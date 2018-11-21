Не стать жертвой работы

Семь советов, которые помогут найти работу и не попасться на удочку мошенников

Если вы не ждёте от работодателей невозможного, то вряд ли станете жертвой мошенников на рынке труда. И всё же есть правила, пренебрегать которыми не стоит.

1. Ни за что не платите

Платить за трудоустройство не надо. Вы устраиваетесь на работу, чтоб зарабатывать деньги, а не тратить. Не платите ни за «предварительное обучение», ни за «оформление документов» (например, медкнижки или визы), ни за отправку СМС (например, под предлогом узнать результаты онлайн-собеседования), ни за некие «договорённости с руководством, чтоб взяли именно вас», ни за «оформление будущей пенсии» – в 99 % случаев это мошенничество. Получив деньги, фирмы, как правило, исчезают.

2. Не покупайте ничего перед трудоустройством

«Уникальные учебники», спецодежда для работы, детали для сборки ручек, бумага для вырезки чайных пакетиков, семена грибов для выращивания — всё это на самом деле стоит копейки, а с вас наверняка просят ощутимую сумму. В итоге вы останетесь без денег, зато с ящиком ручек. Ещё и время потеряете.

3. Не верьте вакансиям, которые предлагают много денег

«200 000 рублей в месяц. Работа в офисе. Опыт не требуется» — если зарплата в вакансии указана серьёзная, а функционал не описан или описан размыто, перед вами наверняка мошенничество. Стоит ли тратить время на то, чтобы лично выяснить, какая именно схема обмана применяется в конкретном случае?

4. Оцените сайт компании

Прежде чем отправлять резюме на вакансию, загляните на сайт компании. Если там нет раздела «Контакты» (или указан только сомнительный e-mail на бесплатном почтовом сервисе), если предлагается за что-то заплатить, если размещены многочисленные хвалебные отзывы, при этом ссылки на сайте не открываются, а сам он состоит из трёх страниц, будьте внимательны: не исключено, что перед вами мошенники.

5. Обратите внимание на офис

Офис порядочной компании должен выглядеть обжитым. Папки с бумагами, комнатные растения, личные вещи сотрудников, чайник – в компании, которая не переезжает с места на место каждую неделю, всё это наверняка есть. А вот если вы попали в помещение, где нигде нет даже логотипа фирмы, а стоят только столы, стулья и компьютеры, – будьте внимательны, это признак фирмы-однодневки.

6. Будьте осторожны при работе в интернете

«Работайте из дома три часа в день и зарабатывайте до 100 000 рублей» — к сожалению, в большинстве случаев перед вами мошенничество. Варианты обмана: платный переход по неким ссылкам, игра в онлайн-казино по «авторской беспроигрышной методике» (вы якобы получаете процент от любого выигрыша, не вкладывая своих денег). Вам могут предложить и поучаствовать в интернет-опросах (вы отвечаете на вопросы о ваших потребительских предпочтениях, а вам за это платят). Такой вариант заработка действительно возможен. Однако надо быть внимательным: на интернет-пространстве немало мошенников, которые вместо оплаты предложат вам, к примеру, самим заплатить 500 рублей за некий «личный идентификатор». Будьте внимательны и сотрудничайте только с известными исследовательскими компаниями. И смотрите пункт 1: ни за что не платите при трудоустройстве.

7. Испытательный срок без договора

Как известно, законом предусмотрен испытательный срок для сотрудников, однако он всегда оплачивается. Варианты вроде: «Поработай неделю, а мы посмотрим, умеешь ли ты месить бетон» — незаконны. Исключение — тестовое задание. Его чаще предлагают выполнить претендентам на офисные специальности и, как правило, не оплачивают, поскольку это часть конкурсного отбора на вакансии.



Сергей Светоченко

пресс-секретарь Superjob Автор