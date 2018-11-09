Сибирское эхо великой войны

Ровно сто лет прошло со дня окончания Первой мировой войны; единственный в России дом-памятник героям тех сражений находится в Новосибирске

фотографии с сайтов wikipedia.org, mil.ru, nsk.novosibdom.ru, novo-sibirsk.ru, dom-officerov.su

Сто лет тому назад, 11 ноября 1918 года, вблизи французской станции Ретонд в Компьенском лесу было подписано перемирие: завершилась Великая война.

На защите имперских рубежей

О Первой мировой войне в советские годы говорили мало. Замалчивали и высокую волну патриотизма, поначалу охватившую Россию. Кончилась та война для нас плохо, но вину за это нельзя возлагать на армию. Называют цифру: 1 300 тысяч русских воинов полегло на полях сражений, более четырёх миллионов получили ранения.

Не остались в стороне от жестокой битвы и сибиряки. В составе русской армии воевали семь сибирских армейских корпусов, 22 стрелковые дивизии, 88 сибирских стрелковых полков и все девять полков Сибирского казачьего войска.

Ново-Николаевск стал крупнейшим за Уралом центром подготовки войск. Население города увеличилось почти вдвое – с 60 тысяч до 110 тысяч человек, причём гарнизон в отдельные моменты насчитывал 45 тысяч военнослужащих. Ново-Николаевск имел стратегическое значение. Здесь были построены каменные казармы, мыловаренный завод, кожевенный и сухарный заводы. Для нужд армии закупали огромное количество мяса, муки, масла, консервов, рыбы, овса, сена.

В течение двух-трёх месяцев шла подготовка новобранцев, а затем маршевые роты уходили на фронт. Во время Великой Отечественной войны солдаты говорили, что они воюют «За Родину, за Сталина», а бойцы Первой мировой писали домой, что они сражаются «За царя и Отечество». Письма эти сохранились в музеях и архивах. Раненые воины часто не желали ехать в тыл, а после лечения в госпитале стремились вновь на фронт.

Особо отличился в боях 41-й Сибирский стрелковый полк, ранее базировавшийся в Ново-Николаевске. Подпрапорщик Николай Родионов стал полным Георгиевским кавалером, а ещё десять бойцов из этого полка были награждены Георгиевскими крестами второй степени. А вообще Георгиевские кресты отдельных степеней получили тысячи сибиряков. Десять наших земляков стали полными Георгиевскими кавалерами. В их числе – Пётр Щетинкин, чьё имя носит улица в Тихом центре Новосибирска. В их числе Григорий Мозгунов, призванный на службу из Малого Кривощёкова. Григорий отличался удивительной храбростью и мужеством, даже контуженный не покидал поле боя. В 1918 году он вернулся домой – вся грудь, как говорится, в крестах. Однако воин не лез в начальники, не зазнался: ремесленничал в артели родного села, воспитывал десятерых ребятишек. Умер он зимой 1945 года. Героев было много, а память в поколениях сохранилась об избранных.

Единственный в России

На Красном проспекте Новосибирска выделяется монументальностью и торжественностью Дом офицеров. Построен он по последнему дореволюционному проекту архитектора Андрея Крячкова.

Первую мировую войну современники называли по-другому – Великая война или Вторая Отечественная. В 1915 году в Ново-Николаевске возникло отделение «Общества увековечивания памяти героев Великой мировой войны, возникшей в 1914 году». 14 января 1916 года Новониколаевское отделение этого общества обратилось с ходатайством к городской думе об отводе участка земли под постройку Дома инвалидов. Дума единогласно проголосовала за это предложение.

Слово это – инвалид – заимствовано в восемнадцатом веке из французского языка, куда оно в свою очередь проникло из латыни: invalidus — бессильный, слабый, больной. Напротив, validus – сильный, крепкий, здоровый (сравните: валидол). Инвалидами на протяжении веков называли военнослужащих, потерявших способность далее нести службу по состоянию здоровья. Когда появились первые постоянные армии, возникла и эта проблема: что делать с ранеными воинами или теми, кто вышел из строя по состоянию здоровья и возраста? Ведь службе они отдавали почти всю жизнь. В России указом Петра Первого всех офицеров и нижних чинов, оказавшихся неспособными к дальнейшей службе по причине ран, увечий или старости, определяли на жительство в монастыри и богадельни и выдавали им пожизненное содержание. Екатерина Вторая в 1764 году определила впредь инвалидов в монастыри не помещать, а водворять их на жительство в особо указанные города. Они получали квартиры и жалованье по особым окладам.

Так что значение слова «инвалид» долгое время соответствовало современному значению слова «ветеран». Если точно перевести название «дом инвалидов» на современный язык, получится «дом ветеранов» — так его и надо бы называть. Однако в течение минувшего столетия монументальное здание именовали по-разному: Дом инвалидов, Штаб СибВО, Дом Красной армии, Окружной Дом офицеров, наконец, просто Дом офицеров. Лишь в октябре 2004 года на здании торжественно установили мемориальную доску с надписью: «Дом инвалидов (ветеранов). Памятник жертвам Первой мировой войны 1914-1918 годов».



По архитектурным проектам Андрея Дмитриевича Крячкова в Новосибирске построены не только Дом офицеров, но и Часовня во имя Святителя и Чудотворца Николая, здание Крайисполкома, стоквартирный дом и многие другие

Как бы то ни было, это до сих пор единственный в России дом-памятник героям Первой мировой войны, павшим на полях сражений или умершим от ран. Построен он по инициативе и большей частью на средства, пожертвованные общественностью Ново-Николаевска, воинами гарнизона и при активном участии Русской Православной Церкви. Правда, окончание строительства и сооружение пристроек произошло в советские годы, и тогда, видимо, деньги брали из бюджета.

Получив заказ на проект здания Дома инвалидов, Андрей Крячков отнёсся к работе с особой тщательностью. Здание в стиле петербургского классицизма должно было включать в себя церковь, приют для солдат, музей истории войны, мастерские. Эпоха была такая, что строительство растянулось на десять лет и окончилось лишь в 1925 году, уже под руководством инженера Б. М. Блажовского. Первоначальный проект Андрея Крячкова при этом потерял часть задуманных деталей.

Начиналась стройка бодро. Первая лопата вошла в землю на стыке Красного проспекта и улицы Гоголя весной 1916 года. Пятого июня здесь собрались тысячи горожан для совершения молебна. К этому времени на месте будущего здания был вырыт котлован и выложены стены подвальных помещений. Зачитали приветственную телеграмму командующего Омским военным округом генерала Сухомлинова. Торжественно поместили медную закладную дощечку под правым углом будущего памятника. Конечно, звучали патриотические речи: мировая война продолжалась, с фронтов и из госпиталей прибывали в город увечные и раненые, сибирские полки дрались на передовой.

Еще казалось, что все обойдется, еще впереди были и убийство старца Григория Распутина, и обе революции, и расстрел царской семьи, и ужасы Гражданской войны.

За шесть месяцев выложили каменные стены. В октябре отслужили молебен по этому случаю. И – всё… Грянул семнадцатый год.

Говорят, адмирал Колчак в период краткого пребывания в Новониколаевске в конце 1919 года присматривался к недостроенному зданию с мыслями закончить его и устроить здесь свою резиденцию. Этого не случилось, адмиралу пришлось срочно двигать свои эшелоны далее на восток.

В 1921 году победившая Красная армия стала хозяином Дома инвалидов. Здесь разместился штаб Западно-Сибирского военного округа. Трехэтажный, кирпичный, в 105 комнат, великолепный дом был вчерне достроен к декабрю 1923 года и окончательно принят в эксплуатацию в 1925 году.

С южной стороны здания располагалась улица Карамзина (сейчас от неё остался небольшой кусочек за Центральным рынком), и в дополнение к проекту Крячкова в этом месте соорудили пристройку. К 1929 году для штаба округа возвели специальное здание; ведь понятно, что военные объекты должны иметь некую специфику, а Крячков проектировал гражданское здание. Генералы переехали в новый штаб, а Дом инвалидов стал называться Домом Красной армии. Но у нас ведь как? Начали строить – никак остановиться не могут. И громадное здание Дома Красной армии продолжали «совершенствовать»: со временем появилась пристройка со стороны улицы Гоголя, и лишь тогда дом-памятник приобрёл окончательные, известные нам сегодня очертания.

В 1945 году Дом Красной армии преобразовали в Дом офицеров СибВО. Возможно, тогда наступили его лучшие годы: за бильярдными столами собирались лучшие мастера города, в кафе бесконечно обмывали награды и воинские звания, на партийных собраниях гремели патриотические речи, в залах активно шли репетиции музыкантов и прочих артистов. Здесь бывали космонавт Герман Титов, народный артист Евгений Матвеев и другие знаменитости.

Шойгу вмешался

Нынешней осенью Дом офицеров снова попал в новостные сюжеты — как одно из трёх мест, где предполагалось установить бюст Сталина. Однако, в соответствии с решением министра обороны РФ, здание Дома офицеров Новосибирского гарнизона включено в план полной комплексной реконструкции на 2019 год. До начала реконструкции на время ремонта основные фонды Дома офицеров будут перемещены на территорию другого объекта, а Дом офицеров и прилегающая территория будут обнесены ограждением, территория внутри ограждения превратится в строительную площадку. Естественно, установка памятника И. В. Сталину до завершения реконструкции здания нецелесообразна.

Да и в дальнейшем вопрос вряд ли буден решён положительно, уж больно противоречива фигура Сталина, слишком много бед принёс он народам России.

***

Прошло столетие со дня окончания Первой мировой войны. На стороне Антанты в ней участвовали 34 государства, на стороне германо-австрийского блока – четыре страны. Битва народов унесла жизни десяти миллионов солдат, ещё двадцать миллионов было ранено. Вдобавок к военным потерям около десяти миллионов жизней унесла «испанка» — смертельно опасный вид гриппа, обрушившийся на человечество в те годы.

Началась новая эпоха. Война изменила карту мира. Распалась Австро-Венгерская империя. Между державами-победительницами были поделены германские колонии. Германия обязалась платить репарации. В целях обеспечения коллективной безопасности была создана Лига Наций.

Россия не вошла в число победителей. В марте 1918 года под яростным нажимом Ленина, спасавшего власть большевиков, Россия подписала позорный для неё Брестский мир с Германией. Спустя восемь месяцев, 13 ноября 1918 года, воспользовавшись поражением Германии, советское правительство аннулировало Брестский мирный договор. В дальнейшем коммунистическая пропаганда не слишком охотно обращалась к теме героизма российских солдат в сражениях Первой мировой войны.



Арсений Арсеньев

репортёр из прошлого Автор