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Личное побеждает

У кого больше шансов на трудоустройство: у опытного профессионала или молодого специалиста, готового обучаться
Рубрика: работа

10.01.2019 15:30

фотография с сайта freeimages.com

Практически каждый соискатель с небольшим опытом работы (будь то выпускник вуза или человек, решивший сменить род занятий) часто сталкивается со следующей проблемой: отсутствие опыта и полученных в ходе него профессиональных навыков, требуемых работодателем. Соискатели привыкли думать, что без опыта на соответствующей должности у них нет шансов получить работу. Но так ли это на самом деле?

В настоящее время рынок труда характеризуется важной тенденцией – личные качества начинают превалировать над профессиональными. Именно на первые подавляющее большинство работодателей в последнее время обращают больше внимания.

Приведём статистику опроса сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru, в котором приняли участие представители 700 российских компаний. На вопрос «Готовы ли вы брать на работу молодых специалистов без опыта работы?» 91 % респондентов ответили утвердительно. Охотнее всего готовы брать молодых специалистов в сферу образования – 91 % ответов. Лидирующие позиции занимают также сферы ритейла и продуктов питания (по 90 % каждая). Далее находятся строительная отрасль и недвижимость (88 %), IT (86 %), автомобильный бизнес (85 %).

Более того, при подборе молодых специалистов особое значение для работодателей имеют именно личностные качества и социальные навыки соискателей (soft skills) – 79 %. Второе место занимает ответ о профессиональных знаниях (hard skills) – 47 %. Тройку лидеров замыкает специальность – 42 %. Умение ориентироваться и работать в digital-среде (digital skills) составляет 27 % от общего числа ответов. Диплом вуза по важности для компаний только на пятом месте – 25 %. Наличие прохождения стажировок по профессии выбрали 13 % респондентов, а на последнем месте по приоритетам оказалась общественная деятельность – 7 %.

В комментариях к ответу на вопрос «На что вы обращаете внимание при подборе молодых специалистов без опыта работы?» респонденты часто отмечали также «желание работать», «самостоятельность» и «способность к обучению». Очевидно, что соискатель, приходя на новое место работы, не может знать и уметь абсолютно всё, что требуется работодателям, поэтому последним так важна обучаемость (а, значит, и гибкость мышления, и открытость для новых знаний) соискателей. Несмотря на то, что опрос касается в первую очередь молодых специалистов, это позволяет отследить общую тенденцию рынка труда.

На основании анализа вакансий гуманитарного сектора (на примере вакансии PR-менеджера) в Новосибирске, редакция Rabota.ru сделала вывод, что личностным качествам действительно отводится особое место. Так, в описании одной из вакансий в качестве требований наряду с профессиональными навыками было указано следующее: «Активная социальная жизнь, высокая степень коммуникации, разносторонние интересы, широкий кругозор, ответственность и способность доводить дела до завершения».

По данным Rabota.ru, три основных качества, необходимых для успешного трудоустройства и впоследствии работы – это:

  •  быстрая обучаемость;
  •  коммуникабельность;
  •  самостоятельность.


нетворкинг (networking - англ) — социальная и профессиональная деятельность, направленная на то, чтобы с помощью круга друзей и знакомых максимально быстро и эффективно решать сложные жизненные задачи

Таким образом, на первый план выходят личные качества соискателя, что, несомненно, мотивирует постоянно самосовершенствоваться, подкрепляя этим свои профессиональные навыки. Развивать личностные качества можно самыми разнообразными способами, начиная от проработки своего времени с помощью time-management и заканчивая прохождением тренингов, направленных на личностный рост. Можно также ходить на интеллектуальные игры, которые сейчас так популярны, улучшать навыки нетворкинга – устанавливать доверительные и долгосрочные связи с людьми, а также принимать самостоятельные решения. На собеседовании такой опыт однозначно покажет вас только с положительной стороны, поэтому в разговоре с работодателем нужно быть готовым привести примеры ситуаций, в которых вам помогли определённые личные качества. 

Автор
Тамара Абшилава
эксперт rabota.ru
Автор
Тамара Абшилава
эксперт rabota.ru
Теги: исследования кадры работа работа.ру

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