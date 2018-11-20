Не утонем, так сгорим

Какие происшествия с пароходами на Оби произошли в 20-е годы

фотографии с сайтов samlib.ru, oleg-chursanov.narod.ru, kraeved.vp43.ru, остяко-вогульск.рф

Речной транспорт в Сибири в начале прошлого века был одним из основных средств передвижения. Даже после строительства железнодорожной магистрали по рекам перевозили большое количество пассажиров и грузов. Каждую весну новониколаевцы с нетерпением ждали любимые пароходы «Воткинский завод», «Пролетарий», «Жорес», «Карл Либкнехт», «Богатырь». Только государственных пароходов насчитывалось 34. Но передвигаться по рекам было не так безопасно, как казалось.



8 мая 1921 года пароход «Совнарком», на борту которого находилось, по разным данным, от 225 до 400 человек, врезался в опору железнодорожного моста в Новониколаевске и затонул в течение пяти минут. Спаслось менее 100 человек

В памяти ещё была свежа катастрофа, случившаяся с пароходом «Совнарком» в мае 1921 года, когда, по неточным данным, утонуло от 200 до 400 человек. Больше таких крупных аварий на Оби не происходило, но других происшествий — хоть отбавляй. Чего только не случалось с пароходами во время плавания: и на мель садились, и пробоины получали, и горели, и ветром их уносило.

Большинство аварий происходило по вине судовых команд, чуть меньше — из-за ветхости судов и плохого ремонта, да плюс туманы, штормы, ледоходы делали свое дело. И реки, как писали газеты в 20-е годы, «пришли в первобытное состояние». На дне было много камней, затонувших деревьев, хотя иногда всё-таки проводились работы по очистке русла. Так, в 1926 году в прибрежной полосе Оби у железнодорожного моста вынули 35 кубических сажен камней.

«Пролетарий» чуть не разрубил паром

Последствия этого столкновения могли быть очень печальными. «Повезло» или «отделались лёгким испугом» — так, наверное, говорили про счастливчиков с парохода «Пролетарий» и парома, которые все остались живы.

А дело было так. В 1926 году в Новониколаевске в районе спасательной станции в десять часов вечера с одного берега на другой переправлялся паром. Он был уже далеко от берега. На нем находилось 40 крестьян с 23 подводами. Вдруг все увидели, что прямо на паром движется громадный пароход. Начали подавать сигналы и тревожные свистки, но ничего не помогало. Перепуганные лошади ржали и вставали на дыбы. Началась давка и паника. Паром раскачивался из стороны в сторону. Пароход «Пролетарий» всё-таки врезался в него, ударив бортом.

К счастью, он вовремя успел отвернуть нос, иначе бы разрубил паром пополам. От столкновения были сломаны все перила на пароме, а «Пролетарий» сел на мель. Да к тому же ещё очень неудачно — огромный камень весом в 250 пудов пробил трюм. Пароход стоял на треть затопленный водой.

Срочно шла разгрузка. Из Омска была вызвана водолазная команда для спасательных работ. Нужно было торопиться — выкачать из трюмов воду до заморозков, ведь стоял уже октябрь. Спасательные команды не спали по нескольку суток, работая в холодной воде. Водолаз Черкашин находился под водой два-три часа в день. Его водолазный костюм несколько раз рвался, зацепляясь за исковерканные стенки корпуса судна.

Когда воду всё-таки откачали, два пришедших на помощь парохода доставили «Пролетария» в Барнаул для ремонта. Почему пароход налетел на паром, так и осталось загадкой.

Тонешь — выбрасывайся на песок

Такому негласному правилу следовали все капитаны пароходов. И таких случаев было довольно много. Когда течь не удаётся заделать, а вода всё прибывает и прибывает — лучше уж выброситься. Так поступил капитан судна «Карл Либкнехт» в 1923 году при рейсе из Ново-Николаевска в Томск.

То же случилось и с «Воткинским заводом» в 1925 году в 30 километрах ниже города Камня у деревни Соколово. Пароход шёл первым рейсом вниз по течению, имея на борту 203 пассажира и 250 тонн груза. Обходя красный бакен, ограждающий каменистые гряды, команда взяла курс ближе к левому берегу. Вдруг раздался сильный треск. Пароход ударился о какое-то подводное препятствие. Вахтенный обнаружил в трюме пролом днища. Пришлось срочно выбрасываться на мелкое место. Воду откачивать не успевали, она заливала грузы. Команда трудилась двое с половиной суток без перерыва и без сна. На помощь прибыли два парохода. Оказалось, что в проломах днища торчали затонувшие деревья. Виновных в случившемся не оказалось — деревья принесло весенним наводнением на чистое глубокое место. А так как это был первый рейс, то пароход «Воткинский завод» их и обнаружил...

Сели на мель

Одним из самых частых происшествий на Оби была посадка на мель пассажирских пароходов, барж, катеров. Простой составлял от нескольких часов до нескольких суток. Иногда судно за один только рейс могло оказаться на мели не один раз.

В 1925 году «Карл Либкнехт» так резко сел на мель, что все стоящие пассажиры упали. Жертв не было, только посуды много побилось.

В другой раз пароход «Фрунзе» с тремя пустыми баржами проходил Кудряшовский перекат. Было раннее пасмурное утро. Бакены почему-то не были освещены. Пьяная команда приняла единственно освещённый белый бакен за красный и взяла неправильный курс. В результате пароход сел на песок, а баржи навалились на него. Ударом снесло всю палубную надстройку.

Оба лоцмана находились в нетрезвом состоянии. Один спал в каюте и ничегошеньки не слышал, хотя от удара разнесло почти всю каюту. Бакенщики тоже спали.

Часто команда полагалась на русский «авось». В 1930 году пришлось пересаживать на другой пароход пассажиров только потому, что вывеску глубин из-за темноты не было видно, а промерить глубину или спросить у бакенщиков не захотели.

Пожар на воде

Пожаров тоже хватало. К счастью, обходилось без человеческих жертв. То сажа в дымовой трубе загорится, то брошенная на корме спецодежда от окурка, то мазут в ведре на кухонной плите, который разогревал маслёнщик.



В 2008 году в Москве появился пожарно-спасательный корабль. Он способен тушить пожары и на воде, и на суше

Однажды команде пришлось тушить пожар около двух часов. Проходившая мимо буфетной стойки пассажирка заметила огонь и подняла тревогу. Среди пассажиров возникла паника. С одной женщиной от страха случился обморок. Но всё обошлось благополучно, не считая опоздания парохода на несколько часов.

А в Яренском затоне во время наводнения чуть не сгорели восемь судов. Кругом вода — и пожар! Загорелся склад, в котором хранилась известь, потому что вода подмочила её. Рядом лежали холщовые кули. Вот и пришлось на лодках тушить пожар. Борта и палубы судов обливали водой, завешивали щитами из брезента. Отстояли.

...А вино утонуло

Хватало и курьёзных случаев. У винзавода пароход «Дзержинец» взял на буксир паузок. А к паузку решил причалить свою лодку некий товарищ. В лодке находились ящики с вином и пивом – всего 60 вёдер вина и 15 вёдер пива. Как только пароход тронулся с места, лодку залило водой. Ящики поплыли по Оби. Команда «Дзержинца» не могла на это смотреть спокойно. Начали дружно вылавливать ящики. Но пять штук всё-таки утонуло...



Людмила Кузменкина

Редактор сайта "Библиотека сибирского краеведения" Автор