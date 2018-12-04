Не ЕГЭ единым жив выпускник

Что может помочь получить дополнительные баллы при поступлении в вузы

Фотографии для иллюстрации с сайтов sib.fm и deviantart.com

5 декабря по всей России пройдет итоговое сочинение, «зачёт» по которому станет допуском к сдаче ЕГЭ. Не все знают, что итоговое сочинение может принести и дополнительные баллы при поступлении в вуз. Но обо всём по порядку.

Требования и критерии оценки

Итоговое сочинение современных выпускников – это совсем не то самое школьное сочинение, которое все мы знаем и помним. Как известно, вначале его отменили, потом ввели снова, но немного в другом формате.

Два основных критерия для получения зачёта – объём и уникальность текста.

Рекомендуемое количество слов – 350, а минимальный порог – 250. Если цель вашего ребёнка – пройти порог и получить зачёт, то обязательно попросите его оставить время на то, чтобы посчитать слова (если там окажется меньше 250 слов, то сочинение даже читать не будут, просто сразу поставят незачёт и отправят на пересдачу).

Есть ещё дополнительные критерии, которые основываются на знании литературного материала (достаточно вспомнить хотя бы одно произведение), на композиции и на различных видах ошибок. При этом 11-классники могут пользоваться орфографическим словарём. Кстати, на ЕГЭ по русскому языку сочинение оценивают тоже по критериям (немного другим, их можно найти на сайте ФИПИ), так что и при подготовке к ЕГЭ стоит ориентироваться на чёткие критерии.

Несколько простых советов, которые будут полезны выпускникам:

Ещё есть время написать дома два-три сочинения на разные темы. Заранее продумать структуру и вспомнить аргументы. Это позволит чувствовать себя более уверенно в день сочинения. Можно ещё успеть дать их проверить своему преподавателю и проанализировать его комментарии.



На ЕГЭ по русскому языку экзаменуемый также должен сдать и черновик. Уносить его домой не разрешается

Будет полезно за неделю до сочинения освежить в памяти содержание 5-10 литературных произведений, которые подходят под несколько тем. Можно выбрать короткие или пройтись по краткому содержанию. Это лучше, чем одно произведение на одно направление.

Стоит почитать в интернете сочинения за прошлые годы. На чужих примерах хорошо учиться: не повторять чужих ошибок, брать на заметку интересные мысли и аргументы.

И никаких плохих мыслей перед сочинением. Здесь важно, как вы настроите ребёнка. Поддержите его, внушите уверенность в своих силах. И главное: перед сочинением нужно выспаться, а не судорожно учить аргументы всю ночь. Свежая голова — залог успеха.

Дополнительные баллы

Хорошая новость – за индивидуальные достижения можно получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. Многие вузы называют сумму баллов ЕГЭ и индивидуальных достижений конкурсными баллами. Основной минус – каждый вуз вправе самостоятельно устанавливать свои правила начисления этих баллов. За все индивидуальные достижения в совокупности можно получить не больше 10 дополнительных баллов. Кажется, что 10 баллов – это совсем немного, но иногда именно они могут повлиять на поступление на бюджет.

Вторая хорошая новость — итоговое сочинение относится к индивидуальным достижениям. Многие федеральные вузы и некоторые региональные учитывают его результаты. Например, в Новосибирске в СИМОР за него можно получить 1-2 балла, а в НГТИ – 2 балла дополнительно. К федеральным вузам, учитывающим итоговое сочинение, относятся ВШЭ, МГУ имени М. В. Ломоносова и некоторые другие. Вуз для проверки итогового сочинения формирует комиссии и решает, исходя из своих внутренних критериев, присуждать дополнительные баллы или нет.

Что можно посоветовать выпускникам, если они хотят использовать этот шанс?

Во-первых, посмотреть на критерии оценки итогового сочинения в вузах, в которые собираетесь поступать. И при подготовке к работе, продумайте, как написать сочинения не только для школы, но и для вуза. Во-вторых, не стоит писать «типовое» сочинение по шаблону. Зачёт в школе, конечно, ученик получит, а вот вуз вряд ли оценит эту работу на дополнительные баллы. Совет — заранее отнестись к этому как к творческому проекту и подобрать нестандартные художественные произведения для примеров.

За что ещё можно получить дополнительные баллы?

Аттестат с отличием (золотой и/или серебряной медалью) — филиал РАНХиГС в Новосибирске, НГУ, НГПУ, НГТУ, НГМУ, НГУАДИ, СИБСТРИН

Спортивные достижения (ГТО) — филиал РАНХиГС в Новосибирске, НГПУ, НГТУ, НГУАДИ, СИБСТРИН

Победу в олимпиадах, творческих и интеллектуальных конкурсах — филиал РАНХиГС в Новосибирске, НГУ, НГПУ, НГТУ, НГМУ, НГУАДИ, СИБСТРИН

Некоторые вузы начисляют дополнительные баллы за волонтёрство — НГПУ, СИБСТРИН

Основной совет: ориентируйтесь, прежде всего, на требования и конкурсные баллы вузов, в которые решил поступать ваш ребёнок.



Анна Еркина

Автор