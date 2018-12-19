Пешком быстрее!

8 баллов
-8
67.11 76.47
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Бийский подросток пройдёт по уголовному делу за видео с невежливым полицейским

сегодня 16:45 Общество 0 Коммент.

Первую в стране автоматическую афишу создали студенты НГТУ

сегодня 16:26 Афиша 0 Коммент.

Следствие не будет заводить уголовное дело на Сергея Штельмаха

сегодня 14:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев пугают клещами на новогодних ёлках

сегодня 13:33 Общество 0 Коммент.

Детский городок с лабиринтом открылся на вокзале в Новосибирске

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

В клинике Мешалкина помогли девочке, очнувшейся после комы

сегодня 11:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирские таксисты подключились к поиску пропавших людей

сегодня 11:50 Авто 0 Коммент.

Мэр Новосибирска назвал новый региональный закон «историческим»

сегодня 11:40 Экономика 0 Коммент.

Симферополь и Магадан станут доступнее для сибиряков

сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылся новогодний фестиваль

сегодня 10:26 Общество 0 Коммент.

Смерть Деда Мороза прервала детский утренник в Кемерове

сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

Тёплый пол чуть не погубил шесть человек в Новосибирске

сегодня 10:09 Хроника 0 Коммент.

Охранники магазина сломали палец ребёнку – алтайский следком начал проверку

сегодня 08:31 Хроника 0 Коммент.

Скидку за разбитый телефон предлагают новосибирцам в салонах «Билайн»

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы стали реже грабить и убивать, но чаще мошенничать – прокуратура

сегодня 07:31 Хроника 0 Коммент.

Мэрия предлагает обмен застройщику бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири»

вчера 18:20 Общество 0 Коммент.

Победительница «фабрики звёзд» для подростков предложила считать слова с помощью приложения

вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область открыла двери для инвесторов

вчера 16:25 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирские учёные: стволовые клетки могут быть небезопасны

вчера 16:05 Наука 0 Коммент.

Пешком быстрее!

Личный опыт прогулки как альтернативы стоянию в пробках
Рубрика: Авто, экономика

19.12.2018 14:20

Фотографии Алексея Куницина

В Новосибирске пробки. Это новость из серии «зимой холодно, а Земля круглая»: всем очевидно, ну и что?! А то, что жители разными способами пытаются решить эту проблему: найти жильё рядом с работой, сменить работу, купить автомобиль (и этим ещё больше усилить пробки), а может быть вообще уехать.

Для меня проблема пробок не абстрактная – я живу в месте одних из самых больших заторов в городе – неподалёку от переезда через железнодорожные пути на улице Объединения. В общем, пробка есть, а что с этим делать, неясно, особенно если хочется оставаться жить тут, а по делам ездить в центральную часть города.

Мой личный маршрут на работу такой (можете посмотреть на карте) – от улицы Макаренко на 4-м микрорайоне до перекрёстка улиц Дуси Ковальчук и Нарымской.

Я для себя выбрал два основных способа: передвигаться по возможности пешком или на велосипеде, т. е. видами транспорта, которые не стоят в пробках.

В период с конца марта до конца октября я в основном пользуюсь велосипедом. Но когда начинаются постоянные снегопады, передвижение по дорогам становится медленным даже на двух колёсах. Поэтому сейчас – зимой – я начал ходить на работу пешком. Да-да! С 4-го микрорайона! Пешком!!! И это получается быстрее, чем на машине или общественном транспорте.

Тут простая арифметика: на автомобиле уходит 1 час 40 минут, на общественном транспорте – 1 час 45 минут, пешком – 1 час 10 минут.

Интересно, что, если комбинирую маршрут, – иду пешком до остановки «Горбольница», а потом еду на общественном транспорте до офиса, то всё равно выходит 1 час 10 минут.

Для сравнения: летом на велосипеде тот же путь занимает у меня всего 40 минут.

Сначала я преодолевал пешком только часть пути (примерно 5 км), а потом ехал оставшийся отрезок на общественном транспорте. И это было действительно быстрее, чем если садиться на общественный транспорт на остановке возле дома. А потом (если, конечно, на улице было не минус 30 градусов) и вовсе стал проходить пешком весь маршрут.

Передвигаться быстрым шагом – это не значит дойти мокрым или уставшим.

Я не тороплюсь, не бегу, поэтому прихожу на работу бодрым и физически готовым активно работать, мне не нужно время на раскачку. Не говоря уже о том, что мне комфортно и просто приятно идти почти весь путь через сосновый бор или дворы, а не по загруженным магистралям.

Новосибирск прекрасен тем, что зелёные зоны можно встретить во многих частях города. Они – повод, причина и даже способ передвигаться по городу. Вы не можете это сделать на машине, но когда вы на велосипеде или пешком, они становятся доступны для вас. И речь не про отдых, а именно про путь на работу или по делам. Например, для меня путь через «Сосновый бор» – это не только скорость (хотя это крайне важно). Это свежий воздух, там гораздо меньше выхлопных газов, существенно ниже уровень городского шума. Это даже возможность по пути покормить белочку и послушать «музыку» леса.

С дворами всё немного менее романтично. Во многих местах они превратились в автопарковки для машин жильцов. Это неудобства: скользкий тротуар, машины на нём. Но если вернуть их пешеходам, то этот путь будет приятнее и безопаснее.

Хочу подчеркнуть, я не призываю всех и всегда ходить пешком. Адекватно ли это будет для такого большого города как Новосибирск? Конечно нет. Учитывая размеры мегаполиса, надо решать проблемы перемещения по городу с помощью общественного транспорта. Если для вас пешая прогулка стала основным способом передвижения, то это может означать только две вещи – либо вы живёте рядом с работой, либо с транспортом в вашем районе всё совсем плохо.

Автор
Алексей Куницин
руководитель общественной организации «Привет, велосипед!»
Автор
Алексей Куницин
руководитель общественной организации «Привет, велосипед!»
Теги: экология велосипеды транспорт город автомобили

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Бийский подросток пройдёт по уголовному делу за видео с невежливым полицейским

сегодня 16:45 Общество 0 Коммент.

Первую в стране автоматическую афишу создали студенты НГТУ

сегодня 16:26 Афиша 0 Коммент.

Следствие не будет заводить уголовное дело на Сергея Штельмаха

сегодня 14:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев пугают клещами на новогодних ёлках

сегодня 13:33 Общество 0 Коммент.

Детский городок с лабиринтом открылся на вокзале в Новосибирске

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

В клинике Мешалкина помогли девочке, очнувшейся после комы

сегодня 11:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирские таксисты подключились к поиску пропавших людей

сегодня 11:50 Авто 0 Коммент.

Мэр Новосибирска назвал новый региональный закон «историческим»

сегодня 11:40 Экономика 0 Коммент.

Симферополь и Магадан станут доступнее для сибиряков

сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылся новогодний фестиваль

сегодня 10:26 Общество 0 Коммент.

Смерть Деда Мороза прервала детский утренник в Кемерове

сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

Тёплый пол чуть не погубил шесть человек в Новосибирске

сегодня 10:09 Хроника 0 Коммент.

Охранники магазина сломали палец ребёнку – алтайский следком начал проверку

сегодня 08:31 Хроника 0 Коммент.

Скидку за разбитый телефон предлагают новосибирцам в салонах «Билайн»

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы стали реже грабить и убивать, но чаще мошенничать – прокуратура

сегодня 07:31 Хроника 0 Коммент.

Мэрия предлагает обмен застройщику бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири»

вчера 18:20 Общество 0 Коммент.

Победительница «фабрики звёзд» для подростков предложила считать слова с помощью приложения

вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область открыла двери для инвесторов

вчера 16:25 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирские учёные: стволовые клетки могут быть небезопасны

вчера 16:05 Наука 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.12.2018

Стоять будем

Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробо...

Читать далее
Image
14.12.2018

Погоня за солнцем и лайками

15 локаций от Дубая до Сеула, где можно ...

Читать далее
Image
13.12.2018

Как становятся лидерами

Экологические эксперты признали новосибирский ...

Читать далее
Image
07.12.2018

Городская электричка всё не едет

Что будет с амбициозным проект...

Читать далее
Image
19.11.2018

Бурый уголь: новосибирский воздух стал чище

Горожане беспокоились напрасно

Читать далее
Image
13.11.2018

Что будет с ценами на бензин после «заморозки»

В обм...

Читать далее

Новости по теме

Каток с диджеями и мастер-классами заработает в центре Новосибирска 17.12.2018 Салют и горка на «сцене»: стало известно расписание новогодних событий в Новосибирске 14.12.2018 Ёлочные патрули защищают Шушенский бор от нечестных лесорубов 14.12.2018 Снегопад вновь сковал новосибирские дороги пробками 14.12.2018 Одну из новосибирских улиц перекроют из-за ремонта трубопровода 14.12.2018

Популярное

Image

«Неудачное» окрашивание сибирячки оказалось лучше её ожиданий

Image

Две машины не пускали в больницу скорую с пациентом в Новосибирск...

Image

С щенком и продуктами прилетел к Агафье Лыковой кузбасский губерн...

Image

Морозы вернутся в потеплевший Новосибирск

Image

Маметкинский Хатико покинул остановку и обрёл новый дом

Image

Ушедшему в отставку министру промышленности НСО нашли замену

Image

Новосибирский суд арестовал основателя САХО

Image

Самого молодого депутата Заксобрания выдвигают в мэры Новосибирск...

Image

Новосибирец с психическим расстройством победил в «Битве экстрасе...

Image

Омичи взбунтовались против вторжения китайских гастарбайтеров

Image

Водитель рейсового автобуса «Новосибирск – Кемерово» оказался заж...

Image

Сибирячка пыталась продать за границу детали для вооружения

Image

Сибирячка не хотела отрабатывать в больнице и вышла замуж за инва...