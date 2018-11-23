А пошла ты...

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Рассуждая о детях и ненормативной лексике
Рубрика: общество, культура

23.11.2018 14:20

Иллюстрация Георгия Эско

Когда мы срочно вернулись в капитализм из социализма и начали обустраиваться в новых реалиях, модели поведения стали задавать те, кто оказался наверху: криминал и торговля. А эти модели, как и всё в человеческой жизни, сопровождаются соответствующей речью.

И вот «ненормативная лексика» зазвучала во всём своём однообразии и во всей своей бессмысленной простоте. Невзирая на пол и возраст. Невзирая на окружающих. Я иду и невольно слушаю, как парень с девушкой выясняют отношения с помощью набора из трёх слов, не обращая внимания на то, что идут уже по разным сторонам улицы. Матери на улице громко сообщают своим детям, что они думают о матерях этих детей. А думают они о самих себе не комплиментарно. Но даже не отдают себе в этом отчёта. Коридоры университета наполнены звонкими голосами. Голоса славные, но лишь до тех пор, пока не разбираешь слов.


Выражение «Ей-богу» считается богохульством. «Ей» — форма повелительного наклонения императива от глагола «иметь». Произнеся это выражение, вы хотите «поиметь» бога

Можно, конечно, думать о матерящихся детях с нежностью и теплотой: во-первых, это дети, а, во-вторых, каждое поколение приходит с чем-то новым, так что «Здравствуй, племя младое, незнакомое!» (А.С. Пушкин). Учитывая, что сейчас стихов в школе не учат (если вообще чему-то учат, то, во всяком случае, не литературе), то (поскольку свято место пусто не бывает) вместо них заполняются головы этим самым. Обратно пропорциональное отношение: чем меньше знаний, тем больше примитивной, как мычание, лексики. Иначе говоря: если человек произносит в минуту тридцать слов, то чем культурней человек, тем эти слова разнообразней, а чем проще, тем однообразней.

Эти скрипучие замечания хочется дополнить некоторым содержательным комментарием. Дело в том, что так называемая «бранная» лексика рождается в разных обществах в соответствии с одним принципом – это охаивание того, что в данном обществе является наиболее дорогим. Так, в Испании это будет унижение святого того человека, к которому обращается говорящий. Этот говорящий с удовольствием объясняет, что он сделал бы с этим святым. А сделал бы он с ним что-то очень простое и гадкое. В Польше такой ругающийся говорящий будет оскорблять Богоматерь. А у нас мать – самое дорогое, что есть в родной культуре.

Ругань – это выражение негативных чувств по отношению к ценностям того общества, где человек живёт. Ему здесь ничего не дорого, и он это выражает в своей незатейливой речи.А если не дорого, то это значит, что человек ощущает себя не гражданином в этом обществе, а рабом.

Матерщина и есть чистое, беспримесное выражение рабских чувств.


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Когда стоят кучки парней и девиц, то мат естественно льётся из молодых уст, как из испорченного водопровода. Самое трогательное, что ребята не сердятся друг на друга, это просто способ их самовыражения.

Когда нечем заполнить речь, а речевой аппарат должен выдать соответствующую порцию слов, чтобы не заржаветь, то речь и заполняется смазкой из нескольких до боли знакомых слов, играющих роль междометий. Но речь, состоящая из междометий, — это речь братьев наших меньших. И чем больше в речи междометий, тем больше мы к ним приближаемся. А если учесть, что речь – это выражение мышления, то… Но тут мы заходим слишком далеко. Мы же говорим о детях.

Автор
Олег Донских
профессор, завкафедрой ФГН НГУЭУ
Автор
Олег Донских
профессор, завкафедрой ФГН НГУЭУ

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