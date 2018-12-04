Адепты огненной экономии

Продукты горения российского бизнеса для нас с вами

фотографии с сайта wikimedia.org

Последнее время вопросы пожарной безопасности стали актуальными как никогда. Всплеск интереса к этой теме вызван чрезвычайными происшествиями и скандальными пожарами, где горели большие площади, были жертвы и огромные материальные убытки.

Страшные события с массовыми жертвами огня и продуктов горения происходят периодически. Все мы помним пожар в «Хромой лошади» — дело, прогремевшее на всю страну, когда «полетели шапки чиновников», а СМИ подробно освещали всё, связанное с этим происшествием. Тогда погибло 156 человек, некоторых виновников посадили.

Недавние события в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» показали, что халатность ответственных лиц никуда не делась. Только по опубликованным данным жертвами стали 63 человека. Мерами противопожарной безопасности продолжают пренебрегать повсеместно.

Соболезнующих и возмущавшихся в этих и других подобных случаях было очень много, но кто сделал реальные практические выводы из той трагедии?

Вот, на днях во Владивостоке полыхал ТЦ «БУМ», 1600 квадратных метров. Замкнула проводка. К счастью, это было ночью, так что обошлось без жертв.



Пожар в ТЦ «Зимняя вишня», г. Кемерово. 25-26 марта 2018 года на площади 1600 квадратных метров с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвёртым и третьим этажами.

Реакция властей примерно одна и та же: наказать виновных и напомнить остальным, что в следующий раз проблемы будут уже у них, если не примут нужных мер. И здесь гораздо любопытнее посмотреть, как происходящее воспринимает бизнес, как меняется ситуация на рынке после резонансных пожаров.

В 2009 году после «Хромой лошади» пошли массовые проверки и случился всплеск продаж всего «противопожарного», который продолжался приблизительно два-два с половиной месяца после трагедии.

Аналогичная ситуация произошла и после «Зимней вишни», только она повлекла за собой нездоровую цепочку событий:

- скакнувший спрос на защиту от огня вызвал повсеместное подорожание (около 50 %) всего противопожарного инвентаря.

- самый востребованный производитель систем безопасности, на оборудовании которого построено 70 % проектов в Сибири, увеличил сроки поставки продукции на 2-3 месяца.

Через месяц-полтора всё встало на свои места. Как будто ничего и не было.

Впрочем, почему же «как будто». В корне в сфере ничего не поменялось, и предпосылок к этому нет. Отношение к собственной безопасности и безопасности людей, за жизни которых собственник больших общественных строений, по сути, является ответственным, оставляет желать лучшего. Это мягко говоря.

Даже представление о том, как должны быть оборудованы помещения, какими должны быть профилактические меры и регулярные инструктажи, имеет далеко не каждый руководитель и ответственный за безопасность сотрудник. В большинстве случаев это выясняется, когда уже получено предписание от пожарного надзора о несоблюдении норм пожарной безопасности.

Тем не менее, огромные штрафы этих людей не пугают, как не пугают происходящие у «соседей по рынку» пожары из-за несоблюдения элементарных требований. Да, всех их где-то можно как бы понять, так как соответствие всем нормам и правилам стоит недёшево. А ещё есть то, что называется словом «коррупция». И нерадивые бизнесмены судорожно ищут выгодный для них выход из нерентабельного пожарного положения.

Ответственные лица привыкли платить за «росписи в журналах». Мол, все так делают. Этот печальный факт касается не только автоматики. До сих пор широко востребованы услуги организаций, которые под флагом лицензии МЧС просто продают «бумажки», при этом не выполняя никаких работ. Человеческий фактор присутствует везде, но всё зависит только от порядочности самих предпринимателей и руководителей.

К сожалению, пока самый ответственный подход к противопожарной безопасности можно наблюдать у тех, кто хоть раз стал свидетелем страшного буйства огненной стихии и её горьких последствий. Однако многие из них, пусть даже честно раскаявшиеся, сегодня делают правильные выводы за решёткой. И сквозь неё наблюдают, как их коллеги, адепты огненной экономии, продолжают играть в эту дикую рулетку, где погибает не проигравший, а поверившие в выгодно купленную ими противопожарную безопасность простые люди.



Дмитрий Сербенко

директор компании по обеспечению пожарной безопасности «ВИВА» Автор