лечить варикоз за полчаса будет единственный в Новосибирске радиальный лазер

вчера 15:33 Общество 0 Коммент.

Артрит может привести к инсульту – новосибирские учёные

вчера 14:25 Общество 0 Коммент.

Снегопады вынуждают дорожников работать круглыми сутками в НСО

вчера 13:22 Общество 0 Коммент.

Сибиряк отметил праздники выходом в Обское море на парусной доске

вчера 13:15 Общество 0 Коммент.

Внимательным новосибирцам дарят деньги от радио

вчера 12:03 Общество 0 Коммент.

Конкурс коровьей красоты пройдёт на форуме в Новосибирске

вчера 11:50 Общество 0 Коммент.

К дорогим «легковушкам» новосибирцев применён максимальный коэффициент налога

вчера 11:07 Авто 0 Коммент.

Новосибирские военные выступили против Сталина у Дома офицеров

вчера 10:48 Политика 1 Коммент.

Новосибирский зоопарк обменял лисиц с большими ушами на экзотических пингвинов

вчера 10:43 Общество 0 Коммент.

Четыре миллиона рублей забрали у инкассатора под Новосибирском

вчера 10:34 Хроника 0 Коммент.

Няням начнут выдавать свидетельства о квалификации

вчера 10:29 Работа 0 Коммент.

Странный пожар в НГТУ чудом обошёлся без трупов

вчера 07:04 Общество 0 Коммент.

30 миллиардов рублей задолжали новосибирцы по налогам

05.11.2018 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
29.10.2018

Мечты о террасе

А что бы сделали вы на своей городской террасе?

Читать далее
Image
26.10.2018

Гостиница «Турист»: мистическая версия

Злосчастную гостин...

Читать далее
Image
19.10.2018

Судьба суперменеджера Мотыги

Почему соавтор точечной застройки в ...

Читать далее

Новости по теме

Потом только через суд: новосибирцам советуют скорее регистрировать самовольные постройки вчера 16:46 Жильё у метро в Новосибирске подорожало на 8 % 30.10.2018

Популярное

Image

Новые требования к зимней резине начнут действовать с 11 ноября

Image

Названа стоимость литра бензина с начала 2019 года

Image

Смертельный для собак и открываемый спецключами орех начали прода...

Image

Истощённого льва заперли во дворе пустого дома под Иркутском

Image

Банда юношей с пистолетами держала в страхе жителей Новосибирска

Image

Неизвестные сбросили из окна чёрную собаку на Хэллоуин в Новосиби...

Image

Сибиряков ждёт суровая зима – учёные

Image

Тридцатиградусные морозы грянут в Новосибирске в ноябре

Image

Самая редкая кошка переехала из Новосибирска в Москву

Image

Штельмаха и Стерликова подозревают в выдаче «непроверяшек» – исто...

Image

Сибирячка из «Танцев» надела чулки для клипа в заброшенной усадьб...

Image

Штормовой ветер и метели надвигаются на Новосибирск

Image

Почти сотня «клонов» хором поддержала установку памятника Сталину...