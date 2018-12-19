Пешком быстрее!

Личный опыт прогулки как альтернативы стоянию в пробках

Фотографии Алексея Куницина

В Новосибирске пробки. Это новость из серии «зимой холодно, а Земля круглая»: всем очевидно, ну и что?! А то, что жители разными способами пытаются решить эту проблему: найти жильё рядом с работой, сменить работу, купить автомобиль (и этим ещё больше усилить пробки), а может быть вообще уехать.

Для меня проблема пробок не абстрактная – я живу в месте одних из самых больших заторов в городе – неподалёку от переезда через железнодорожные пути на улице Объединения. В общем, пробка есть, а что с этим делать, неясно, особенно если хочется оставаться жить тут, а по делам ездить в центральную часть города.

Мой личный маршрут на работу такой (можете посмотреть на карте) – от улицы Макаренко на 4-м микрорайоне до перекрёстка улиц Дуси Ковальчук и Нарымской.

Я для себя выбрал два основных способа: передвигаться по возможности пешком или на велосипеде, т. е. видами транспорта, которые не стоят в пробках.

В период с конца марта до конца октября я в основном пользуюсь велосипедом. Но когда начинаются постоянные снегопады, передвижение по дорогам становится медленным даже на двух колёсах. Поэтому сейчас – зимой – я начал ходить на работу пешком. Да-да! С 4-го микрорайона! Пешком!!! И это получается быстрее, чем на машине или общественном транспорте.

Тут простая арифметика: на автомобиле уходит 1 час 40 минут, на общественном транспорте – 1 час 45 минут, пешком – 1 час 10 минут.

Интересно, что, если комбинирую маршрут, – иду пешком до остановки «Горбольница», а потом еду на общественном транспорте до офиса, то всё равно выходит 1 час 10 минут.

Для сравнения: летом на велосипеде тот же путь занимает у меня всего 40 минут.

Сначала я преодолевал пешком только часть пути (примерно 5 км), а потом ехал оставшийся отрезок на общественном транспорте. И это было действительно быстрее, чем если садиться на общественный транспорт на остановке возле дома. А потом (если, конечно, на улице было не минус 30 градусов) и вовсе стал проходить пешком весь маршрут.

Передвигаться быстрым шагом – это не значит дойти мокрым или уставшим.

Я не тороплюсь, не бегу, поэтому прихожу на работу бодрым и физически готовым активно работать, мне не нужно время на раскачку. Не говоря уже о том, что мне комфортно и просто приятно идти почти весь путь через сосновый бор или дворы, а не по загруженным магистралям.

Новосибирск прекрасен тем, что зелёные зоны можно встретить во многих частях города. Они – повод, причина и даже способ передвигаться по городу. Вы не можете это сделать на машине, но когда вы на велосипеде или пешком, они становятся доступны для вас. И речь не про отдых, а именно про путь на работу или по делам. Например, для меня путь через «Сосновый бор» – это не только скорость (хотя это крайне важно). Это свежий воздух, там гораздо меньше выхлопных газов, существенно ниже уровень городского шума. Это даже возможность по пути покормить белочку и послушать «музыку» леса.

С дворами всё немного менее романтично. Во многих местах они превратились в автопарковки для машин жильцов. Это неудобства: скользкий тротуар, машины на нём. Но если вернуть их пешеходам, то этот путь будет приятнее и безопаснее.

Хочу подчеркнуть, я не призываю всех и всегда ходить пешком. Адекватно ли это будет для такого большого города как Новосибирск? Конечно нет. Учитывая размеры мегаполиса, надо решать проблемы перемещения по городу с помощью общественного транспорта. Если для вас пешая прогулка стала основным способом передвижения, то это может означать только две вещи – либо вы живёте рядом с работой, либо с транспортом в вашем районе всё совсем плохо.



Алексей Куницин

руководитель общественной организации «Привет, велосипед!» Автор