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Потусторонняя Русь

О новосибирских музыкантах-поэтах, которые показали природную уязвимость россиян
Рубрика: культура

28.11.2018 10:10

Фотографии из группы коллектива на сайте vk.com

Говорить о по-настоящему ярких и заслуживающих внимания явлениях сибирской сцены из года в год становится всё неактуальней. Велосипед предательски изобретён, гора давным-давно родила мышь, а шедший к ней Магомед разочарованно повернулся задом. Отсюда волнение и неподдельный мандраж, возникающие при знакомстве с чем-то действительно новым и неизведанным.

Дебютный ЕР дуэта «Ультралирика», симбиоза поэта и издателя Димы Гусева из некогда опального хип-хоп проекта «Бухенвальд Флава» и Алексея Первякова из томской пост-панк группы «Убийцы» - чуть ли не единственный за последние лет пять русскоязычный музыкальный продукт, который хочется не просто переслушать, но ещё и растаскать на цитаты и посоветовать другим. Рецепт достаточно прост — семь весёлых и страшных, преимущественно танцевальных композиций, выполненных в музыкальном диапазоне от тёмного даба до электро-панка, плюс резкая, немного издевательская манера пения (чтения?). 

«Палево» — прямолинейное хардкор-предупреждение, которое с места в карьер опускает зазевавшегося слушателя, обозначив все необходимые векторы и понятия, по которым будет вестись дальнейший диалог. За без малого две минуты из динамиков вываливается отрезвляющий ушат едкой и ядовитой лирики, в которой находится место инвективе, сленгу и фене.

«Потусторонняя Русь» — безжалостный и напрочь лишённый какой-либо надежды рэп-номер. Это не чернуха и не суицидальные настроения. Здесь нет душеспасительных и страдающих речитативов и рифм. Есть только холодная констатация. Мёртвые давно не ложатся на живых, чтобы согреть их своим уходящим теплом — никакого тепла не осталось. Есть только чёрная и, по-мамлеевски, лишённая малейшего хохота Душа. Душа, которая и находится по ту сторону. А что по эту — лучше не знать.

 Для производства музыки dub характерны такие элементы и приёмы, как ревер, упор на бас и перкуссионные, а также активное использование эффектов

«Кровать-вертолёт» — пожалуй, единственный номер с альбома, по-настоящему подходящий под стилистику dub. Не стоит ждать от этой песни очередной оды раста-культуре или романтики солнечных побережий. Подобно опытному патологоанатому, «Ультралирика» разделывают и обнажают интимное, но знакомое каждому состояние. Когда собственное тотальное опьянение ещё впереди, хмельной праздник уже прошёл, а фатальный ханговер совершенно неотвратим. И предвестники этой неотвратимости — «вертолёты». Это не нелепый романтизм, с которым воспевал это явление Евгений Гришковец, это точно не придурковатая бодрость, с которой об этом же вещали братья Самойловы из «Агаты Кристи». Ломаные, угловатые, будто вырубленные тупым топором, строки Димы Гусева достаточно чётко и пугающе передают жуткие ощущения, с которыми сталкивался любой, кому доводилось словить эти самые «вертолёты».

«Синий Максим» — гениальная своей простотой и ритмичностью панк-атака на умы молодых и отчаянных. За три неполных минуты «Ультралирика» проходится по всевозможным причинам и бихевиоральным особенностям среднестатистического жителя российской глубинки, безжалостно вынося итоговый приговор — «Максим, Hande hoch, В.С.Ё., ты убит». Превращая тем самым танцевальный гимн новому поколению в похоронный марш ему же.

«Час пик» — жутковатый и изобилующий сленгом и матом ритмичный колдвейв-номер, строки которого отлично растягиваются на цитаты, а чёрный юмор, вынесенный в рефрен, до мурашек на загривке напоминает о детстве. Детстве без харассментов, буллинга и прочего терминологического мусора, но в шапке, держащейся на затылке, палёных адидасах и непременно сером снеге.

«Говна вагон» — поражающий своей простотой, непредвзятостью и какой-то снайперской меткостью литературный памятник современной (современной ли?) России, достойный сравнения с самыми яркими и, возможно, никогда не напечатанными строками Мирослава Маратовича Немирова. Метафоры, абстракции, футуристические образы и хитросплетения — всё это мимо, всё не об этом. Лет десять-двенадцать назад на литературной арене промелькнула книга под достаточной ёмким названием «Россия. Общий вагон». Обласканная критиками и получившая неплохую оценку прессы, книга оказалась близка своей правдивостью и естественностью каждому — от жителя шахтёрского городка до среднестатистического тогда ещё милиционера. Гусев и Первяков напрочь уничтожают миф об общем вагоне, показав природную уязвимость жителя этой самой России.

«Анекдот» - символическая точка в альбоме — гениальный музыкальный апофеоз, построенный на стихотворении трагически погибшего новосибирского поэта и переводчика Виктора Иванова (Виктор Iванiв). Сам Иванов при жизни также пробовал перенести свои тексты в музыкальную форму, о чём свидетельствуют его работы с барнаульским электронным музыкантом Muhmood, новосибирцами из абстрактной «Измена FM» и даже опыт совместной записи и выступления с региональным крылом Союза молодых композиторов. Имеющий серьёзный опыт работы и вращения в литературных кругах Дима Гусев, на чьём счету две книги собственных стихотворений и созданное независимое издательство «Подснежник», не просто делает свою версию ивановского текста под музыку, но сохраняет и передаёт культурные коды, заложенные в изначальную рукопись. «Анекдот» не даёт ответа на вынесенный в заглавие вопрос, равно как не даёт и финального аккорда, но цинично забивает последний гвоздь в крышку гроба всего того, с чем знакомили слушателя или читателя ранее...

- Мама, а гвозди?

- Так вот же они...

Ритмовая небанальность, перемена звукового ландшафта и, разумеется, запоминающаяся вокальная линия — вот то, что заставляет дослушать ЕР «Ультралирики» до финальной отметки, тогда как текстовая компонента, напрочь лишённая малейших намёков на подделку или какую-либо стилизацию, вызовут желание послушать релиз ещё раз. Минимум. 

Sib.fm: Из-за наличия нецензурной лексики мы не можем публиковать треки «Ультралирики». Ознакомиться с творчеством коллектива можно в их группе в соцсети «ВКонтакте».

Автор
Александр Романовский
Музыкальный критик
Автор
Александр Романовский
Музыкальный критик

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