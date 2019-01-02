Купить и не копить

Как получить автокредит на выгодных условиях

Иллюстрация Георгия Эско

Постоянно растущие цены на новые автомобили склоняют всё большее количество автолюбителей к покупке не нового, а подержанного автомобиля. Сейчас четыре из пяти покупаемых машин – подержанные. И каждый второй из подержанных автомобилей продаётся в кредит.

Большинство людей приходят к решению взять кредит после того, как понимают, что у них не получается накопить нужную сумму. Просто после появления хоть каких-то накоплений возникает соблазн потратить их на другие цели. Кроме того, подержанные машины дорожают вслед за новыми, и пока вы копите деньги на авто определённого возраста, цена на неё увеличивается.

В итоге встаёт вопрос – как взять кредит на выгодных условиях? Многие банки идут на всевозможные уловки, чтобы усыпить бдительность клиента, а когда кредитный договор подписан, то обратного пути уже нет.

Для начала сразу скажем, что на покупку авто выгоднее брать автокредит, а не потребительский. Почему так? Всё просто – в случае с автокредитом банк получает машину в качестве залога и поэтому снижает свои риски. А чем меньше риски, тем меньше процентная ставка. Также получить автокредит намного проще – достаточно всего двух документов (паспорт и водительское удостоверение). Для потребительского кредита банки требуют справку о доходах и копию трудовой книжки.

Для многих людей это практически сводит к нулю шансы на получение потребительского кредита – кто-то работает неофициально, кто-то получает зарплату «в чёрную». А там, где потребительский кредит дают без предоставления справок, процентная ставка просто заоблачная.

Но как взять наиболее выгодный автокредит? Ходить по банкам самому практически бессмысленно. Даже если вы самостоятельно получите одобрение в банке по автокредиту, то оформлять сделку по покупке машины всё равно придётся в автосалоне. Ведь у банков нет специалистов, которые могут проверить техническое состояние машины и подтвердить, что машина стоит тех денег, которые вы берёте в кредит. А кроме того, в банке вы остаетесь один на один с крупной организацией не в состоянии выторговать себе более выгодные условия. Да, именно так, с банками можно торговаться. Но банки идут на обсуждение условий кредита только с автосалонами, да и то не со всеми.

Как же тогда понять, стоит работать с конкретным автосалоном или нет? Если вам по телефону говорят, что вам предварительно одобрен кредит, то вас обманули, и с таким салоном не стоит продолжать общение. Потому что нет такого понятия, как предварительное одобрение. Любой банк начинает рассматривать вашу заявку только после получения от вас согласия на обработку персональных данных и заполнения подробной анкеты. А предварительное одобрение – это уловка для того, чтобы клиент пришёл в салон.

Прежде чем идти в салон, почитайте отзывы о нём в интернете. Например, на сайте отзывов flamp.ru. А перед тем, как подавать заявку на кредит в автосалоне, выясните, сколько стоят услуги салона не только за подачу заявки, но и за все дополнительные услуги, касающиеся работы с вашей кредитной заявкой. Бывает так, что подача заявки бесплатна, но в случае получения одобрения от банка вас обязывают или взять кредит, или заплатить штраф. Бывает, что комиссия за выдачу кредита составляет 12 % от суммы кредита (при сумме кредита 1 миллион рублей вы заплатите 120 тысяч).

Поэтому на этапе подачи заявки в салоне очень внимательно изучите договор, который вам предлагают подписать. Если менеджер салона торопит вас подписать договор, ссылаясь на то, что он вам уже всё рассказал, а договор это просто формальность, то тоже стоит задуматься о честности такого салона.

Также на этапе подачи заявки стоит спросить, сможет ли салон убрать требование банка по покупке КАСКО. Если менеджер утверждает, что без КАСКО ни один банк не одобрит кредит, то либо менеджер вас обманывает и хочет заработать комиссионные на КАСКО, либо этот салон действительно не в состоянии повлиять на банк. В любом случае, для вас работа с таким салоном будет невыгодна, если только вы сами не хотите купить КАСКО.

Ваши шансы получить кредит на выгодных условиях также зависят от количества банков, с которыми работает салон. Чем больше банков, тем выше шансы получить одобрение и тем больше одобренных вариантов у вас будет для выбора самого выгодного предложения. При этом желательно, чтобы салон работал как минимум с двумя-тремя известными федеральными банками – именно у таких банков зачастую самые выгодные условия.

А как сравнивать одобренные варианты между собой? Первая ошибка – это выбирать кредит с самой низкой процентной ставкой. Потому что в кредиты с низким процентом включают дорогие доппродукты, увеличивая сумму кредита. Важен один единственный критерий – сумма денег, которые вы должны будете заплатить банку за весь срок кредита. Для этого вам нужно просто сложить все ваши ежемесячные платежи по кредиту. То предложение, где сумма ваших выплат банку будет самой низкой, и будет самым выгодным для вас вариантом.



Павел Сазонов

руководитель кредитного отдела автосалона РДМ-Импорт Автор