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Ретро-жизнь сибирского коня

Как лошади не соблюдали правила уличного движения
Рубрика: общество, проиcшествия

15.11.2018 13:28

фотографии с сайтов probok.net, Iaoo.ru, vk.com, novo-sibirsk.ru

Ново-Николаевск, или, как его называли тогда, «Сибирский Чикаго», рос как на дрожжах. Однако в городе до 1926 года не было правил уличного движения. По дорогам сибирской столицы в то время катились автобусы, машины, гремели грузовики, сновали велосипедисты, мотоциклисты, шарахались перепуганные лошади.

Естественно, основным средством передвижения в городе и до революции, и после были лошади. Горожане нанимали «извозчика» и ехали в любую часть города. Извоз был легковой и ломовой, когда перевозили тяжёлые грузы. Потом заговорили о трамвае и автобусе как об удобном общественном городском транспорте. О трамвае мечтали ещё в 1914 году, даже начали готовить проект и смету строительства, но помешала Первая мировая война.

В начале 20-х годов перед властями встала дилемма: какому виду транспорта отдать предпочтение? Выбрали автобус – это более дешёвый вариант. Впервые автобусное движение по маршруту Вокзал – Базарная площадь – район Закаменки было открыто в июле 1923 года. По городу двигались два так называемых автомобуса. Это старые трёхтонные грузовики марки «Уайтт» с прикреплёнными на них лёгкими кузовами (на 12 пассажиров). Вещи складывали на крыше автобуса. Однако позволить себе прокатиться на нём мог далеко не каждый новониколаевец, так как цены были очень высокие. Вскоре, из-за систематического «застревания машин в грязи незамощённых улиц», движение автобусов прекратилось.

Датой открытия регулярного автобусного движения в Новосибирске следует считать 15 июля 1926 года. Постепенно автобусный парк пополнялся. В 1928 году насчитывалось 20 машин, в 29-м – 40, из которых 11 были уже советского производства. Только вот дороги сильно подводили – автобусы не успевали ремонтировать и вытаскивать из грязи.  

В это время в Новосибирске было 20 грузовиков (из них 7 пожарных), 21 мотоцикл, 13 единиц ведомственного легкового транспорта и 22 частных легковых автомобиля. И хотя автотранспорта было немного, двигался он хаотично – тут же и пешеходы, тут же и лошади.

Ни светофоров, ни правил уличного движения тогда не было.

Особенно большие проблемы были с лошадьми. Заслышав шум мотора автомобиля, они шарахались в разные стороны.

Газеты то и дело сообщали о несчастных случаях на главных улицах сибирской столицы. Однажды большой крытый автомобиль «Д-2» нёсся по Красному проспекту. Перепугавшаяся лошадь кинулась ему наперерез. Видя, что столкновение неизбежно, управлявший лошадью деревенский житель успел спрыгнуть с повозки, а лошадь пострадала. Автомобиль сбил её с ног, надвинув на неё передние колеса повозки. С трудом крестьянину удалось поднять ушибленную лошадь.

Часто в авариях были виноваты сами водители автотранспорта. Новониколаевцы даже требовали «умерить спортивный восторг шофёров». В октябре 1926 года в 10 часов вечера автомобиль под номером 15 мчался мимо строящегося Дворца труда. Было уже темно, и он налетел на лежащие неподалёку брёвна, затем, повернувшись, задел котёл, в котором разогревали асфальт. А возле котла стоял малыш-беспризорник. От толчка он упал под колёса автомобиля. Как часто бывает, испугавшийся шофёр с места происшествия скрылся. За ним в погоню кинулся начальник центральной милиции. Нарушителя поймали, а вот ребёнок погиб.

Газеты предупреждали:

«Управляя автомобилем – смотри в оба!»

Однако к совету прислушивались далеко не все. Угрозыск привлёк к уголовной ответственности шофёра, который на углу Рабочей улицы и Красного проспекта «смял» пешехода.

После технического осмотра машин оказалось, что большинство из них ветхие и совершенно непригодные для езды. А самое главное – у некоторых авто вообще не было тормозов! У других отсутствовали глушители. Представляете, с каким страшным треском автомобили носились по улицам…

15 марта 1926 года вышло «Обязательное постановление Новосибирского окружного исполнительного комитета о регулировании уличного движения по городу». Вначале были прописаны правила, касающиеся «общего движения». На улицах воспрещалось рубить железо, пилить дрова, пускать бумажных змеев, шары, кататься на коньках и лыжах, играть в мячи, городки, бабки и так далее. Тротуары должны были быть свободны для прохода.

Горожанам пояснили: «Все управляющие авто- и веломашинами, правящие лошадьми при движении должны держаться правой стороны, не ездить вперегонку, объезжать с левой стороны; движение во все времена года допускать автомашин не свыше 25 километров в час, экипажей, велосипедов – не свыше 15 километров в час». Во время езды категорически запрещалось курить. Ночью или в тумане экипажи должны были передвигаться шагом, машины – тихим ходом с подачей сигналов. Весь транспорт должен был останавливаться по требованию милиции, уступать дорогу войскам, пожарным обозам, партиям арестованных. Категорически запрещалось оставлять машины и экипажи на улицах без присмотра. 

Затем шли отдельные правила для каждой категории транспорта. Пешеходам запрещалось водить по тротуарам тележки, сани (за исключением детских), громоздкие тяжести. Не дозволялось ходить по ним штукатурам, малярам с ушатами, ведрами, трубочистам с инструментами. Не допускалось появление на улицах коз и коров. Извозчики не имели права перекликаться с едущими в обозе, кричать, шуметь, «допускать лизания лошадьми груза на передней повозке». А на велосипедах должен был обязательно быть номер, подвешенный только над седлом.


В Шотландии и многих других странах Европы курение в автомобиле запрещено, если в нём находятся дети младше 18 лет

К езде по городу допускались лица не моложе 14 лет и имеющие на то разрешение. Велосипедист обязан был иметь звонок и фонарь. У машин было два номера: один – впереди и второй – на кузове, два передних фонаря силою света не менее 25 свечей и задний фонарь с красным стеклом, освещающий номерной знак. Ни в коем случае нельзя было перевозить багаж и пассажиров на приступках. Если по улицам приходилось прогонять гурты скота, то на каждые сто голов должен был приходиться один пастух, чтобы животные не портили зелёные насаждения в городе.

В ноябре 1934 года в Новосибирске появился трамвай. Он значительно разгрузил автобусное сообщение, но, как и любой другой вид транспорта, был небезопасен для пассажиров. Только за полгода 1936 года произошло 40 несчастных случаев. К сожалению, пассажиры сами не соблюдали правила дорожного движения. Они любили запрыгивать и спрыгивать на ходу, ехать на ступеньках вагонов. Очень часто на входных дверях висел «рой пассажиров». Особенно безобразно вели себя дети. Именно они чаще всего погибали или оставались без ног. Много несчастных случаев происходило, когда они катались на коньках, прицепившись к автобусу, трамваю или накинув железный крючок на борт автомашины. Газета писала: «На Красном проспекте в Новосибирске от катающихся на коньках подростков нет ни прохода, ни проезда, а милиционеры это зрелище созерцают равнодушно».

Иногда случались сходы вагонов трамвая с рельсов. Виной тому были или неисправность, или камень, попавший в жёлоб между рельсами. Не обходилось и без столкновений. Через год после открытия линии лоб в лоб столкнулись два трамвая. Семь человек получили ушибы. Однажды виновницей происшествия вновь оказалась лошадь, вернее возница, который, несмотря на сигналы вагоновожатых, пытался переехать трамвайный путь. Трамвай сшиб телегу и вместе с ней ездока.

Но чаще всего трамваи сталкивались с автомашинами: в 30-е годы число их в городе значительно увеличилось. Крупная авария произошла в 1940 году на улице Большевистской. Вначале столкнулись грузовая машина и трамвай, затем, не сумев затормозить, в грузовик врезалась «легковушка». От сильного удара моторный вагон сошёл с путей и врезался в стоящий на углу киоск. Травмы получили пассажир, ехавший в кабине шофёра, и продавщица киоска.

Сегодня самым безопасным видом транспорта многие считают трамвай. А вот с машинами просто беда – отличие от тех времен лишь в том, что лошади под колёса не бросаются.

Автор
Людмила Кузменкина
Редактор сайта "Библиотека сибирского краеведения"
Автор
Людмила Кузменкина
Редактор сайта "Библиотека сибирского краеведения"

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