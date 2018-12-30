От Рождества к «пролетарскому» Новому году

История празднования Нового года, как и история нашей страны, сложная и противоречивая

Иллюстрация Георгия Эско

Новый год – самый любимый праздник и детей, и взрослых. Украшение новогодней ёлки, запах смолы, подарки и ожидание чуда. Но так было не всегда.

Как праздновали Новый год до революции

Как известно, Новый год в России стали отмечать при Петре I. Ёлки тогда не ставили, а дома украшали хвойными веточками.

Обычай праздновать Новый год с лесной красавицей ввела жена императора Николая I императрица Александра Федоровна. В 1817 году маленькие ёлочки стали украшать столы в Зимнем дворце, а позже в зал дворца привезли огромную ель. Первая публичная Ёлка прошла в Петербурге в 1852 году. Настоящего размаха новогодние торжества с ёлкой и подарками под ней достигли лишь во второй половине XIX века и то лишь в высших слоях общества. Рождество отмечали в кругу семьи, а Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января носил более светский характер, принято было приглашать компании к себе домой или самим ходить в гости.

Покупка и украшение рождественской ёлки в семье было настоящим событием. По традиции ёлочку наряжали втайне от детей. Делали это обычно после рождественской всенощной службы (напомним, по старому стилю праздник приходился на конец декабря). Украшениями в то время служили сладости и фрукты. Популярны были и бумажные игрушки в виде карет, животных, ангелочков. Очень часто украшениями служили позолоченные грецкие орехи.

Фотография из фонда музея имени Арсеньева

На Рождество было принято устраивать специальные детские праздники. Детям готовили костюмы, поэтому детский вечер напоминал маскарад. Малышей наряжали в национальные наряды (например, в китайские или испанские костюмы). Популярными были и образы животных. Снегурочка появилась в России в самом конце XIX века, когда была издана одноимённая сказка Александра Николаевича Островского.

В Новониколаевске новогодняя ёлка впервые была устроена в январе 1899 года. Праздник для детворы организовали священник Посельский и семья Горловых. На собранные ими средства накупили сладостей, игрушек, книжек. А возле украшенной ёлочки плясали, пели, играли около двухсот детей.

Новый год и Советская власть

Как считают многие, Рождество сразу после революции 1917 года никто не отменял. Только из-за перехода страны в 1918 году на григорианский календарь рождественские дни в календарях 1919-1923 годов отмечены 7 и 8 января. Это были праздничные нерабочие дни. В стране набирала обороты антирелигиозная пропаганда, и Рождество стали считать «поповским праздником». Однако власти решили на время сохранить обычай празднования Рождества и Нового года, вложив в него иное содержание, заменив старые обычаи старины современными мероприятиями. Культпросветработникам давали указания и советы «как провести Святки в клубе». Праздник проходил в стиле «Святки в исполнении комсомольского молодняка». Люди путались, не зная, когда отмечать Новый год и Рождество, то ли по-старому, то ли по-новому.

фотография с сайта Chebarcul.ru

В 1925 году Ново-Николаевский губернский исполнительный комитет постановил Рождество праздновать по старому стилю – 25 и 26 декабря. Это тоже были праздничные дни отдыха. Антирелигиозная пропаганда нарастала. Рождественская ёлка и связанные с ней торжества постепенно потеряли значение.

С 1929 года в советской России было запрещено вообще отмечать Рождество Христово. С этим запретом отменялась и рождественская ёлка, которая стала называться «поповским» обычаем. Согласно постановлению Совета народных комиссаров СССР от 24.09.1929: «В день Нового года и в дни всех религиозных праздников (бывших особых дней отдыха) работа производится на общих основаниях». Дети и взрослые лишились любимого новогоднего праздника на целых семь лет.

Когда вернули новогодний праздник

Праздник Нового года вместе с новогодней ёлкой вернулся к нам лишь в середине 30-х годов. Власти, поразмыслив, решили, что его можно использовать в идеологических целях, прославляя великого Сталина, его мудрую политику и счастливое детство. Советским гражданам популярно объяснили, что раньше новогодний праздник запрещали якобы «враги народа», а теперь справедливость восторжествовала.

Все началось с того, что в конце декабря 1935 года руководитель украинских большевиков Павел Постышев (конечно же, с одобрения Сталина) в газете «Правда» предложил вернуть новогодний праздник. Казалось, только этого и ждали. Буквально через несколько дней в школах начались детские утренники.

В Новосибирске новогодние ёлки для детей после долгого перерыва начали проводить уже с 1 января 1936 года. Но это был уже советский новогодний праздник, не связанный с Рождеством, хотя некоторые рождественские традиции сохранились. А «рождественская ёлка» позиционировалась как «новогодняя». Дед Мороз и Снегурочка вошли в моду в 1937 году, когда впервые появились вместе на новогодней Ёлке в Доме Союзов в Москве.

фотография с сайта rusmir.su

А теперь представим, что мы с помощью машины времени перенеслись в декабрь 1938 года. Нас отделяет от того времени ровно 80 лет. Как жил Новосибирск в эти предновогодние дни, как встречал Новый год, как проводила зимние каникулы детвора? Новогодний праздник и новогоднюю ёлку «реабилитировали» два года назад, поэтому народ ещё только «учили», как отмечать «праздник счастливых». Агитация и пропаганда работали на полную катушку – сочинялись новые стихи, песни, частушки, рисовались плакаты, в соответствии с духом времени готовились новогодние сценарии. Дети были в восторге…

Сколько стоила новогодняя ёлка?

Торговлю ёлками разрешили ещё в декабре 1936 года. В 1938 году ёлочный базар располагался на Советской улице, напротив здания Кузбасс-комбината. Однако цены были высокие.

По прейскуранту Союзунивермага ёлка высотой до метра стоила 1 рубль 50 копеек, до двух с половиной метров – 8 рублей, до четырёх метров – 25, до четырёх с половиной – 35 рублей. Ну, а если высота ёлочки была 4 метра 51 сантиметр, то выкладывайте полтинник. Перед самым Новым годом цены на ёлки были снижены. Самое высокое деревце продавалось за 16-20 рублей.

Новогодние игрушки можно было заказать

В здании торгового корпуса (ныне краеведческий музей) располагался крупнейший универмаг Новосибирска.

В предпраздничные дни здесь проводился большой базар детских и ёлочных игрушек. Ёлочные украшения были всевозможные: стеклянные, ватные, картонные. На прилавках лежали бусы, флажки, часы, ведёрки, сумочки, барабаны, «Деды Морозы», балерины, Пьеро, пушинки-снежинки и многие другие забавные вещицы. Игрушки можно было приобретать россыпью или в наборах. Стоимость наборов колебалась от 17 рублей 60 копеек до 1 тысячи рублей. Универмаг предлагал и такую услугу, как подбор ёлочных украшений и подарков на сумму по указанию заказчика.

Во многих магазинах Новосибирска организовывались специальные бюро заказов по доставке ёлочных украшений на дом.

«Мы шлём родному Сталину наш радостный привет»

Каникулы у школьников начинались 30 декабря и заканчивались 12 января. Ёлки в школах украшали при участии детей, под руководством учителей и родителей. Игрушки – не только покупные, но и изготовленные самими детьми.

«Программу праздника не следует перегружать речами и докладами,

большая часть времени должна быть посвящена музыке, танцам, пению и детской самодеятельности», – советовали руководители органов просвещения.

Особое внимание уделялось противопожарной безопасности. Ёлки можно было украшать только электрическими лампочками. Никаких бенгальских огней и фейерверков. А ватные украшения на ёлке могли быть только из пропитанной огнестойким составом ваты.

Новогодний праздник с советской новогодней ёлкой проводился во всех школах города. Часто, а может быть, всегда, он начинался с дружного приветствия дорогому товарищу Сталину:

У светлой ёлки встанем мы

И крикнем на весь свет:

Мы шлём родному Сталину

Наш радостный привет!

Городская ёлка устраивалась в клубе имени Менжинского с 1 по 4 января. На ней планировалось принять около пяти тысяч детей. Тут и там сновали «снежинки», «звёздочки», «льдинки», «лыжники», «конькобежцы», «Красные Шапочки» и «капитаны кораблей». Много детей было наряжено в русские и украинские народные костюмы. А Деда Мороза, в соответствии с духом того времени, доставляли на праздник лётчики.

На улице главная городская ёлка была установлена в Первомайском сквере в окружении «Дедов Морозов». Тут же был залит каток. Детский парк имени Кирова украшали ледяные скульптуры.

фотография с сайта wikimedia.org

Еще задолго до начала зимних каникул взрослые заботились о детских забавах. 30 декабря было организовано массовое катание детей на лошадях и автомашинах по Красному проспекту. В этот же день в Центральном сквере проводился карнавал. Всюду сооружались горки, катки, аттракционы.

Большое внимание во время каникул уделялось спорту. Помимо соревнований по лыжному и конькобежному спорту школьники участвовали в химических, стрелковых, конно-спортивных соревнованиях и соревнованиях гранатомётчиков. В школах проводились лекции и демонстрировались фильмы на оборонные темы.

В период каникул в определённые часы в распоряжение детей совершенно бесплатно предоставлялись все спортивные базы области (лыжные станции, катки, спортивные залы) вместе с инструкторами. А в Доме художественного воспитания детей работала игротека, имеющая игрушки почти на 50 тысяч рублей. Подобно библиотечным книгам, эти игрушки бесплатно выдавались ребятам для игры дома.

В столовых, ресторанах и кафе

А как взрослые встречали Новый год? По сообщению прессы, «радостно, весело и оживлённо». Во всех клубах города 31 декабря устраивались балы-маскарады, где выдавались призы за танцы и лучшие костюмы. Везде выступали артисты, баянисты и затейники.

фотография с сайта Aliveratio.livejournal.com

Некоторые новосибирцы предпочитали встречать Новый год в столовых, ресторанах и кафе, которые наперебой предлагали свои услуги «с неограниченным ассортиментом меню по выбору заказчика». Рестораны «Централь» (городской торговый корпус) и «Грандотель» (гостиница Советов) принимали предварительные заказы на кабины и сервированные столики. Пользовались популярностью столовые Дворца труда, Дома горсовета, соцгорода «Сибмашстроя», кафе-кондитерская на проспекте Сталина.

В конце уходящего года принято подводить итоги. 1938-й запомнился всей стране введением трудовых книжек, установлением звания Героя Социалистического Труда и учреждением медалей «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие». Многих порадовало издание «Краткого курса истории ВКП(б)». Но особенно горды были советские люди победой Рабоче-Крестьянской Красной Армии над японцами в столкновениях у озера Хасан.



Людмила Кузменкина

Редактор сайта "Библиотека сибирского краеведения" Автор