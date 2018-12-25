Новониколаевский «красный петух»

Непотушенные сигареты часто становились причиной крупных пожаров, а для борьбы с огнём в городе на Оби не всегда хватало воды

Иллюстрация Георгия Эско

Наверное, многие знают, что самый крупный пожар в истории Новониколаевска случился в мае 1909 года. Тогда огонь уничтожил 794 дома со всеми приусадебными постройками, превратив в пепел 22 квартала города. Общий ущерб составил свыше пяти миллионов рублей золотом. Добровольное пожарное общество не в силах было остановить разбушевавшуюся стихию – не хватало воды. Водопровод в Новосибирске построили только в 1929 году. До этого питьевую воду жителям города развозили в основном из реки Каменки конными подводами с бочками.

Фотография с сайта Bump.ru

К счастью, таких катастрофических пожаров в Новосибирске больше не было. Но вот крупные возгорания происходили регулярно. В День МЧС вспоминаем самые резонансные из них.

Тушили с земли, с воды и с железной дороги

Новониколаевская пожарная команда насчитывала 125 человек и состояла из трёх частей — центральной, вокзальной и закаменской. В пожарном обозе было четыре автомобиля, 47 лошадей, два трубно-бочечных, один девятибочечный, один трубный и один багровый ход. Была приобретена одна большая механическая лестница. Ожидалось прибытие нового насоса из Москвы, который смог бы работать на расстоянии три четверти версты от водокачки или водоёма. Его производительность – до 150 вёдер в минуту – была сопоставима даже с мощностью современных пожарных гидрантов. Кроме того, у пожарных был в наличии пожарный поезд с большим запасом воды, оборудованный двумя мощными насосами. И плюс пароход «Орлик», который был оборудован рукавами и брандспойтами и мог работать самостоятельно, но главным образом подавал воду в бочки.

Пожарным не хватало воды

С каждым годом количество пожаров в Сибири все увеличивалось. Западно-Сибирский крайисполком состояние пожарной охраны в Сибири считал неудовлетворительным. Не хватало средств на выплаты пожарным дружинам, команды были малочисленны (в Новосибирске в одну смену дежурили только 40 человек) и зачастую размещались в очень старых зданиях. Основным способом оповещения о пожаре являлся сигнал с вышки наблюдения – каланчи. На ней поднимали воздушные шары. Их количество соответствовало сложности ситуации и служило призывом для привлечения дополнительных бригад. Но с каланчи пожар замечали только тогда, когда огонь охватывал уже всё здание. Чаще всего пожарным приходилось не тушить горевший дом, а отстаивать от огня соседние строения. Телефонная связь обычно подводила в самый неподходящий момент.

Фотография с сайта Bsk.nios.ru

А главной проблемой новониколаевских-новосибирских пожарных была вода. Для тушения пожаров её брали из Оби, Каменки и трёх частных колодцев. Пожарные просили, чтобы водовозы доставляли воду на пожары бесплатно, а владельцы частных колодцев разрешили бы ими пользоваться и днём, и ночью.

Плохо поработали трубочисты?

Большинство пожаров в Новониколаевске происходило с наступлением холодов, когда топили печи: то дымоход неисправен, то печку неправильно сложили. В 1923 году четыре часа упорной работы потребовалось пожарным, чтобы потушить склады и контору «Уралмед». По той же причине горели клуб губотдела ГПУ и ветеринарный отдел за Каменкой. Поэтому пожарные к этой проблеме относились очень внимательно. Ещё в 1921 году было решено составить «постоянный кадр трубочистов». Чуть позже – обязательное постановление об очистке труб и осмотре дымоходов. В 1925 году было обследовано 113 учреждений и 276 жилых домов.

На пожар мы поспешили, чуть себя не задавили

Несколько человек пострадало при тушении Госбанка в 1924 году. Опять же виноват дымоход. Пожар потушили за 40 минут, материальный ущерб небольшой, но двое пожарных получили ожоги и ушибы. Не повезло и остальным, спешащим на пожар. Опрокинувшимся пожарным ходом придавило трёх человек, из них двое отделались легкими ушибами, а помощник брандмейстера был тяжело контужен в области головы и груди.

Фотография с сайтаRus-biography.ru

Куришь — гаси сигарету

Из-за брошенного окурка в 1924 году загорелся винный склад за Каменкой. В подвальном помещении горели ящики и бочки. Благодаря пожарным огонь удалось потушить, не дав ему перекинуться в спиртохранилище. Чаще всего такие пожары устраивали дети. Например, воспитанники детдома «Общество – Друг Детей». Тайком от воспитателей они курили, а окурки бросали за печку, где лежал мусор.

На горевшие постоянно бани, сараи, сеновалы почти не обращали внимания. Прячась от взрослых, чтобы покурить втихомолку, мальчишки бросали спички и окурки где попало. Результат – вспыхнувшее, как порох, сено. Большой пожар произошёл в мае 1926 года на углу улиц Мостовой и Кривощёковской. Огонь охватил сразу несколько строений. Горели бани, флигели, склады, жилые дома. Здесь были сено, смола, колёсная мазь. Началась страшная паника. Ветер постоянно менялся, огонь перебрасывался то в одну, то в другую сторону. На пожаре работали все три пожарные части, частные водовозы. Пожарный поезд опоздал, протянутый рукав в нескольких местах порвался, не хватало лошадей, воды, не было моториста, управляющего насосом, потом выбыл из строя автомобиль. Сгорело 200 пудов сена, много надворных построек.

Иллюстрация с сайта Pinterest.ru

Большой пожар произошел на Рабочей улице, уничтожил он много деревянных зданий. После этого жители города предложили создать чрезвычайную комиссию, которая проверила бы все кварталы города на предмет пожарной безопасности.

Заводы в огне

Управление пожарной охраны пристально наблюдало за всеми предприятиями и учреждениями города. Однако пожары случались и там. В октябре 1925 года горел кожзавод № 2 на берегу Оби. Загорелся склад дубового сырья. Из-за осенней распутицы пожарные машины туда пройти не могли. Подошли тяжелые ходки, поезд. Воду подавали с парохода «Орлик», но склад спасти было уже невозможно. 13 тысяч пудов коры горели, как солома. К счастью, удалось отстоять другие заводские постройки.

А в ночь на 1 мая 1926 года сгорел Бугринский кожзавод. Пожар продолжался до самого утра. На десятки вёрст видны были языки пламени, а острый запах гари чувствовался даже в городе. Потушить его не удалось. В другой раз сильно пострадал вагонный цех. От него остались одни голые стены. Хорошо, что рабочие успели выкатить отремонтированные и спасти находящиеся на ремонте вагоны, некоторые инструменты и материалы. Пожарная команда помощь оказать не смогла. Пока искали дорогу, чтобы подъехать к зданию, оно сгорело.

Люди горели у всех на глазах

Но самый большой пожар с человеческими жертвами случился в 1926 году в управлении «Хлебопродукта» во время демонстрации кинофильма «В тылу у белых». Воскресным вечером в небольшой зал, рассчитанный на 40-50 человек, набилось человек 200. В гости пришли красноармейцы. О сеансе не знали ни пожарные, ни милиция. Шла последняя часть картины. Вдруг внезапно вспыхнула то ли плёнка, то ли киноаппарат. От него загорелось еще восемь плёнок, лежащих рядом, и через несколько минут зал был уже охвачен пламенем.

Фотография с сайта Rbth.com

Началась паника. В зале было очень много детей. Красноармейцы выбили рамы, но сильный сквозняк только раздул пламя – начали обгорать люди. Двое погибли у всех на глазах. Пожарные выехали на место, только когда дым уже был виден с каланчи. Но с собой они прихватили лишь две бочки с водой. В итоге с огнём боролись до трёх часов ночи. Большинство посетителей киносеанса получили ожоги второй степени. Одиннадцать человек обгорели очень сильно. Более пуда мази израсходовали на них в хирургической больнице. Многих пострадавших доставили туда в обгоревших лохмотьях, некоторых – обмороженных, ведь пожар произошёл 23 февраля. Погибли трое. Некоторые очевидцы рассказывали, что будто бы киномеханик курил во время сеанса. Сам он это отрицал. Как всё произошло на самом деле, так выяснить и не смогли.

Суд приговорил киномеханика к одному году лишения свободы без строгой изоляции и без поражения в правах.

Несмотря на все противопожарные мероприятия, Новосибирск продолжал гореть. И довольно часто.



Людмила Кузменкина

Редактор сайта "Библиотека сибирского краеведения" Автор