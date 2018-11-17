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Мам, я блогер, а не безработный!

Редактор сайта Rabota.ru о том, как стать блогером в Новосибирске
Рубрика: работа

19.11.2018 09:00

Фотографии с сайта flickr.com

Всё чаще, читая статьи и интервью с комментариями людей на разные темы, мы видим, что в графе «профессия» написано «блогер». Ими становятся люди любых профессий, а также школьники и студенты. Так давайте разберёмся: действительно ли блогер – это профессия; где искать вакансии и что нужно уметь каждому блогеру.

Смотря на красивые фотографии блогеров и их образ жизни, невольно можно задуматься о том, что заработки у них большие и лёгкие. Так ли это? Что для этого нужно делать? Можно развивать свой собственный канал или аккаунт, а можно стать блогером какой-нибудь компании и создавать контент для её продвижения; быть блогером, остающимся за кадром или стать амбассадором бренда. Значит ли это, что на работу блогером можно «устроиться”?

На сайтах по трудоустройству мы видим, что такие вакансии действительно есть, но… в количестве двух-трёх штук. И, зачастую, вакансии не просто называются «блогер», а содержат в себе дополнительную профессию: копирайтер, журналист, smm-менеджер, редактор, видеооператор и так далее (хотя, по сути, любой блогер должен уметь выполнять все эти функции). Работодатели требуют от будущих сотрудников отличного знания соцсетей, умения создавать контент и работать с аудиторией. Более того, нужны навыки онлайн-продвижения и работы с письменным текстом. 

Также на сайтах по трудоустройству стали появляться вакансии «менеджер по работе с блогерами» – это специальный человек в отделе маркетинга компании, который ищет и анализирует блогерскую среду, решает, с кем можно сотрудничать, и ведёт кампании по продвижению. То есть тот, кто решает, какой блогер заработает определённое количество денег.

Итак, с чего начать свой путь блогеру? Ведь этой профессии не учат в университетах. В последнее время в Новосибирске появилось большое количество школ для блогеров, курсы блогинга для школьников, ещё больше курсов и занятий можно найти онлайн – как платных, так и бесплатных, достаточно зайти в поисковик. Организаторами таких школ становятся молодёжные государственные организации и коммерческие предприятия.

Курсы включают в себя обучение у профессионалов своей сферы: студентов учат созданию контента и имиджа, фотографированию, продвижению, ораторскому мастерству, «фишкам» соцсетей и так далее.

А что после обучения? А дальше нужно определиться с тем, что всё-таки блогерство для вас – заработок или хобби.


Канал шведского видеоблогера PewDiePie считается одним из самых успешных в мире. Количество подписчиков — более 70 миллионов, заработок — $12-15 млн в год

Даже если вы рассматриваете его как хобби и планируете не основной, а дополнительный заработок от ведения блога, сначала придётся потрудиться – вложиться материально и физически. А именно — закупить качественное оборудование, вложить деньги и силы в создание качественного контента и в продвижение. Несмотря на то, что блогинг – это не пятидневка с 9 до 18, но дисциплина и чёткая периодичность выпуска является основой и в этой работе. Идеально, если вы будете делать публикации в одно и то же время с определённой периодичностью.

Александр Матвеев, автор видеоблога TopNSK (интересные топы, посвящённые Новосибирску) рассказал мне о своей работе.

«Для меня мой видеоблог — ещё один канал связи с широкой аудиторией, через который я могу делиться интересным и малоизвестным контентом, посвящённым Новосибирску. Стараюсь заинтересовывать нашим городом разные возрастные слои,

а для поколения Z сегодня YouTube — пожалуй, главная медиа-площадка. 

Прежде чем запускать блог, определите свою ЦА, честно ответьте самому себе на вопрос: интересен ли этот контент кому-либо, кроме меня самого? В чём его новизна, конкурентное преимущество в борьбе за подписчиков?».

Скриншот из видео на youtube-канале «вДудь»

Приходим к выводу, что хороший, интересный блог – это всё-таки работа, ведь чтобы делать его качественно и получать от этого бонусы (деньги и/или популярность), необходимо обладать большой базой знаний и навыков, а прибыльным он может стать, только достигнув определённого статуса в блогерской среде.

Автор
Ирина Ливинская
ответственный редактор сайта Rabota.ru в Новосибирске
Автор
Ирина Ливинская
ответственный редактор сайта Rabota.ru в Новосибирске

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